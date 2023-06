PENDANT DES DÉCENNIES, Geraldo Rivera est resté reconnaissable pour son travail d’investigation et ses nombreux concerts d’ancrage.

La valeur nette de l’avocat et du diffuseur Fox News est estimée à des millions.

Pendant 11 ans, Geraldo Rivera a animé son propre talk-show éponyme et syndiqué. Crédit : Getty

Quelle est la valeur nette de Geraldo Rivera ?

Selon Celebrity Net Worth, la fortune de Geraldo Rivera est estimée à 20 millions de dollars.

Sa valeur nette est attribuée à ses décennies de carrière dans les domaines du droit, du journalisme et de la diffusion d’informations.

Diplômé de l’Université de l’Arizona et de la faculté de droit de Brooklyn, Geraldo a d’abord travaillé pour Eyewitness News de WABC-TV.

En septembre 2021, il a signé un contrat avec Fox d’une valeur de 4 millions de dollars.

Au cours de sa carrière, Geraldo a remporté sept Emmy Awards et un prix Peabody.

Pour compléter sa profession de journaliste, Geraldo a également écrit huit livres.

Le 10 août 2003, le diffuseur s’est marié avec sa cinquième épouse Erica Levy.

Geraldo et Erica ont ensemble une fille nommée Solita; il a quatre enfants plus âgés et cinq petits-enfants.

Quand Geraldo a-t-il quitté The Five de Fox?

Le 21 juin 2023, Geraldo a annoncé qu’il quittait Fox’s The Five après un an de co-animation de la série.

Ses dernières apparitions pour l’émission sont prévues le jeudi 29 juin et le vendredi 30 juin.

L’ancre a déclaré à ses abonnés Twitter: « Je quitte The Five. Mes dernières apparitions programmées sont les jeudi et vendredi 29 et 30 juin.

« Ça a été une belle course et j’apprécie d’avoir eu l’opportunité.

Geraldo Rivera a accueilli Geraldo Live sur CNBC et a également participé à Dancing With the Stars saison 22 Crédit : Getty

« Être un homme impair n’est pas toujours facile. Pour le moment, je suis toujours correspondant en général. »

Geraldo a été annoncé pour la première fois comme co-animateur de The Five le 12 janvier 2022.

Quand Geraldo a-t-il rejoint Fox News ?

En novembre 2001, Geraldo a quitté CNBC et est devenu correspondant pour Fox News.

Sur l’ancien réseau, il a animé son propre talk-show du soir Rivera Live.

« Je suis journaliste et la lutte de l’Amérique contre le terrorisme est la plus grande histoire de notre époque », a-t-il déclaré à ses téléspectateurs à l’époque.

« Et même si j’ai adoré mon programme CNBC, je ne peux plus rester ancré à ce bureau. »

Il a en outre expliqué au New York Post : « Il m’est devenu très clair, après l’attentat à la discothèque en Israël, qu’il y avait une escalade des combats entre l’Est et l’Ouest.

« Je suis beaucoup plus préoccupé et engagé dans ma profession que je ne l’ai jamais été.

« J’ai senti que, alors que cette guerre se poursuivait, je ne pouvais tout simplement pas la signaler depuis Fort Lee [where CNBC is located].

« Ce n’est pas quelqu’un avec mon expérience. Je veux sortir et utiliser mes compétences. »