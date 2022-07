American Pickers de THE HISTORY Channel suit Frank Fritz, Mike Wolfe et Danielle Colby alors qu’ils partent à la recherche d’artefacts rares à obtenir et à vendre.

Depuis qu’il est devenu célèbre après avoir joué dans plusieurs saisons d’American Pickers, les téléspectateurs sont curieux d’en savoir plus sur Frank Fritz et sa valeur nette.

Depuis qu’il a quitté American Pickers, Frank Fritz a subi une transformation de perte de poids et a déchiqueté plus de 65 livres[/caption]

Quelle est la valeur nette de la star des American Pickers, Frank Fritz?

Depuis son apparition dans la première saison d’American Pickers, Frank Fritz est devenu une personnalité populaire de la télévision.

En raison de sa notoriété sur A&E et The History Channel, le public a remis en question la valeur nette officielle de Fritz.

Selon Celebrity Net Worth, la star de la télé-réalité a amassé une fortune estimée à 6 millions de dollars.

En plus de se faire connaître dans la série susmentionnée, il a également publié deux livres – American Pickers Guide to Picking, ainsi que How to Pick Vintage Motorcycles.

Quand Frank Fritz a-t-il rejoint American Pickers ?

Le 18 janvier 2010, la première saison d’ American Pickers a commencé à être diffusée sur History .

Frank Fritz a rejoint le spectacle avec Danielle Colby et son ami de 40 ans Mike Wolfe.

Il a continué à apparaître dans 19 saisons supplémentaires, qui s’étendent sur plus de 250 épisodes.

Avant de rejoindre la série, Fritz et Wolfe étaient déjà amis et partenaires commerciaux avec plusieurs années d’histoire entre eux.





Le temps passé ensemble sur American Pickers les a amenés à voyager ensemble pour trouver des articles vintage et les acheter pour les clients qui fréquentent chacun de leurs magasins.

Alors que l’entreprise de Wolfe, Antique Archaeology, est située à Nashville, Tennessee, et à Le Claire, Iowa, l’entreprise de Fritz est centrée à Savannah, en Géorgie.

The History Channel explique comment Fritz a commencé à cueillir tôt, “collectant des pierres et des canettes de bière quand il était enfant”.

Fritz est décrit comme “d’humeur égale et affable” et a un sens avec les vendeurs potentiels et un talent pour éteindre les incendies.

L’amitié de Frank (photo de droite) avec Mike (photo de gauche) s’est détériorée en 2020, ils ont partagé la vedette avec Danielle Colby (au centre) sur American Pickers pendant 10 ans[/caption]

“Avec leurs personnalités complémentaires et un amour partagé de la cueillette, Frank et Mike forment l’équipe parfaite.”

Le 13e épisode de la saison 21, intitulé Burlesque Queen, a marqué la dernière fois que le connaisseur d’antiquités a été vu pour la dernière fois dans le programme de longue date.

Où est Frank Fritz aujourd’hui ?

À la suite de l’absence de Frank d’American Pickers depuis le 2 mars 2020, son avenir dans l’émission a été remis en question à plusieurs reprises.

Quant à savoir s’il revenait ou non, Frank a déclaré au Sun : « J’aimerais revenir à l’émission, mais nous verrons.

“Je l’ai fait pendant 11 ans, mais il y a beaucoup de controverse en ce moment.

“C’est au réseau de décider si je reviens dans l’émission.”

Le collectionneur pro-antiquaire a partagé : “Ça ne va pas m’affecter du tout, je n’ai pas quitté la série.

“J’ai fini de tourner, puis j’ai subi une petite opération au dos et la pandémie est arrivée.”

Cependant, le jour même où Frank a parlé au Sun, Mike Wolfe a révélé que son ancien partenaire commercial ne reviendrait pas pour les saisons de suivi.

Mike a déclaré sur Instagram : “Je connais Frank depuis aussi longtemps que je me souvienne, il a été comme un frère pour moi.

“Frank va me manquer, comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage.”

Le 21 juillet 2022, Mike s’est rendu sur les réseaux sociaux pour révéler une mise à jour sur la santé de Frank.

Mike a partagé avec les fans d’Instagram : “J’ai été très privé au cours de la dernière année en ce qui concerne la vie de Frank et le voyage qu’il a fait.

“Il y a eu beaucoup d’opinions sur mon amitié et celle de Frank et sur la série.

“Mais ce n’est pas le moment de remettre les pendules à l’heure. Il est maintenant temps de prier pour mon ami.

L’animateur de télévision a ajouté: “Frank a subi un accident vasculaire cérébral et est à l’hôpital.

“S’il vous plaît, gardez-le dans vos cœurs et vos pensées. Frank, je prie plus que tout pour que tu t’en sortes bien. Je t’aime mon pote.”