FAITES connaissance avec George P. Bush et découvrez quelle est sa valeur nette.

George vient d’annoncer sa candidature au poste de procureur général du Texas, mais combien vaut le politicien ?

George P. Bush est né à Houston, Texas, le 24 avril 1976 Crédit : Getty

Qui est George P. Bush ?

George P. Bush est né à Houston, Texas, le 24 avril 1976.

Son père est Jeb Bush, qui est le fils de feu le président George HW Bush et le frère de l’autre président George Bush.

La mère de George, Columba, a déménagé aux États-Unis en 1970 en provenance du Mexique et a enseigné l’espagnol à George dès son plus jeune âge.

George a grandi principalement en Floride, où Jeb a été gouverneur pendant neuf ans.

Il a obtenu son baccalauréat de l’Université Rice et a également fréquenté la JD University of Texas Law School.

George a effectué une tournée de huit mois en Afghanistan avec l’US Navy en 2010.

Selon Haq Express, la valeur nette de George est estimée entre un et cinq millions de dollars Crédit : Reuters

Quelle est la valeur nette de George P. Bush ?

Selon Haq Express, la valeur nette de George est estimée entre un et cinq millions de dollars.

Après avoir obtenu son diplôme de droit, George a travaillé comme greffier pour un juge fédéral avant de créer sa propre société de capitaux au Texas.

Il appartient au Parti républicain et occupe actuellement le poste de commissaire aux terres du Texas.

Il a assumé cette fonction en 2015 et son mandat actuel de réélection se termine le 17 janvier 2023.

George a annoncé le 2 juin 2021 que sa prochaine décision politique serait de se présenter pour le procureur général du Texas en 2022 Crédit : AP

George P. Bush est-il candidat au poste de procureur général du Texas ?

George a annoncé le 2 juin 2021 que sa prochaine décision politique serait de se présenter pour le procureur général du Texas en 2022.

Il est le dernier de la famille Bush à occuper une fonction publique – et a été le premier à rompre avec eux pour avoir soutenu l’ancien président Donald Trump, qui s’est moqué de la famille qui était autrefois le visage du Parti républicain.

Il lance maintenant le premier défi majeur contre le procureur général du Texas en difficulté, Ken Paxton, qui a passé six ans en fonction sous le coup d’un acte d’accusation pour crime d’avoir fraudé des investisseurs, et plus récemment a été accusé de corruption par ses propres anciens principaux collaborateurs.

«Ici au Texas, nous avons un scandale qui sévit dans l’un de nos plus hauts bureaux. Et je pense que les conservateurs devraient avoir le choix », a déclaré Bush lors d’un rassemblement de lancement de campagne à Austin.

Bush, 45 ans, a déclaré avoir parlé avec les deux anciens procureurs généraux du Texas avant Paxton – le gouverneur républicain Greg Abbott et le sénateur américain John Cornyn – après que les dernières accusations ont fait surface, mais n’entrera pas dans les détails.

« Il y a de l’inquiétude là-bas, et c’est pourquoi je suis prêt à aller là-bas et à m’offrir parce que tout le monde a été silencieux et a peur de dire la vérité sur ce type », a déclaré Bush.