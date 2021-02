Quelle est la valeur nette de Chris Harrison et quel est son salaire par épisode de Bachelor?

L’animateur de BACHELOR, Chris Harrison, quitte la série après presque deux décennies.

Le congé de Harrison sera «pour une période de temps» après la pétition des fans et des ex-candidats, il serait renvoyé.

Qui est Chris Harrison?

Chris Harrison, 49 ans, est une animatrice et personnalité américaine.

Il est surtout connu pour être l’hôte de la Bachelier depuis 2002 et toutes ses spin-offs.

L’hôte populaire sera remplacé sur la franchise Bachelor après cette saison.

Harrison a été évincé malgré présenter des excuses pour la défense de la candidate Rachael Kirkconnell et son comportement raciste présumé.

L’animateur a expliqué son absence sur les réseaux sociaux en écrivant: «La saison historique de The Bachelor ne doit pas être gâchée ou éclipsée par mes erreurs ou diminuée par mes actions. À cette fin, j’ai consulté Warner Bros.et ABC et je me retirerai pendant un certain temps et je ne participerai pas à la spéciale After the Final Rose.

Ajoutant: «Je suis déterminé à être éduqué à un niveau plus profond et plus productif que jamais.»

Harrison a également été l’hôte de la version syndiquée de Who Wants to Be a Millionaire de 2015 à 2019 après son annulation.

Il a déjà couvert les Primetime Emmy Awards, co-animé le jeu télévisé You Deserve It et Designers ‘Challenge sur HGTV.

Quelle est sa valeur nette?

La valeur nette de Harrison serait de 16 millions de dollars.

Il a amassé plus de 8 millions de dollars en salaire de célibataire et gagne apparemment 600 000 dollars par épisode.

Avec qui est-il marié?

Harrison a été marié à son amie d’université, Gwen Harrison, pendant près de 18 ans avant de divorcer.

Le couple partage deux enfants: Joshua, 18 ans, et Taylor Harrison, 16 ans.

Après son divorce, Harrison a commencé à sortir avec Divertissement Lauren Zima de ce soir.

Les deux sont ensemble depuis 2018.

Pourquoi a-t-il récemment été critiqué pour le Bachelor?

Harrison a été critiqué par les fans de Bachelor pour défendre Rachael Kirkconnell pour avoir assisté à une soirée costumée de style plantation à l’époque où elle était à l’université, malgré ses excuses après la publication de photos.

Chris a défendu Rachael contre les trolls des réseaux sociaux, disant: «Nous avons tous besoin d’un peu de grâce, d’un peu de compréhension, d’un peu de compassion. Parce que j’ai vu des trucs en ligne… encore une fois, ce truc de «juge, jury, bourreau» où les gens sont en train de déchirer la vie de cette fille.

Il a poursuivi: «Je n’ai pas encore entendu Rachael parler à ce sujet, et jusqu’à ce que j’entende réellement cette femme avoir une chance de parler, qui suis-je pour dire [anything]? »

Suite à ses commentaires, les fans ont demandé que l’hôte de longue date soit renvoyé et 25 femmes de la saison en cours se sont rassemblées pour dénoncer la position des hôtes dans une déclaration commune.

«Nous sommes les femmes de la saison 25 de Bachelor. Vingt-cinq femmes identifiées comme BIPOC ont participé à cette saison historique qui devait représenter le changement.

«Nous sommes profondément déçus et tenons à préciser que nous dénonçons toute défense du racisme.

«Toute défense de comportement raciste nie les expériences vécues et continues des individus du BIPOC. Ces expériences ne doivent pas être exploitées ou symbolisées », a déclaré le groupe.