Quelle est la valeur nette de Mike Ashley, le patron de Sports Direct a-t-il acheté Jack Wills et qui est son ex-femme Linda ?

L’ANCIEN propriétaire du Newcastle United FC, Mike Ashley, est un homme d’affaires milliardaire et propriétaire de Sports Direct.

Mais est-il marié et quelle est sa valeur nette ?

Qui est Mike Ashley ?

Le magnat de la vente au détail de sports Mike Ashley est un entrepreneur milliardaire britannique.

Il est né le 9 septembre 1964 à Walsall, ce qui lui fait 57 ans.

Il possède la marque de sport Sports Direct et a acheté en 2018 le grand magasin House of Fraser après être tombé dans l’administration.

Sa société Frasers Group possède diverses marques, dont Jack Wills, Game et Evans Cycles.

Crédit : Reuters

Quelle est sa valeur nette ?

Ashley est la 59e personne la plus riche de Grande-Bretagne et sa fortune est estimée à 2,995 milliards de livres sterling, selon The Sunday Times Rich List.

Il a amassé un énorme empire de vente au détail après avoir ouvert sa première boutique à Maidenhead en 1982.

La maison d’Ashley possède son propre court de tennis, des piscines intérieure et extérieure, son propre cinéma, une piste d’atterrissage pour hélicoptère et quatre garages.

Comment a-t-il amassé sa fortune et quelle est la dernière en date ?

Mike Ashley est né à Burnham, dans le Buckinghamshire, le 9 septembre 1964.

Après avoir quitté l’école à 16 ans, il était un joueur de squash au niveau du comté, mais après une blessure, il est devenu entraîneur à la place.

Il a ouvert son premier magasin de sport et de ski à Maidenhead en 1982 grâce à un prêt de 10 000 £ de sa famille, avant d’ouvrir d’autres magasins à Londres et dans les environs.

Ashley a pris le contrôle total du Newcastle United FC en 2007, payant environ 134 millions de livres sterling.

En août 2018, il a été révélé qu’Ashley avait sauvé House of Fraser en reprenant la chaîne pour 90 millions de livres sterling.

Le magnat a ensuite repris Jack Wills après la mise en vente de la marque le mois dernier à la suite de difficultés financières.

KPMG a été nommé co-administrateur avant que la marque et ses actifs commerciaux au Royaume-Uni ne soient immédiatement vendus à Sports Direct.

Le 6 octobre 2021, il a été confirmé que le Newcastle United FC avait été vendu à un consortium dirigé par l’Arabie saoudite dans le cadre d’un accord de 300 millions de livres sterling.

Mike Ashley est-il marié et a-t-il des enfants ?

Mike Ashley a épousé Linda Jerlmyr, de Suède, en 1988.

Le couple a divorcé en 2003 avec un règlement de 50 millions de livres sterling – l’un des plus importants de l’histoire juridique britannique.

En juillet 2022, il a été rapporté que le couple avait ravivé leur romance et cherchait à revenir ensemble 12 ans après leur séparation.

Leurs trois enfants adultes Oliver, 31 ans, Anna, 29 ans et Matilda, 25 ans, ont tous quitté la maison.