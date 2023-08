Quelle est la valeur commerciale de Trey Lance ? Les avis sont partagés sur le QB des 49ers

La valeur commerciale de Trey Lance est une question extrêmement compliquée.

Les 49ers de San Francisco explorent leurs options avec Lance, le troisième choix du repêchage de la NFL 2021 qui vient d’être rétrogradé au poste de quart-arrière de troisième corde, selon une source de la ligue. Et bien sûr, l’une de ces options serait d’échanger Lance pour tenter de récupérer une fraction de ce qu’ils ont dépensé pour l’acquérir il y a plus de deux ans.

L’Athlétisme s’est entretenu avec des décideurs de haut rang de huit équipes de la NFL pour évaluer la valeur commerciale de Lance, et les opinions variaient considérablement. Les décideurs ont bénéficié de l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à s’exprimer publiquement sur le sujet.

Trois dirigeants pensaient que les 49ers pourraient acquérir au moins un choix de troisième ronde pour Lance – peut-être jusqu’à un choix de deuxième ronde si une équipe est suffisamment désespérée – ou un troisième plus une sélection de fin de ronde.

Les autres pensaient qu’un choix tard samedi serait le meilleur scénario pour San Francisco, avec quelques-uns qui étaient sceptiques quant à la capacité des Niners à le déplacer.

Avec Sam Darnold prenant la relève en tant que quarterback suppléant des 49ers, San Francisco explore ses options avec Trey Lance, a déclaré une source. @jeffphowe. Les 49ers ont progressé lors du repêchage de la NFL 2021 pour sélectionner Lance avec le troisième choix au classement général. pic.twitter.com/O2q9s2mL1Y – L’Athlétisme (@TheAthletic) 23 août 2023

Les partisans de Lance ont pointé du doigt un joueur de 23 ans au potentiel inexploité qui a la réputation d’être un travailleur acharné et un quart-arrière brillant avec une taille et des capacités physiques idéales. Étant donné que les équipes sont désespérées à la recherche d’un quart-arrière de franchise, elles ne voudront peut-être pas laisser passer l’occasion d’ajouter Lance maintenant qu’il est disponible, surtout si elles sont dans une phase de transition à ce poste.

Ceux qui ne croyaient pas que Lance avait beaucoup de valeur commerciale ont cité ses antécédents de blessures, son manque important d’expérience et ses performances et sa précision incohérentes lors de ses clichés professionnels limités.

Lance n’a pas joué près d’une saison complète depuis 2019, car l’État du Dakota du Nord n’a joué qu’un seul match en 2020 en raison de l’arrêt du COVID-19. Il a débuté sa carrière dans la NFL en tant que remplaçant de Jimmy Garoppolo, mais une blessure au doigt en pré-saison a gravement affecté ses mécaniciens tout au long de sa saison recrue. Il a remporté le poste de titulaire en 2022, mais a subi une fracture du péroné et une rupture des ligaments de la cheville au cours de la semaine 2 et a raté le reste de la saison. Il n’a disputé que huit matchs, effectué quatre départs et tenté seulement 102 passes en deux saisons.

Compte tenu de ces facteurs, les dirigeants ont souligné une réelle préoccupation quant aux conséquences néfastes sur le développement de Lance.

Même si une équipe pense que la carrière de Lance peut être relancée, il y a un problème pratique avec le timing. Les équipes passeront en mode saison régulière la semaine prochaine, et c’est à ce moment-là qu’il deviendra rare pour un quart-arrière de troisième corde d’obtenir des représentants d’entraînement de qualité. Même si Lance est plus talentueux que le remplaçant, il lui faudra probablement un certain temps pour être suffisamment à l’aise dans la nouvelle attaque pour s’emparer du poste de n°2.

Donc, si le plafond de Lance est restreint en 2023, tout échange potentiel pourrait être davantage orienté vers une évaluation en 2024. Ce n’est pas un gros problème puisqu’une nouvelle équipe acquerrait Lance au cours des deux dernières années de son contrat pour un montant total approximatif. de 9 millions de dollars, un coût abordable pour un quart-arrière si largement médiatisé avant le repêchage de 2021.

C’est aux 49ers de déterminer où se trouve le plus de valeur. Ils ont échangé trois choix de première ronde et un de troisième ronde pour passer au n ° 3 pour sélectionner Lance, et ils savent certainement qu’ils ne recevront rien dans la même stratosphère maintenant s’ils décident de le quitter.

N’oubliez pas que les 49ers ont également échangé quatre choix l’année dernière contre le porteur de ballon Christian McCaffrey, ils pourraient donc également considérer cela comme une opportunité de récupérer un peu de capital de repêchage pour un quart-arrière de troisième corde. Même si la valeur commerciale de Lance se situe dans le bas du spectre, les Niners savent qu’il est important de réapprovisionner le placard. Les équipes de la ligue savent que les 49ers ont une liste remplie de talents haut de gamme et de gros contrats, mais il est nécessaire de trouver un équilibre tout au long du repêchage avec des joueurs bénéficiant de contrats de recrue plus abordables.

Là encore, les blessures des 49ers ont été le principal facteur de leur défaite en séries éliminatoires contre les Eagles la saison dernière. Alors que Lance et Garoppolo étaient déjà dans la réserve des blessés, le partant Brock Purdy s’est blessé au coude et Josh Johnson a subi une commotion cérébrale. Bien sûr, il est incroyablement rare de rencontrer quatre quarts de cette façon, mais c’est encore frais dans l’esprit de la franchise.

Les Niners le savent : Lance est actuellement le quart-arrière de troisième corde, ce qui signifie généralement qu’il est loin de voir le terrain en 2023. Et si Purdy continue de se développer, le temps presse déjà pour Lance dans la Bay Area. .

Mais les équipes de la ligue savent qu’il existe un quart-arrière disponible qui était un espoir très apprécié au repêchage – largement, mais pas unanimement – ​​il y a à peine deux ans. Alors que les Niners explorent leurs options avec Lance, les équipes sont divisées sur le montant qu’elles pourraient récupérer dans un échange.

(Photo : Thearon W. Henderson / Getty Images)

