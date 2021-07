Quelle est la trajectoire de la tempête ?

L’OURAGAN Elsa s’est officiellement formé dans l’Atlantique, devenant la première tempête de 2021.

La tempête devrait frapper les États-Unis le week-end du 4 juillet.

L’ouragan Elsa s’est formé dans l’Atlantique Crédit : Service national des ouragans

Quelle est la trajectoire de l’ouragan Elsa ?

L’ouragan Elsa pourrait frapper les États-Unis dès dimanche soir – touchant d’abord la Floride, avant de se diriger vers la Géorgie et la Caroline du Sud.

Un avertissement d’ouragan a maintenant été émis pour la Barbade, Saint-Vincent, les Grenadines et Sainte-Lucie.

Jusqu’à présent, il y a eu des rapports d’un vent soutenu de 74 mph avec une rafale de 86 mph.

Le National Hurricane Center a confirmé que la tempête s’était renforcée dans la matinée du vendredi 2 juillet.

Elsa pourrait frapper les États-Unis dès le dimanche 4 juillet 2021 Crédit : Service national des ouragans

« Les observations de surface de la Barbade indiquent que les vents maximums soutenus d’Elsa ont augmenté à près de 75 mph, et le cyclone est maintenant un ouragan », a confirmé le centre.

Le gouvernement de la Barbade a déclaré qu’il suspendait les transports publics et fermait les sites de vaccination et les entreprises, y compris les stations-service, d’ici jeudi soir, tandis que Saint-Vincent s’attendait à le faire d’ici vendredi matin.

Quand commence la saison des ouragans 2021 ?

La saison des ouragans a officiellement commencé le 1er juin 2020 et durera jusqu’au 30 novembre 2021.

L’administrateur par intérim de la NOAA, Ben Friedman, a déclaré qu’il y avait 30% de chances d’une saison normale des ouragans et 10% de chances d’une saison inférieure à la normale.

La saison des ouragans a officiellement commencé le 1er juin 2020 et durera jusqu’au 30 novembre 2021 Crédit : AP

2020 a été l’année la plus historique pour les ouragans car elle était considérée comme la plus active avec plus de 30 tempêtes prévues dans l’Atlantique.

Selon Friedman, la NOAA prévoit que six à dix deviendront des ouragans avec des vents de pointe d’au moins 74 mph.

En outre, trois à cinq des ouragans de 2021 devraient devenir des ouragans majeurs classés dans la catégorie 3 ou plus.