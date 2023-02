Quelle est la valeur de la semaine du Shrine Bowl pour les Falcons ? “Nous obtenons les secrets”

LAS VEGAS – Il est difficile de se promener dans le vaste labyrinthe de couloirs du Luxor Hotel & Casino sans tomber sur un joueur de football, et Terry Fontenot adore ça.

“Les voir à la cafétéria et au passage et comment ils se comportent, c’est vraiment précieux”, a déclaré mardi le directeur général des Falcons. “Il y a beaucoup de bons joueurs de football dans ce jeu, donc obtenir ce type d’accès est vraiment bien.”

Fontenot et presque tous les entraîneurs des Falcons ont partagé un espace de restauration, un espace de réunion et un espace de vie au Louxor et sur les terrains de football de l’UNLV et à Henderson, Nevada, au centre d’entraînement des Las Vegas Raiders cette semaine en préparation de jeudi soir. Bol de sanctuaire est-ouest. Pendant que les entraîneurs des Falcons préparent l’équipe de l’Est, Fontenot recherche des prospects sur place tout en organisant des réunions de libre agence et de préparation de repêchage avec son staff.

Historiquement, un quart des joueurs de ce jeu sont repêchés et 25% de plus finissent par faire partie de la liste de la NFL, a déclaré Fontenot.

“Il y a beaucoup de bons joueurs de football ici et pour nous, obtenir un niveau d’accès différent de celui des 30 autres équipes a été formidable”, a-t-il déclaré. “Cela fait une énorme différence. Le temps que nous passons avec eux ici, nous obtenons des informations vraiment très précieuses, donc cela fait une énorme différence. Il y a beaucoup de couches d’informations que nous obtenons, mais en passant autant de temps avec eux pendant une semaine entière, vous allez apprendre beaucoup. Cela commence par le maquillage. C’est la chose la plus importante pour nous.

Les #Faucons ont une occasion unique cette semaine. Leurs entraîneurs ont pu interagir avec les espoirs jouant dans le @ShrineBowl avant le match de jeudi. Terry Fontenot dit que son département de dépistage a une chance de trouver des joueurs que d’autres équipes ne connaissent peut-être pas. pic.twitter.com/9ahuBibBXG – Miles Garrett (@MilesGarrettTV) 31 janvier 2023

Le personnel des New England Patriots entraîne l’équipe de l’Ouest, et les deux équipes travaillent cette semaine juste en face l’une de l’autre dans une partie de l’espace limité du Luxor qui n’est pas occupé par le casino.

L’entraîneur des secondeurs des Falcons, Frank Bush, qui agit comme coordinateur défensif de l’équipe de l’Est, a refusé cette semaine de nommer les joueurs qui avaient attiré son attention.

“Une partie du fait d’être dans l’équipe est que nous obtenons les secrets, et nous ne les donnons pas aux autres équipes”, a déclaré Bush. “Il y a eu des choses qui se sont démarquées, des choses qui ont été impressionnantes.”

L’entraîneur des quarts Charles London est le seul assistant des Falcons à ne pas être à Las Vegas cette semaine. London sert de coordinateur offensif au Senior Bowl, ce qui permet également aux Falcons d’avoir un œil sur ces espoirs. Le vice-président du personnel des joueurs, Kyle Smith, est également à Mobile.

Bien que cette semaine soit principalement remplie de travail avec des prospects qui pourraient être des Falcons à l’avenir, l’affaire la plus urgente pour l’équipe concerne les joueurs actuellement sur la liste, a déclaré Fontenot.

Le plaqueur droit Kaleb McGary, le secondeur Rashaan Evans, le secondeur extérieur Lorenzo Carter, les ailiers rapprochés Parker Hesse et MyCole Pruitt, le demi de coin Isaiah Oliver, le parieur Bradley Pinion et le receveur large Olamide Zaccheaus – qui ont tous joué des rôles importants en 2022 – sont des agents libres sans restriction.

“Il y a des gars que nous allons pouvoir faire rapidement”, a déclaré Fontenot. “Certains gars avec lesquels vous devez être patient, mais ne parlez de personne en particulier.”

Le refus de discuter des détails s’étend au garde droit Chris Lindstrom, qui a encore un an sur son contrat de recrue mais pourrait obtenir un nouveau contrat avant le début de la saison 2023.

“Nous n’allons pas négocier dans les médias, mais la première phase pour nous est de passer par des contrats et de travailler sur certains joueurs de notre bâtiment”, a déclaré Fontenot. “Vous regardez nos matchs cette année et je pense que nous avons vraiment grandi sur la ligne offensive, et nous apprécions vraiment cela. Ces lignes de mêlée seront toujours une priorité pour nous.

Après avoir re-signé leurs propres joueurs, les Falcons tourneront leur attention vers le marché des agents libres, a déclaré Fontenot, et c’est là qu’ils devraient faire un investissement important dans la défense. Atlanta devrait avoir plus de 55 millions de dollars d’espace de plafond la saison prochaine, plus que toute autre équipe de la ligue autre que les Bears de Chicago, selon Over the Cap.

Bien qu’ils aient autant d’argent, les Falcons seront toujours des dépensiers judicieux, a déclaré Fontenot.

“Nous allons quand même signer des contrats d’un an”, a déclaré Fontenot. « C’est quelque chose de très précieux à faire. Juste parce que vous avez plus d’espace de plafond, le processus ne change pas. Il y aura des joueurs que vous voudrez faire venir sur des contrats d’un an et d’autres que vous voudrez proposer sur plusieurs années, mais nous devons nous assurer que nous savons exactement qui ils sont en tant qu’humains avant de les faire entrer dans ce bâtiment.

Fontenot a esquivé le sujet du quart-arrière recrue Desmond Ridder, qui a commencé les quatre derniers matchs la saison dernière, mais n’a reçu aucune assurance qu’il sera le quart-arrière partant la saison prochaine.

“C’est super précieux (d’avoir un quart-arrière titulaire sur un contrat de recrue), mais vous essayez de faire de votre mieux pour gagner des matchs de football”, a déclaré Fontenot. « Il y a des équipes qui ont gagné avec des quarts vétérans avec de gros contrats. Il y a des équipes qui ont gagné avec des quarts recrues. Il s’agit de construire la meilleure équipe possible.

(Photo de Terry Fontenot : Dale Zanine / USA Today)