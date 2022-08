ANDREW Tate est un champion de kickboxing qui prétend être le “premier milliardaire du monde”.

Bien que les affirmations semblent fausses, de nombreux fans se demandent combien vaut réellement l’ancienne star de Big Brother.

Quelle est la valeur nette d’Andrew Tate ?

Les sourcils ont été levés lorsque Tate a fait les commentaires lors d’un flux Twitch avec Adin Ross.

“Je ne veux pas me vanter, mais je suis un milliardaire, une première mondiale”, a-t-il déclaré à l’animateur.

“J’ai été fauché pendant longtemps. J’ai gagné mon premier million quand j’avais, disons, 27 ans, puis j’avais 100 millions à 31 ans, puis je suis devenu un billionaire assez récemment.

Selon Celebrity Net Worth, Tate est bien en deçà de cela, avec une valeur estimée à environ 16,2 millions de livres sterling.

Andrew Tate affiche régulièrement sa richesse et son style de vie somptueux Crédit : Instagram/@cobratate

Selon son site Web, il est commentateur pour Real Xtreme Fighting, la plus grande promotion MMA de Roumanie.

Son site Web fait la publicité de War Room, un club privé dont l’adhésion coûte 4 147 £.

Il est décrit comme un “réseau mondial dans lequel des exemples d’individualisme travaillent pour libérer l’homme moderne de l’incarcération socialement induite”.

Comment Andrew Tate a-t-il gagné son argent?

Tate est né aux États-Unis mais est venu vivre en Grande-Bretagne à seulement quatre ans. Il s’est entraîné comme kickboxeur à Luton, remportant plusieurs titres mondiaux.

Il vit maintenant en Roumanie et a depuis gagné plus d’argent en investissant dans la crypto-monnaie et en ouvrant une chaîne de casinos avec son frère Tristan.

Il vend également des produits numériques et l’accès à des communautés privées, qui peuvent tous être consultés sur son site Web Cobratate.com

Combien Andrew Tate a-t-il gagné à l’Université Hustler ?

Andrew a fondé l’université Hustler en 2021.

Il s’agit d’un programme en ligne qui vise à aider les gens à gagner de l’argent en ligne grâce à 18 méthodes modernes de création de richesse.

Il a été créé pour apprendre aux gens à gagner un revenu passif dans une variété d’industries en ligne.

Selon Andrew Tate, l’Université Hustlers est “Une communauté où moi et des dizaines de soldats de War Room VOUS apprendront exactement comment gagner de l’argent.

“Il s’agit d’une communauté où vous aurez accès à l’analyse des stocks, aux jeux d’options, à l’analyse cryptographique, à la DeFi, au commerce électronique, à la rédaction, à la pige, au retournement, à la planification financière, à la gestion d’entreprise et plus encore.”

Selon les sites de critiques, l’université fait appel à des experts qui se spécialiseraient dans leur cours respectif.

Pour accéder au site, il en coûte 49,99 $ par mois et fonctionne entièrement via un serveur Discord privé.

On ne sait pas combien Tate a gagné grâce au programme d’éducation à ce jour.