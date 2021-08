MODERNA était l’un des trois fabricants à fabriquer un vaccin contre le Covid-19.

Moderna, avec Pfizer, et Johnson & Johnson ont tous fait différentes variantes du vaccin Covid-19 pour aider à ralentir la propagation et arrêter la pandémie.

Morderna est connu pour son vaccin contre le Covid-19 Crédit : EPA

Quelle est la valeur nette de Moderna ?

Le vaccin Covid-19 a fait monter en flèche la valeur nette de Moderna depuis son lancement.

Au 4 août 2021, Macro Trends estime la valeur nette de l’entreprise à 168,26 milliards de dollars.

Leur valeur nette actuelle est une augmentation de plus de 163 milliards de dollars depuis août 2019.

Qu’est-ce que Moderna ?

Moderna est une société pharmaceutique et biotechnologique américaine basée à Cambridge, dans le Massachusetts.

La société se concentre sur les technologies vaccinales basées sur l’ARN messager.

Il a été rapporté que Moderna dispose de plusieurs vaccins au stade clinique, y compris ceux contre les maladies infectieuses à cytomégalovirus, les tumeurs solides et le lymphome.

Ils sont cependant surtout connus pour leur création du vaccin Covid-19.

La société a été fondée en septembre 2010 et était depuis dirigée par l’homme d’affaires milliardaire français Stéphane Bancel.

Moderna a été fondée en 2010 et est devenue publique en 2018 Crédit : Reuters

Le vaccin Moderna nécessite-t-il un rappel?

Il a été signalé le 5 août 2021 que le vaccin Moderna aurait très probablement besoin d’une dose de rappel pour se protéger contre les futures mutations du virus.

« Je suis fier des progrès que nos équipes de Moderna ont réalisés au cours du dernier trimestre pour faire avancer notre pipeline de développement tout en faisant face à une pandémie mondiale et en établissant rapidement des organisations de fabrication et commerciales mondiales », a déclaré Bancel dans un communiqué.

«Nous avons commencé à préparer des études de stade avancé pour notre vaccin contre la grippe et notre vaccin contre le VRS, qui a reçu la désignation accélérée de la FDA il y a quelques jours et nous attendons avec impatience notre vision d’un rappel annuel à dose unique qui offre une protection contre le COVID-19, la grippe et le VRS pour les adultes. »

« Nous pensons que ce n’est que le début », a poursuivi Bancel.

On estime que certaines personnes qui ont reçu le vaccin tôt pourraient avoir un rappel disponible «dès septembre», mais il n’y a pas encore d’annonce officielle sur le moment où les gens peuvent commencer à en recevoir un.

Qui est Stéphane Bancel ?

Bancel, 49 ans, est connu comme le PDG de Moderna.

En plus d’être le PDG, Bancel détient également 9% de la société.

Avant de devenir PDG de Moderna, Bancel était PDG de la société française de diagnostic BioMérieux.

Le milliardaire autodidacte a une valeur nette estimée à 12,4 milliards de dollars selon Forbes.