BRIAN Stelter est présentateur pour CNN et a eu une carrière assez intéressante pour quelqu’un d’aussi jeune.

Stelter n’a que 35 ans et est déjà le correspondant média en chef de CNN et hôte de Sources fiables. Quelle est sa valeur nette maintenant qu’il travaille dans l’industrie de l’information depuis un certain temps ?

Getty

Stelter est un animateur d’une émission d’information sur CNN[/caption]

Quelle est la valeur nette de Brian Stelter ?

La valeur nette de Stelter aurait été estimée à 10 millions de dollars.

Plusieurs sources ont rapporté ce chiffre, notamment Salaire et valeur nette et Les infos célèbres. Salary and Net Worth estime qu’il a un salaire estimé à 1 million de dollars, mais cela n’est pas confirmé.

Stelter a probablement gagné la majeure partie de cette valeur nette grâce à son travail en tant que correspondant en chef des médias pour CNN et en tant qu’hôte du programme d’information du réseau Reliable Sources.

Getty

La valeur nette de Stelter aurait été estimée à 10 millions de dollars[/caption]

Qu’a fait Brian Stelter d’autre ?

Stelter réellement créé TVNews, un blog sur télévision et les nouvelles du câble, alors qu’il était encore à l’université. Il aurait été un étudiant de première année lorsqu’il a commencé le site.

Il a ensuite vendu le blog à Mediabistro et est devenu membre du réseau de blogs Adweek, ce qui a peut-être également ajouté à sa valeur nette et à sa fortune personnelle.

Après avoir obtenu son diplôme universitaire en mai 2007, Stelter a commencé un travail avec Le New York Times en tant que journaliste médiatique. Il n’avait que 22 ans lorsqu’il a accepté le poste.

Getty

Il travaillait auparavant pour le New York Times et a vendu son blog télévisé à Mediabistro[/caption]

Où Brian Stelter est-il allé à l’école ?

La personnalité de la télévision CNN est née à Damas, Maryland, et est le fils de Donna et Mark Stelter. Il a ensuite fréquenté le lycée de Damas avant d’obtenir son diplôme et de passer à l’université.

Stelter a fréquenté l’Université de Towson avant de décrocher son premier concert avec le New York Times.

Pendant son séjour à Towson, Stelter a été rédacteur en chef de The Towerlight, le journal indépendant de l’école, de 2005 à 2007. Cela l’a probablement bien préparé au monde du journalisme dans lequel il a finalement prospéré.

Getty

Stelter est marié à l’ancre de NY1 Jamie Shupak Stelter[/caption]

Brian Stelter est-il marié et a-t-il des enfants ?

L’hôte de Reliable Sources est marié à Jamie Shupak Stelter.

Shupak est une ancre de trafic pour NY1, la station de télévision de New York News, et avait auparavant une colonne de rencontres pour le magazine Complex partageant ses expériences de rencontres dans la Big Apple – jusqu’à ce qu’elle rencontre Stelter.

Le couple s’est marié le 22 février 2014 et s’est marié lors d’une cérémonie juive. Stelter lui-même n’est pas religieux.





Les deux partagent deux enfants : une fille prénommée Sunny, née en 2017, et un fils prénommé Story, né en 2019.

« Nous sommes partout sur la lune », a écrit Jamie à propos de la naissance de son fils à l’époque. « C’est aussi son deuxième prénom : Story Moon Stelter. »

« Maintenant, nous avons notre soleil et notre lune. »