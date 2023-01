On peut voir la diffuseur CONSERVATIVE Laura Ingraham animer des segments de son propre programme éponyme.

L’ancre de FOX News a accumulé des millions de dollars grâce à The Ingraham Angle et à ses autres efforts.

Depuis octobre 2017, The Laura Ingraham Angle est l’un des meilleurs tirages aux heures de grande écoute de FOX Crédit : Getty

Quelle est la valeur nette de Laura Ingraham ?

Selon Celebrity Net Worth, Laura Ingraham a amassé une fortune de 40 millions de dollars grâce à son travail dans le journalisme audiovisuel.

Elle s’est fait connaître après le lancement de son programme FOX News The Ingraham Angle le 30 octobre 2017.

Ingraham a travaillé pour le réseau pendant 10 ans avant de décrocher son talk-show éponyme.

“Après une décennie à travailler chez FOX News avec une équipe de professionnels de la télévision, je suis ravie de rejoindre la programmation aux heures de grande écoute en tant qu’animatrice de l’émission de 10 heures”, avait-elle déclaré à l’époque.

“J’ai hâte d’informer et de divertir le public et d’introduire de nouvelles voix dans la conversation.”

Auparavant, Ingraham a fait face à des réactions négatives pour ses commentaires concernant les lois sur l’immigration, les droits et les causes des LGBT et la tragédie de la fusillade de Marjorie Stoneman Douglas.

Malgré la part de controverses de l’ancre, elle reste l’une des animatrices les plus regardées de FOX.

Les points de vente ont signalé plusieurs cas où l’émission d’Ingraham s’est classée troisième derrière Tucker Carlson et Sean Hannity dans les classements du réseau.

Quel est le salaire d’Ingraham sur Fox News ?

Le point de vente mentionné ci-dessus rapporte également que le salaire annuel de FOX d’Ingraham est de 15 millions de dollars.

Cela signifierait qu’Ingraham est la deuxième personnalité la mieux payée du réseau.

Elle se classe deuxième derrière son collègue présentateur du réseau Sean Hannity, qui se classe premier.

Cependant, elle se classe toujours devant les salaires déclarés de Tucker Carlson, Shepard Smith, Maria Bartiromo et Kayleigh McEnany.

Grâce à sa carrière à la télévision, la valeur nette d’Ingraham vaut des millions Crédit : Getty

Avec qui Ingraham sort-il ?

Ingraham n’est pas mariée, mais elle a été liée à plusieurs personnalités politiques de premier plan dans le passé.

L’homme de 57 ans aurait été fiancé au commentateur politique Dinesh D’Souza après leur rencontre à l’université de Dartmouth.

On ne sait pas pourquoi les deux se sont séparés ou quand les deux se sont séparés.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Ingraham était autrefois sorti avec le politicien Robert Torricelli en 1999, mais aucun des deux n’a commenté la relation présumée.

Il a également été rapporté qu’Ingraham avait eu une relation avec le diffuseur Keith Olbermann en 1998.

Cependant, aucun détail n’a été donné sur la façon dont ils se sont rencontrés ou sur la durée de leur relation.

Ingraham s’est fiancé à James V Reyes en avril 2005, mais les deux n’ont pas réussi à se rendre dans l’allée.

Ingraham est également mère célibataire de trois enfants.

Elle a adopté une fille du Guatemala en 2008, un garçon de Russie en 2009 et un autre garçon de Russie en 2011.

Leurs noms sont Maria Caroline, Michael Dmitri et Nikolai Peter.