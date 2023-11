Quelle est la technologie ? Arnaques à Siri

WICHITA, Kan. (KWCH) -En ce qui concerne les escroqueries, celle-ci est sauvage.

Le Better Business Bureau et les agences du FBI sont avertissement les consommateurs sur les fraudeurs utilisant Siri, Alexa et Google Assistant pour inciter les gens à leur donner leur argent par téléphone.

Voici comment l’arnaque fonctionnerait :

Lorsque quelqu’un demande à l’un de ces assistants d’appeler un numéro, comme le service client, les escrocs l’amènent à composer un faux numéro.

Une victime présumée s’est signalée au Better Business Bureau lorsqu’elle a demandé à Siri d’appeler United Airlines. Quelqu’un a répondu, mais ce n’étaient pas les compagnies aériennes mais un agent prétendant être avec United. Ils ont demandé 125 $ pour annuler un vol.

Une autre victime présumée a déclaré avoir demandé à un assistant vocal de contacter Roku au sujet de la configuration de l’appareil. Au lieu de cela, quelqu’un prétendant appartenir à Roku a facturé des frais d’activation de 80 $. Il n’y a pas de frais d’activation pour les appareils Roku. Il s’agit d’une arnaque fréquente lorsque les gens configurent pour la première fois un appareil Roku. Quelqu’un prétendant appartenir à Roku appelle ou envoie un e-mail et dit que des frais d’activation sont requis. Les services Roku sont gratuits et aucune activation n’est nécessaire.

Alors, comment les escrocs y parviennent-ils ? Ils ont créé de faux numéros de service client et les ont promus en haut des résultats de recherche. Ainsi, lorsqu’un assistant vocal recherche un numéro sur le Web, il fournit le premier résultat de recherche : le faux numéro. L’escroc tente alors de vous séparer de votre argent.

Protégez-vous avec ces trois étapes :

1. Ne faites pas confiance à un assistant vocal pour bien faire les choses. Siri, Alexa et Google Assistant recherchent des numéros de téléphone sur le Web. Ils ne vérifieront pas que c’est le bon.

2. Ne présumez pas que lorsque vous recherchez un numéro de téléphone sur le Web, le premier résultat est celui de l’entreprise légitime. Les fraudeurs placent souvent les faux sites et numéros en tête des résultats. Utilisez plutôt l’application officielle de l’entreprise pour contacter l’assistance. Ou vérifiez vous-même que le site Web que vous visitez est celui de la véritable entreprise.

3. Ne donnez pas rapidement à quelqu’un un numéro de carte de crédit ou des informations personnelles par téléphone. N’utilisez jamais de carte de débit. Il est plus facile de contester un débit lorsque vous utilisez une carte de crédit ou PayPal.

J’ai essayé de reproduire cette arnaque moi-même en demandant à tous les assistants vocaux de composer les numéros du support client de toutes les grandes compagnies aériennes ainsi que des sociétés de téléphonie mobile et de Roku. Siri et Google Assistant ont renvoyé les sites Web légitimes de United, Southwest, Delta Airlines, AT&T, Verizon et T-Mobile.

Lorsque j’ai demandé aux assistants de rechercher les sites Web d’assistance client, Siri et Google Assistant ont renvoyé une page d’assistance tierce pour Roku avec les numéros de téléphone répertoriés pour le service client.

L’avertissement BBB a été publié il y a quelques jours et un bureau extérieur du FBI a attiré l’attention sur ce sujet. Cependant, l’avertissement initial du BBB a en réalité été publié en 2019.

