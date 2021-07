La journaliste d’INVESTIGATION Nikole Hannah-Jones est connue pour sa couverture des droits civiques aux États-Unis.

Hannah-Jones a remporté plusieurs prix prestigieux pour sa contribution au journalisme depuis le début de sa carrière en 2003.

Nikole Hannah-Jones est une journaliste primée Crédit : AP

Quelle est la valeur nette de Nikole Hannah-Jones ?

Nikole Hannah-Jones, 45 ans, est estimée à environ 3 millions de dollars.

Elle gagnerait environ 80 000 $ par an en travaillant pour le New York Times en tant que rédactrice, selon Married Biography.

Hannah-Jones est connue pour sa couverture des droits civiques aux États-Unis Crédit : Getty Images – Getty

Hannah-Jones travaille pour le journal depuis avril 2015.

Qui est Nikole Hannah-Jones ?

Hannah-Jones est une journaliste primée.

Elle a commencé sa carrière en 2003 en couvrant le rythme de l’éducation pour le Raleigh News & Observer, qui comprenait les écoles publiques de Durham à prédominance afro-américaine.

Trois ans plus tard, elle a déménagé en Oregon et a écrit pour l’Oregonian pendant six ans.

Hannah-Jones a ensuite reçu une bourse de l’Institute for Advanced Journalism Studies en 2008 et s’est rendue à Cuba pour étudier les soins de santé universels.

Hannah-Jones a accepté un poste de professeur à l’Université Howard en 2021 Crédit : Getty

En 2011, elle a rejoint l’organisation de presse à but non lucratif ProPublica, couvrant les droits civiques et les communautés minoritaires.

La journaliste a officiellement rejoint le New York Times en 2015 et cinq ans plus tard, elle a remporté le prix Pulitzer du commentaire pour son travail sur le projet 1619.

Le 6 juillet 2021, Hannah-Jones a annoncé sur CBS This Morning qu’elle avait décliné l’offre de titularisation et d’enseignement de l’Université de Caroline du Nord.

Au lieu de cela, le journaliste a accepté un poste de professeur à l’Université Howard, occupant le poste nouvellement créé de Knight Chair in Race and Journalism.

Elle fondera également le Center for Journalism and Democracy, qui se concentrera sur la formation des étudiants au journalisme d’investigation, selon CNN.

Nikole Hannah-Jones est-elle mariée ?

Hannah-Jones est mariée au spécialiste de la technologie Faraji Hannah-Jones.

Le couple a une fille, Najya Hannah-Jones.

Selon le LinkedIn de Faraji, il travaille avec l’ACLU depuis avril 2020 en tant que technicien de support informatique.

Hannah-Jones est mariée au spécialiste de la technologie Faraji Hannah-Jones Crédit : Twitter

Ses travaux antérieurs incluent des sociétés telles que 1619 Enterprises, The Audacity Firm et LF Distribution Holding.

La biographie sur son site Web indique qu’il «travaille dans l’industrie informatique depuis 18 ans et siège à son conseil consultatif des parents».

Il est membre du Community Education Council du District 13 de Brooklyn et membre du comité de l’Alliance for School Integration and Desegregation (ASID).