RUDY Giuliani a été maire de New York de 1994 à 2001 et est l’avocat personnel de l’ancien président Donald Trump.

Des agents fédéraux ont fait une descente dans son domicile et son bureau à Manhattan le 28 avril, saisissant des ordinateurs et des téléphones portables dans une escalade majeure de l’enquête du ministère de la Justice sur ses relations commerciales.

Rudy Giuliani s’exprime devant la Maison Blanche en 2020 Crédit: Mega

Quelle est la valeur nette de Rudy Giuliani?

On pense que Rudy Giuliani a une valeur nette de 45 millions de dollars.

En plus d’être avocat et politicien, Giuliani est également un orateur public très bien rémunéré.

Giuliani est devenu l’avocat personnel de Donald Trump en 2018.

Giuliani, né à Brooklyn, a été marié trois fois et a deux enfants.

Rudy Giuliani est l’avocat personnel de Donald Trump Crédit: Mega

Pourquoi le gouvernement fédéral a-t-il fouillé la maison et le bureau de Giuliani?

Giuliani fait l’objet d’un examen minutieux depuis plusieurs années sur ses liens avec l’Ukraine, et les recherches ont envoyé le signal le plus fort à ce jour qu’il pourrait éventuellement faire face à des accusations fédérales.

La portée complète de l’enquête n’est pas claire.

L’avocat de Giuliani, Robert Costello, a déclaré au Wall Street Journal que des agents se sont présentés à l’aube et ont qualifié les raids de «violences légales».

L’ancien maire de New York lui-même avait précédemment qualifié l’enquête de «pure persécution politique».

Les raids sont survenus des mois après que Trump a quitté la Maison Blanche et a perdu sa capacité à pardonner à ses alliés pour les crimes fédéraux.

Giuliani prend la parole lors d’une conférence de presse en 2020 Crédit: Reuters

Giuliani faisait partie des efforts de Trump pour déterrer la saleté contre son rival démocrate Joe Biden, maintenant président, et pour faire pression sur l’Ukraine pour une enquête sur Biden et son fils, Hunter.

Hunter Biden fait maintenant face à une enquête fiscale pénale du ministère de la Justice.

Costello a déclaré au Wall Street Journal que les recherches étaient liées à des violations potentielles des règles de lobbying étrangères.

L’enquête cherche à confirmer si Giuliani a fait du lobbying au nom des responsables et des oligarques ukrainiens en 2019.

Le bureau du procureur américain à Manhattan et le FBI demandent un mandat de perquisition pour le téléphone de Giuliani depuis des mois, selon le New York Times.

L’enquête Giuliani est née d’une affaire contre deux hommes d’origine soviétique qui l’aidaient à rechercher des informations sur Joe Biden.

Lev Parnas et Igor Fruman ont été inculpés de crimes non liés en 2019 et sont actuellement en attente de jugement.