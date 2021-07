JOEY Chestnut est reconnu comme le champion du concours de manger des hot-dogs de Nathan depuis le début de la compétition en 1967.

Chestnut est 14 fois champion du Nathan’s Hot Dog Eating Contest, un record.

Qui est Joey Chestnut ?

Chestnut, 37 ans, est un mangeur de compétition américain.

Le joueur de 37 ans est actuellement classé au premier rang mondial par la Major League Eating, une organisation qui organise des événements culinaires professionnels et des émissions spéciales télévisées.

Le premier championnat de Nathan’s Hot Dog Eating de Chestnut a eu lieu en 2007 lorsqu’il a battu le sextuple champion en titre Takeru « Tsunami » Kobayashi.

À l’époque, Chestnut a consommé un record du monde de 66 hot-dogs et petits pains en 12 minutes.

En juillet 2009, Chestnut a défendu avec succès sa couronne pour la troisième fois et a consommé un record du monde de 68 HDB.

En 2013, Chestnut a remporté son septième titre consécutif et a battu son précédent record en mangeant un total de 69 HDB.

Il a finalement perdu en 2015 contre Matt Stonie mais a regagné sa couronne l’année suivante.

En 2020, Chestnut a de nouveau battu son propre record de concours en consommant 75 HDB.

Quelle est la valeur nette de Joey Chestnut

Par valeur nette de célébrité, Chestnut a une valeur nette déclarée de 2 millions de dollars.

Le premier prix pour gagner Nathan est de 10 000 $.

En plus de manger compétitif, Chestnut a une gamme de condiments vendus sous son nom.

Il vend de la moutarde, de la trempette, de la sauce coney, de la sauce piquante et plus encore.

Combien de hot-dogs Joey Chestnut a-t-il mangé lors du concours de dégustation de hot-dogs 2021 ?

Lors du concours de mangeurs de hot-dogs de Nathan 2021, le champion du chow-down Chestnut a dévoré 76 francs et petits pains en 10 minutes, battant son propre record du monde pour le concours.

« C’est ce que j’aime. J’aime manger devant les gens et ils adorent me pousser », a déclaré Chestnut sur ESPN avant le concours.

« Je suis juste un gars qui mange des hot-dogs et s’amuse. Je suis tellement heureux de faire ça.

Chestnut a mangé 26 de plus que le deuxième Geoffrey Esper et un de plus que Chestnut l’an dernier.

Du côté des femmes, Michelle Lesco a remporté son premier championnat après avoir consommé 30 3/4 hot-dogs et petits pains, 6 3/4 de plus que la finaliste Sarah Rodriguez.

L’événement annuel du 4 juillet a eu lieu devant des spectateurs à Coney Island, Brooklyn.