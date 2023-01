Quelle est la taille de l’univers ? Henrietta Leavitt a conduit Edwin Hubble à une réponse meilleure et plus grande.

Au début des années 1900, l’univers semblait être un endroit beaucoup, beaucoup plus petit. À l’époque, les astronomes croyaient que la galaxie de la Voie lactée était tout ce qu’il y avait. Ils ne savaient pas qu’il y avait des milliards d’autres galaxies ; ils ne savaient pas à quel point nous sommes vraiment petits.

Ils ne le savaient pas parce qu’ils ne pouvaient pas mesurer les distances des étoiles lointaines. Pourquoi? Il y avait un problème assez simple en astronomie : une étoile brillante et lointaine a presque la même apparence qu’une étoile faible qui est proche.

C’est la même chose ici sur Terre. Imaginez que vous êtes sur la plage la nuit et que vous voyez deux phares briller au loin, mais l’un semble plus brillant que l’autre. Si tu savais les deux phares utilisaient la même ampoule, vous pourriez en conclure que la lumière du gradateur est plus éloignée. Mais il est également possible que le variateur de lumière provienne simplement d’une ampoule de faible puissance, peut-être plus proche de vous.

Les scientifiques avaient besoin d’un moyen de connaître la luminosité intrinsèque des étoiles – de déterminer leur puissance, pour ainsi dire. C’est alors qu’Henrietta Leavitt, une « informatique » née au Massachusetts qui travaillait à l’Observatoire du Harvard College, est arrivée. En 1908, elle publie une découverte qui peut paraître modeste mais qui est l’une des plus importantes de l’histoire de l’astronomie. Comme nous en discutons sur le podcast Inexplicable de cette semaine (voir l’intégration ci-dessus), il a ouvert l’univers.

Amanda Northrop/Vox

Les lumières clignotantes fournissent un critère pour mesurer l’univers

Avant Henrietta Leavitt, de nombreux astronomes ont regardé les étoiles de ce qu’on appelle aujourd’hui la galaxie d’Andromède – à quelque 2,5 millions d’années-lumière – et ont pensé à tort qu’elles faisaient partie de notre propre galaxie de la Voie lactée (qui ne mesure qu’environ 100 000 années-lumière de diamètre ).

Ces étoiles d’Andromède étaient des ordres de grandeur plus loin. Les scientifiques ne le savaient tout simplement pas.

A l’époque, les astronomes avaient quelques méthodes pour déterminer les distances aux étoiles, mais elles ne fonctionnaient que pour les étoiles relativement proches de la Terre. La découverte de Leavitt – reliant le pouls d’un type d’étoile à leur luminosité réelle, comme décrit dans le graphique ci-dessus – a été la clé pour mesurer des objets de plus en plus loin dans l’espace.

Si les astronomes voulaient mesurer des choses lointaines, la découverte de Leavitt l’a montré, ils n’avaient qu’à rechercher les céphéides. Sa formule a conduit les astronomes à tracer les distances relatives aux étoiles : ils pouvaient l’utiliser pour comparer deux étoiles et déterminer laquelle était la plus proche.

Il a fallu encore du travail à d’autres scientifiques pour calibrer ce critère, pour y mettre des chiffres concrets. Mais une fois qu’ils l’ont fait et qu’ils ont commencé à mesurer avec, le cosmos a grandi et grandi.

Leavitt a ouvert la voie à Edwin Hubble pour découvrir des galaxies au-delà de la nôtre

Quinze ans après la découverte d’Henrietta Leavitt, les éminents astronomes Harlow Shapley et Heber Curtis ont été enfermés dans un débat houleux.

Curtis croyait qu’Andromède était une galaxie séparée très, très éloignée de la Voie Lactée. A l’époque, c’était une idée farfelue. Shapley représentait le point de vue le plus courant – qu’Andromède n’était qu’une région brumeuse et nuageuse au sein de notre galaxie, qu’il avait récemment estimée à environ 300 000 années-lumière de diamètre. C’était aussi la taille supposée de l’univers entier.

Si Curtis avait raison, cela signifierait que l’univers était au moins le double ou le triple de la taille estimée par Shapley.

Pour régler le débat, Edwin Hubble – l’homonyme du célèbre télescope spatial – a cherché des étoiles céphéides à Andromède. Nuit après nuit, il photographie Andromède à la recherche de céphéides. En octobre 1923, il en trouva un, clignotant dans l’un des bras en spirale d’Andromède. Une autre semaine d’observations lui a permis de suivre la formule de Leavitt et de déterminer sa distance.

Hubble l’a estimé à environ un million d’années-lumière de la Terre, bien en dehors des limites de l’univers de Shapley. (Hubble était un peu off : Andromède est plus proche de 2,5 millions d’années-lumière.) Après avoir lu la découverte de Hubble, Shapley aurait déclaré : “Voici la lettre qui a détruit mon univers.”

Les scientifiques ont continué à s’appuyer sur la règle de Leavitt pour mesurer l’univers. Et au fur et à mesure qu’ils utilisaient ces outils de mesure, leur compréhension de l’univers a évolué. Ils ont réalisé qu’elle était beaucoup plus grande qu’on ne le pensait auparavant, qu’il y avait des milliards de galaxies et qu’elle s’étendait : ces galaxies s’éloignent de plus en plus les unes des autres.

Les astronomes ont également réalisé que l’univers avait un commencement. Si les galaxies s’éloignent les unes des autres maintenant, cela signifie qu’elles étaient plus proches dans le passé, ce qui a conduit les scientifiques à l’idée du Big Bang.

Cela les a également amenés à réaliser que l’univers pourrait éventuellement se terminer.

L’épisode de cette semaine de Inexplicablele podcast de Vox sur les questions scientifiques sans réponse, raconte cette histoire et plus encore.