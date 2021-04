JOE Rogan est peut-être un maestro du podcast, mais ses commentaires douteux – et potentiellement mortels – anti-Covid ont été condamnés.

Alors, quelle est la valeur nette de cette «icône chauve», et est-il super riche? Nous jetons un coup d’œil à son statut de milliardaire.

Comédien, commentateur de l’UFC et animateur de podcast Joe Rogan Crédits: Getty

Qui est Joe Rogan?

Outspoken Joe Rogan, 53 ans, est l’un des hébergeurs de podcasts les mieux payés et les plus populaires au monde.

De 2001 à 2006, Rogan a accueilli Fear Factor avant de se concentrer sur des concerts de stand-up et des émissions spéciales de comédie – avec une blague sur l’acteur Wesley Snipes a failli se retrouver dans une bagarre entre les deux.

Sur sa biographie Twitter, il se décrit comme un « fanatique de bande dessinée / d’arts martiaux mixtes / aventurier psychédélique et animateur de The Joe Rogan Experience ».

Comédien debout depuis plus de 20 ans, il a diffusé des émissions spéciales sur Comedy Central et Netflix, notamment Joe Rogan: Strange Times, où il a abordé la culture actuelle, la lutte professionnelle, les lois du pot, les chats et les végétaliens à Boston.

Mais il est également bien connu dans le monde du sport, car il commente la plupart des grandes soirées de combat de l’UFC.

Le commentateur légendaire de l’UFC Joe Rogan Crédits: Getty

Il est ceinture noire de jiu-jitsu, il pratique le kickboxing et le taekwondo depuis des années, et « détruira la plupart des hommes à Hollywood », préviennent les Bald Brothers.

En avril 2021, il a pris l’ancien homme fort britannique Eddie Hall à la tâche, exposant sa « terrible » technique de boxe avant son combat contre Hafthor Bjornsson.

Hall a ignoré ses critiques, en disant: «Je ne prends aucune offense aux commentaires de Joe Rogan. C’est un gars expérimenté, il sait de quoi il parle, mais il ne connaît pas le tableau complet.

«Et j’adorerais toujours participer au Joe Rogan Show et lui raconter une histoire que tout le monde pourra entendre.»

Le podcast Joe Rogan est le podcast le plus populaire de Spotify après que le service de streaming a signé un contrat de 100 millions de dollars avec lui en 2020.

Eddie Hall n’a pas été offensé par le franc-parler Joe Rogan Crédit: Instagram / @eddiehallwsm

Le site Web des Bald Brothers le salue comme une «icône chauve», avec enthousiasme: «Joe Rogan est le roi de tous les rois lorsqu’il s’agit d’héberger des podcasts.

«Bien qu’il ait réussi en tant que comique debout et commentateur pour l’UFC, son meilleur travail est certainement ce qu’il fait avec son podcast.

«Il a des invités venus de tous horizons.

« Acteurs célèbres, athlètes à succès, millionnaires, milliardaires, politiciens, scientifiques et tout autre être humain intéressant possible. »

Cependant, Rogan a été dans l’eau chaude après ses commentaires sur le vaccin contre le coronavirus.

Rogan a été fustigé pour avoir dit à des millions de fans que les jeunes ne devraient pas recevoir le coup de Covid parce qu’ils sont «en forme et en bonne santé».

Les commentaires de la star interviennent alors que le président Joe Biden a supplié les jeunes «d’aller se faire vacciner maintenant» pour aider à arrêter la pandémie, qui a tué près de 590 000 personnes aux États-Unis.

Des proches pleurent une victime de Covid au cimetière municipal d’Abaetetuba, au Brésil, en avril 2021 Crédit: AFP

S’exprimant sur The Joe Rogan Experience, le podcasteur a déclaré qu’il recommandait aux personnes «vulnérables» de se faire vacciner, ajoutant que ses parents avaient eu leurs coups, tout en convenant que c’était sans danger.

Mais ses commentaires anti-jab sont devenus viraux, CNET disant: «La déclaration de Rogan est accompagnée d’une histoire de commentaires inexacts sur Covid.

« Covid affecte tout le monde et ne fait aucune discrimination avec l’âge.

«Les enfants et les adolescents éprouvent généralement des symptômes plus légers, mais de nombreux jeunes – des personnes en bonne santé – ont signalé non seulement des symptômes extrêmes, mais aussi des effets à long terme sur la santé lorsqu’ils se remettent du virus.

« Ironiquement, même dans les arts martiaux mixtes, le sport pour lequel Rogan fournit des commentaires célèbres, plusieurs jeunes concurrents ont été disposés pendant des mois lors de récupérations difficiles pour Covid. »

Au Brésil, par exemple, on estime que 1300 bébés sont morts du coronavirus à la mi-avril 2021 – tandis que les parents pleurent également les centaines d’enfants âgés de un à 14 ans qui ont également perdu la vie à cause de Covid.

Philip Morado, 6 ans, a été hospitalisé avec un syndrome rare qui peut survenir chez les enfants qui ont eu Covid-19 Crédit: Document de la famille

Et le Sun a signalé que des enfants se retrouvaient à l’hôpital, gravement malades du virus.

Les cas effrayants incluent un garçon de six ans qui «criait, convulsait et se tirait les cheveux» après avoir été atteint d’une maladie liée à Covid aux États-Unis.

Philip a été hospitalisé après avoir développé un syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-C), ont déclaré ses parents Sammy et Shannon Morado à KDVR.

Un mois après que la famille du Colorado a été diagnostiquée avec Covid-19, Philip est tombé gravement malade.

« Il tremblait, criait et se tirait les cheveux », a déclaré Shannon Morado.

Le franc-parler Joe Rogan met des vies en danger avec ses commentaires anti-Covid Crédit: UFC / BT Sport

Quelle est sa valeur nette?

Le podcast Joe Rogan avec Spotify était un contrat gigantesque de 100 millions de dollars.

On ne sait pas exactement à quel point il est riche, mais Forbes a déclaré en 2020 que « entre les revenus publicitaires, les émissions en direct et les émissions YouTube du programme Joe Rogan Experience, Rogan a gagné 30 millions de dollars l’année dernière, ce qui fait de lui le podcasteur le mieux payé de Forbes en 2019.

« Le podcast a évolué pour devenir un important générateur d’argent pour Rogan. »

Andrew Wilkinson, PDG de la société d’investissement Internet Tiny Capital, estime qu’il est « possible que Joe Rogan soit le premier milliardaire du podcasting ».

Wilkinson ajoute que, sur la base des 200 millions de téléchargements auto-déclarés de Rogan par mois, il estime que l’hôte gagne jusqu’à «240 millions de dollars par an en revenus publicitaires de podcast».

À emporter de cette semaine: Le monde a enfin réalisé que le podcasting par abonnement est un gros problème. Il est maintenant temps d’armer les rebelles: https://t.co/EC1MjXnLjQ – Andrew Wilkinson (@awilkinson) 26 avril 2021

Showbiz Cheatsheet écrit: «D’une enfance troublée à l’animateur de l’une des émissions les plus controversées de tous les temps, en passant par Kevin Hart et Jerry Seinfeld comme l’une des bandes dessinées les plus riches du secteur, Joe Rogan a été un fantastique réussite.

« Spotify a annoncé en mai qu’ils avaient signé un accord exclusif pour diffuser l’émission de Rogan.

« Bien que Spotify n’ait pas commenté la valeur de l’accord, une source a divulgué au Wall Street Journal qu’il s’agissait de plus de 100 millions de dollars.

« Si cela est vrai, cela en ferait le plus gros accord de l’histoire du podcast. Après l’annonce de l’accord, l’action de Spotify a bondi de 11 pour cent. »

Le podcasteur Joe Rogan est définitivement riche

Quand a-t-il lancé le podcast Joe Rogan?

Joe Rogan a lancé son podcast en décembre 2009.

« Son podcast est l’une des plus belles choses qui se passe. C’est comme un voyage à travers l’univers connu, ainsi que l’inconnu », écrivait Rolling Stone en 2015.

Le magazine ajoute: « Il a commencé avec son ami et camarade de bande dessinée Brian Redban, juste tous les deux fumant de l’herbe et mâchant la graisse, il ne se passait pas grand-chose, pas de grandes ambitions.

«Les premiers invités étaient en grande partie confinés à des amis du MMA et de la comédie.

« Mais alors Rogan a commencé à traîner dans les plus lointains: activistes de la marijuana, anciennes stars du porno … rappeurs, égyptologues, triathlètes végétaliens, lanceurs d’alerte, coachs mentaux, insomniaques, experts en toxoplasmose et théoriciens du complot de toutes sortes ( Bigfoot, OVNIS, chemtrails, JFK, 9/11, l’alunissage d’Apollo). «