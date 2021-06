LE COMEDIAN Bill Cosby a été reconnu coupable d’agression sexuelle en 2018.

Le 30 juin 2021, Cosby, 84 ans, a été condamné pour agression sexuelle renversé après avoir purgé deux ans d’une peine de trois à dix ans.

Quelle est la valeur nette de Bill Cosby ?

En 2021, Cosby avait une valeur nette estimée à 400 millions de dollars selon Celebrity Net Worth.

La majorité de sa valeur provient de son émission désormais hors antenne The Cosby Show.

Au plus fort de l’émission, Cosby était l’acteur de télévision le mieux payé au monde et recevait un salaire de base de 1 million de dollars par épisode avant de renégocier son salaire jusqu’à 4 millions de dollars par épisode.

Avant de commencer sa propre émission, Cosby a commencé sa carrière de comédien en 1961 en tant que stand-up dans des clubs de Philadelphie et de New York.

Cosby était également un animateur régulier de The Tonight Show et de 1972 à 1979, il a créé, animé et produit le dessin animé du samedi matin Fat Albert and the Cosby Kids.

Pourquoi Bill Cosby était-il en prison ?

Cosby a été reconnu coupable d’agression sexuelle en avril 2018 lors d’un nouveau procès après l’échec de sa première affaire.

Il a été reconnu coupable de trois chefs d’agression sexuelle grave et, en septembre 2018, a été condamné à une peine de trois à dix ans dans une prison d’État de Pennsylvanie.

L’homme de 84 ans a été accusé d’avoir neutralisé Andrea Constand avec des pilules bleues.

Il l’aurait ensuite agressée sexuellement alors qu’elle perdait conscience dans son manoir de Philadelphie en 2004.

En décembre 2019, Cosby a fait appel pour faire annuler sa condamnation mais a perdu l’affaire.

Le mercredi 30 juin 2021, le plus haut tribunal de Pennsylvanie a annulé la condamnation de Cosby après avoir trouvé un accord présumé avec un ancien procureur qui l’empêchait d’être inculpé dans cette affaire.

Il a depuis été publié de prison à la suite du nouveau verdict.

En 2018, Cosby n’a montré aucun remords pour ses crimes et a déclaré qu’il préférait purger les 10 ans de sa peine plutôt que d’admettre ses remords.

Qui étaient ses victimes ?

Cosby a été jugé après avoir été accusé d’avoir neutralisé Andrea Constand, mais au moins 60 femmes lui ont fait part d’allégations.

Ces femmes comprenaient :

Pamela Abeyta

Bijou Allison

Janice Baker Kinney

Donna Barrett

Lili Bernard

Barbara Bowman

Linda Brown

Brûlures d’automne

Sarita Butterfield

Renita Chaney Hill

Lisa Christie

Andréa Constand

Lachele Covington

Janice Dickinson

Joyce Emmons

Beth Ferrier

Carla Ferrigno

Charlotte Renard

Tamara Vert

Chloé Goins

Hélène Gumpel

Hélène Hayes

Colleen Hugues

Michelle Hurd

Judy Huth

Beverley Johnson

Kelly Johnson

Lisa Jones

Linda Kirkpatrick

Cindra Ladd

Chélan Lasha

Patricia Leary Steuer

Angela Leslie

Lisa-Lotte Lublin

PJ Masten

Sammy Mays

Katherine McKee

Louisa Mortiz

Donna Motsinger

Rebecca Lynn Neal

Linda Ridgeway Whitedeer

Kristina Ruehli

Thérèse Serignese

Margie Shapiro

Joan Tarshis

Marcella Tate

Heidi Thomas

Jennifer Thompson

Eden Tirl

Linda Joy Traitz

Shawn Upshaw Marron

Victoria Valentino

Sharon Van Ert

Welles sunnites

