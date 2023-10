Quelle est la technologie ? Argent supplémentaire pour les vacances

WICHITA, Kan. (KWCH) -Tout le monde aimerait gagner un peu d’argent supplémentaire pour les vacances. Si vous ne voulez pas mettre vos affaires en vente sur Facebook Marketplace ou Craigslist et si vous ne voulez pas vous donner la peine de prendre des photos pour une annonce de vente de vêtements sur Poshmark, une application qui vous permet de louer votre immobilier peut être une solution plus simple.

Vous pouvez louer votre maison ou votre appartement sur Airbnb, mais si vous ne voulez pas aller à cet extrême, vous pouvez louer de plus petites parties de votre propriété.

Dans certaines villes, les places de stationnement sont très demandées et les gens sont prêts à payer des centaines de dollars par mois rien que pour une place dans la rue ou dans un garage. Spacer est une application et un site Web sur lesquels les gens répertorient leurs places de parking à louer. Certains louent des places de parking traditionnelles, d’autres font de la place dans leur allée. Selon l’endroit où vous habitez et l’emplacement de votre espace, vous pouvez gagner jusqu’à 500 $ par mois. Ce n’est pas de la monnaie. Surtout pour une place de parking que vous n’utilisez pas.

Neighbour est une application et un site Web similaires où les gens répertorient plus que de simples places de stationnement. Il existe des listes de débarras, de coins de débarras, de chambres d’amis, de garages et d’aires de stationnement. Ceux-ci sont généralement loués par des personnes qui ont besoin d’espace pour leurs cartons, bateaux et camping-cars. Vous pouvez contrôler ce que les gens sont autorisés à stocker dans votre espace et quand ils ne peuvent pas y accéder.

Si vous possédez une piscine, vous avez peut-être déjà entendu parler de Swimply. L’application permet aux propriétaires de piscine de louer temporairement leur piscine à des personnes souhaitant organiser une fête ou souhaitant simplement changer de décor en travaillant à distance. Il y a peu de plaintes de la part des propriétaires de piscines Swimply et des personnes à qui j’ai parlé qui disent que les personnes qui louent leurs piscines ont été respectueuses et ont même nettoyé après elles-mêmes.

Si vous n’avez pas de piscine ou d’espace de stockage supplémentaire, vous pouvez louer votre jardin à des chiens. Sniffspot rassemble des personnes qui ont une cour avec des propriétaires de chiens qui aimeraient que leur chiot ait un plus grand endroit où courir. Plus l’espace est grand, plus vous pouvez facturer. Certains propriétaires de maisons ou de jardins ont même installé des jeux d’eau et des clôtures. La plupart des espaces sur Sniffspot sont loués pour 20 $ de l’heure. Si vous parvenez à attirer quelques propriétaires de chiens, vous pouvez facilement gagner quelques centaines de dollars par mois sans rien faire (sauf peut-être ramasser après le départ du chien).

Si vous réfléchissez à la responsabilité liée à la présence d’étrangers sur votre propriété, ces applications et sites offrent jusqu’à 1 million de dollars d’assurance responsabilité civile.

Bien entendu, les applications et les sites Web prélèveront une partie de vos revenus.

Copyright 2023 KWCH. Tous droits réservés. Pour signaler une correction ou une faute de frappe, veuillez envoyer un e-mail à [email protected]