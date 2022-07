Quelle est la taille de Barron Trump ? – Le soleil

BARRON Trump fait régulièrement l’objet de spéculations sur sa taille.

L’adolescent avait l’air nettement plus grand que papa Donald et sa mère Melania alors qu’il faisait une rare apparition aux funérailles d’Ivana Trump en juillet 2022.

Barron vu avec ses parents et Tiffany Trump lors de la Convention nationale républicaine en août 2020 Crédit: Splash Nouvelles

Qui est Barron Trump ?

Le plus jeune fils de Trump, Barron, est son seul enfant avec sa femme actuelle et la première dame Melania Trump. Né en 2006 – un an après les noces de ses parents en 2005 – il est plus proche en âge de ses huit nièces et neveux que de ses frères et sœurs.

En fait, il y a une différence de 28 ans entre Barron et Donald Jr.

Son surnom est Little Donald car il partage de nombreuses similitudes avec son père.

Melania a déclaré: “C’est un garçon très intelligent, très spécial et intelligent.

“Il est indépendant et opiniâtre et sait exactement ce qu’il veut.

Parfois je l’appelle le petit Donald. “Il est un mélange de nous en apparence, mais sa personnalité est la raison pour laquelle je l’appelle ‘Little Donald’.”

Barron est apparu à la télévision aux côtés de son père dans The Apprentice et The Oprah Winfrey Show.

Il a fait peu d’apparitions lors de la campagne présidentielle de son père, Melania affirmant que le couple souhaitait le protéger des projecteurs.

Mais il a assisté à l’investiture de Trump, devenant un succès viral en ligne après qu’il n’ait pas pu garder les yeux ouverts lors du discours d’acceptation de son père après les élections de 2016.

En octobre 2019, maman Melania a révélé que Barron avait également été testée positive pour le coronavirus lorsqu’elle et son mari sont tombés avec le bogue.

Bilingue Barron parle slovène avec sa mère et ses grands-parents.

Melania a également parlé de son amour pour la construction de grands modèles – tout comme les gratte-ciel de Manhattan de son père.

Quelle est la taille de Barron Trump ?

La taille de Barron Trump n’est pas publiquement disponible car ses parents essaient de le garder hors de vue du public – et à 16 ans, il pourrait encore grandir.

Certains ont émis l’hypothèse que Barron pourrait mesurer 6 pieds 7 pouces, de nombreux utilisateurs de médias sociaux affirmant que le plus jeune fils de Trump serait un basketteur idéal.

Un débat sur sa taille a été déclenché pour la première fois lorsqu’il a été vu débarquer d’Air Force One avec le président et la première dame à Mar-a-Lago, en Floride, pendant le week-end de Thanksgiving en 2019.

C’était l’une des premières fois que Barron, alors âgé de 13 ans, semblait être aussi grand que son père de 74 ans – qui mesure 6 pieds 3. La mère de Barron, Melania, mesure 5 pieds 11 pouces.

L’adolescent se tenait à côté de Mike Pence – qui mesure 5 pieds 10 pouces – lors de la Convention nationale républicaine de 2020 et la différence de taille était surprenante car le vice-président n’a pas atteint le niveau des épaules du jeune de 14 ans.

En 2022, l’adolescent était une présence imposante alors qu’il pleurait la première épouse de Trump aux côtés de sa mère Melania et de la fiancée de Don Jr, Kimberly Guilfoyle.

Où Barron Trump va-t-il à l’école ?

Barron est resté vivre à Trump Tower, à Manhattan, après que son père est devenu président et a fréquenté la Columbia Grammar and Preparatory School à New York.

Les anciens élèves célèbres de l’école incluent l’actrice du Breakfast Club Ally Sheedy, le directeur Web de Charlotte Gary Winick et Sarah Michelle Gellar, qui ont fréquenté la 8e année.

L’auteur de Moby Dick, Herman Melville, a également fréquenté l’école jusqu’à la 6e année.

La prestigieuse institution coûte environ 31 000 £ par an. Barron a ensuite déménagé avec sa mère à la Maison Blanche en juin 2017 et a été transféré à la prestigieuse école épiscopale St Andrew dans la banlieue du Maryland – qui coûte plus de 38 000 £ par an.

Pourquoi Barron Trump est-il devenu une sensation virale après l’inauguration ?

Lors du discours d’acceptation de Trump en 2016, Barron semblait avoir du mal à garder les yeux ouverts après 24 heures sans sommeil.

Incapable de célébrer le succès présidentiel de son père, l’épuisé alors âgé de 10 ans se balançait d’avant en arrière sur ses pieds dans une tentative désespérée de rester éveillé.

Ce n’est pas la première fois que le tee-shirt attire l’attention des médias en semblant moins qu’impressionné par les mouvements politiques de son père.

Le plus jeune enfant du milliardaire a eu du mal à étouffer un bâillement lorsqu’il a été repéré à la Convention nationale républicaine en 2018.

Melania Trump a semblé lancer un regard noir à Barron alors qu’il luttait pour maintenir une expression intéressée.