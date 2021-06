SHELBY Houlihan est une coureuse de demi-fond américaine.

Elle a été bannie des Jeux olympiques de Tokyo après avoir été testée positive pour le stéroïde nandrolone.

Shelby Houlihan Crédit : AFP

Qui est la coureuse olympique Shelby Houlihan ?

Houlihan, 28 ans, est un coureur de demi-fond américain.

Le joueur de 28 ans est 12 fois All-American à l’Arizona State University et a été champion du NCC 1500 mètres en 2014.

Houlihan a atteint la finale du 5000 mètres aux Jeux olympiques d’été de 2016.

Elle a terminé 11e aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016 au 5 000 mètres.

Shelby Houlihan est une coureuse de demi-fond Crédit : AP

Quelle est la valeur nette de Shelby Houlihan ?

Houlihan vaut entre 1 et 5 millions de dollars selon SportsJones.

Pourquoi a-t-elle été bannie du sport ?

Le lundi 14 juin, Houlihan a annoncé sur son compte Instagram qu’elle s’était vu imposer une suspension de quatre ans du sport après avoir été testée positive à la nandrolone.

La nandrolone est un stéroïde anabolisant synthétique analogue de la testostérone, selon les National Institutes of Health.

Le NIH indique que la nandrolone peut être utilisée pour une thérapie de remplacement de la testostérone afin d’augmenter la rétention d’azote et la masse musculaire sans graisse.

Cependant, Houlihan affirme qu’elle n’avait « jamais entendu parler de la nandrolone » et accuse un burrito de porc contaminé qu’elle a mangé 10 heures avant le test positif en janvier.

« Le 14 janvier 2021, j’ai reçu un e-mail de l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU), m’informant qu’un échantillon de test de dépistage de drogue que j’avais fourni le 15 décembre 2020 était revenu en tant que résultat d’analyse anormal pour un stéroïde anabolisant appelé Nandrolone et que je suis donc soumis à une suspension provisoire immédiate.

« Quand j’ai reçu cet e-mail, j’ai dû le relire une dizaine de fois et rechercher sur Google ce pour quoi je venais d’être testé positif. Je n’avais même jamais entendu parler de la nandrolone », a déclaré la star de la piste dans son post Instagram.

Elle a poursuivi: « J’ai appris depuis qu’il est compris depuis longtemps par l’AMA (Agence mondiale antidopage) que manger du porc peut conduire à un faux positif pour la nandrolone, car certains types de porcs en produisent naturellement en grande quantité.

« La viande d’organe de porc (abats) a les niveaux les plus élevés de nandrolone. Dans les 5 jours suivants après avoir été averti, j’ai dressé un journal alimentaire de tout ce que j’ai consommé la semaine de ce test du 15 décembre.

Shelby Houlihan ne participera pas aux JO Crédit : Getty

« Nous avons conclu que l’explication la plus probable était un burrito acheté et consommé environ 10 heures avant ce test de dépistage de drogue dans un authentique food truck mexicain qui sert des abats de porc près de chez moi à Beaverton, Oregon. »

Houlihan a déclaré avoir appris que la Cour d’arbitrage avait rejeté son explication et que l’interdiction de quatre ans serait maintenue.

« Je me sens complètement dévasté, perdu, brisé, en colère, confus et trahi par le sport même que j’ai aimé et dans lequel je me suis investi juste pour voir à quel point j’étais bon », a déclaré le joueur de 28 ans.

« Je veux être très clair. Je n’ai jamais pris de substances améliorant les performances. Et cela inclut ce dont on m’accuse.

« Je crois au sport et je pousse votre corps à la limite juste pour voir où se trouve la limite. Tricher ne m’intéresse pas. »