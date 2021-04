Jimmy Lai a été condamné à 14 mois de prison après avoir été reconnu coupable d’accusations liées à deux grandes manifestations pro-démocratie en 2019.

Mais qui est le magnat de l’édition milliardaire de Hong Kong et quelle est sa valeur nette? Voici ce que vous devez savoir.

Qui est Jimmy Lai?

Jimmy Lai est un milliardaire influent de Hong Kong et l’un des plus éminents partisans de son mouvement pro-démocratie.

Ayant fondé des entreprises telles que Giordano, Next Digital et le populaire tabloïd Apple Daily, il vaut plus d’un milliard de dollars (766 millions de livres sterling).

Il a fortement contribué au Parti démocrate et est un féroce critique de Pékin et du gouvernement chinois.

Bien qu’annoncé comme un héros dans la région, il est considéré comme un traître par ceux du continent.

M. Lai a également été un visiteur fréquent à Washington, rencontrant des responsables afin de rallier le soutien à la démocratie de Hong Kong.

Quelle est la valeur nette de Jimmy Lai?

La valeur nette exacte de Jimmy Lai est inconnue et aucune estimation précise n’est disponible.

En août 2020, Reuters a rapporté qu’il valait environ 1,2 milliard de dollars en 2008, mais sa richesse a diminué après avoir chuté de la liste des personnes les plus riches de la ville.

On estime maintenant que sa valeur nette est légèrement inférieure à 1 milliard de dollars.

Pourquoi Jimmy Lai a-t-il été arrêté?

M. Lai a été arrêté en décembre 2020 à la suite d’accusations liées à deux grandes manifestations pro-démocratie les 18 août et 31 août 2019.

Ayant comparu devant le tribunal le vendredi 16 avril 2021, il a été reconnu coupable d’avoir participé à des «rassemblements non autorisés» et condamné à 14 ans de prison pour son implication.

Cela faisait partie d’une série de procès, tous liés aux manifestations à grande échelle en faveur de la démocratie il y a deux ans.

À l’époque, les gens sont descendus dans la rue dans une vague de manifestations qui ont souvent abouti à une violence généralisée entre la police et les militants.

Ils ont été stimulés par la répression par Pékin des libertés étendues promises à Hong Kong lors de son retour à la domination chinoise en 1997.





Cela comprenait la mise en œuvre d’une nouvelle loi sur la sécurité nationale.

L’arrestation de M. Lai a finalement fait partie de la consolidation par le gouvernement de son emprise autoritaire.