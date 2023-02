Quelle est la tendance sur Internet aujourd’hui ?

Lire la suite

Si vous êtes d’humeur à regarder des divertissements idiots, vous pouvez regarder les vidéos d’influenceurs imitant des acteurs de Bollywood ou des chiens maladroits. Internet est aussi le endroit où les aspects les plus étranges de la nature humaine se révèlent, et si vous souhaitez en être témoin, vous pouvez regarder les vidéos audacieuses de combos alimentaires – par exemple, une femme Desi faisant du «biryani au fromage».

Si des choses délicieusement étranges et originales vous attirent, alors nous vous apportons toutes les choses étranges du monde entier, comme un homme tombant à mort en essayant de jeter le corps de son ami qu’il a assassiné dans le Maharashtra, ou un homme “décorant” sa maison avec des grenades réelles au Royaume-Uni.

Ou si vous avez besoin de quelque chose pour remonter votre humeur, alors il y a beaucoup de nouvelles virales mettant en évidence tout ce qui va bien avec le monde, comme une grand-mère recevant une surprise d’anniversaire saine de toute sa famille ou un chien de compagnie refusant de laisser la mariée partir sur elle Jour de mariage.

Cependant, ce n’est pas toujours du plaisir et des jeux sur les réseaux sociaux. Parfois, ces plateformes sont synonymes d’affaires et de responsabilité. Ils peuvent devenir extrêmement toxiques pour la santé mentale, mais d’un autre côté, ils sont aussi un moyen de tenir les gens responsables de leurs actes car, comme on dit, Internet n’oublie jamais.

Vous voulez savoir tout ce qui se passe sans prendre la pression supplémentaire pour aller creuser ? Suivez nos mises à jour en direct!

