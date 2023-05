La RÉPUBLICAINE Lindsey Graham occupe le poste de sénatrice américaine de Caroline du Sud depuis 2003.

Au fil des ans, le politicien de 67 ans a amassé une petite fortune.

La sénatrice de Caroline du Sud Lindsey Graham Crédit : Fonctionnalités Rex

Quelle est la valeur nette de Lindsey Graham ?

Lindsey Graham a précédemment été représentante du troisième district du Congrès de Caroline du Sud.

Il occupe actuellement le siège de sénateur senior des États-Unis de Caroline du Sud.

Graham est également avocat et a obtenu son diplôme de Juris Doctor de la faculté de droit de l’Université de Caroline du Sud en 1981.

Plusieurs points de vente estiment sa valeur nette à environ 2 millions de dollars. Selon ses déclarations de revenus auto-publiées, il a gagné un total de 2,1 millions de dollars de revenus entre 2008 et 2019.

Lindsey Graham est-elle mariée ?

Graham n’a jamais été marié.

Il n’a pas non plus d’enfants à lui.

Il aurait aidé à élever sa sœur, Darline Graham Nordone, après le décès de leurs parents à 15 mois d’intervalle.

Graham avait 22 ans, tandis que Darline n’en avait que 13.

La Russie a-t-elle émis un mandat d’arrêt contre Graham ?

Le 29 mai 2023, le ministère russe de l’Intérieur a émis un mandat d’arrêt contre Graham à la suite de commentaires qu’il a faits lors d’une réunion vendredi avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Dans une vidéo éditée de la rencontre du couple, publiée par le bureau de Zelenskyy, Graham a noté que « les Russes sont en train de mourir » et a décrit l’aide militaire américaine au pays comme « le meilleur argent que nous ayons jamais dépensé ».

Le porte-parole du président russe Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a répondu aux commentaires de Graham en disant : « il est difficile d’imaginer une plus grande honte pour le pays que d’avoir de tels sénateurs ».

Graham aurait une valeur nette de 2 millions de dollars 1 crédit

Lundi, Graham s’est rendu sur Twitter pour exprimer son opinion sur le mandat d’arrêt, en écrivant: « Je porterai le mandat d’arrêt émis par le gouvernement corrompu et immoral de Poutine comme insigne d’honneur. »

« Savoir que mon engagement envers l’Ukraine a suscité la colère du régime de Poutine m’apporte une immense joie. Je continuerai à défendre et défendre la liberté de l’Ukraine jusqu’à ce que chaque soldat russe soit expulsé du territoire ukrainien. »

Il a conclu par : « Enfin, voici une offre à mes « amis » russes qui veulent m’arrêter et me juger pour avoir qualifié le régime de Poutine de criminel de guerre : je me soumettrai à la juridiction de la Cour pénale internationale si vous le faites. Venez et faites votre meilleur cas. Rendez-vous à La Haye ! »