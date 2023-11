Quelle est la technologie ? Gadgets pour les réunions Zoom

WICHITA, Kan. (KWCH) – Les réunions par zoom et par vidéoconférence ne vont apparemment pas disparaître. Le travail à domicile ou à distance fera probablement partie de la population active pour toujours. Même trois ans après que de nombreuses personnes ont été contraintes de travailler à domicile et de mener des réunions d’affaires via Zoom ou Microsoft Teams, il est assez courant de voir des images vidéo épouvantables susceptibles de distraire toutes les autres personnes présentes lors de la réunion.

Des gadgets continuent d’être publiés pour aider à améliorer les réunions vidéo à domicile et à partir d’ordinateurs et d’ordinateurs portables.

Si vous n’avez participé qu’à une seule réunion vidéo, vous avez probablement vu les narines d’un collègue. Vous connaissez cette photo où la caméra de l’ordinateur est à deux pieds sous leur visage ? Vous voyez leur nez et le plafond. Il existe une solution simple à ce problème : relevez la caméra.

Si vous utilisez un ordinateur portable, prenez un support pour ordinateur portable pour élever la caméra au niveau des yeux. Les supports pour ordinateurs portables sont relativement peu coûteux et peuvent être rangés dans un sac à dos pour des réunions vidéo depuis la route. Cela facilite également la posture et évite les maux de dos en regardant l’ordinateur. Si vous envisagez de faire plus que de simples réunions vidéo à partir de cette position, vous souhaiterez peut-être vous procurer un clavier Bluetooth pour garder vos mains sur votre bureau.

Un bon éclairage est essentiel et au cours des dernières années, les entreprises ont lancé plusieurs styles d’éclairage de bureau. Mon éclairage de bureau préféré est le Edge Light de Lume Cube. Il peut non seulement éclairer directement le bureau pour le travail, mais il est également facilement mobile pour être utilisé comme éclairage de réunion vidéo. Un diffuseur évite à la lumière d’être trop agressive sur la peau et adoucit les imperfections. L’Edge Light a plusieurs niveaux de luminosité et températures, ce qui est très utile car l’ambre doux est beaucoup plus flatteur que le blanc brillant. Une fixation à pince évite d’encombrer votre bureau et vous pouvez l’ajuster de différentes manières pour une lampe de travail ou une vidéoconférence. En fait, je ne peux pas compter le nombre de positions différentes dans lesquelles je peux allumer cette lumière. Il s’étend derrière mon écran de bureau et s’éloigne à quelques centimètres de mon visage lorsque je veux qu’il brille sur le bureau. C’est beaucoup plus agréable pour les yeux que d’utiliser des plafonniers.

Vous avez vu de terribles réunions Zoom avec des personnes qui brouillent l’arrière-plan ou ajoutent un arrière-plan virtuel parce qu’elles ne veulent pas que vous voyiez le désordre derrière elles. Cela n’a l’air bien que si vous avez un écran vert. Mais qui veut que cela prenne de la place dans votre maison ? L’écran vert pliable d’Elgato se cache jusqu’à ce que vous en ayez besoin. Ouvrez simplement le boîtier et tirez vers le haut. C’est de la qualité de diffusion. J’en ai acheté un sur Amazon pour environ 160 $, oui, c’est un peu cher.

Ce sont quelques gadgets qui transforment n’importe quelle réunion Zoom ou vidéoconférence du bla au oooh.

