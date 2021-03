Permettez-moi d’être un peu ringard sur les chiffres. Sans aucun doute, Amazon est le roi des achats en ligne aux États-Unis. Le cabinet d’études eMarketer estimé qu’Amazon sera responsable de plus de 40% des dépenses de commerce électronique des Américains cette année. Le deuxième plus grand magasin Internet, Walmart, est loin derrière avec environ 7%.

Notre perception de la taille d’Amazon influence la façon dont le public et les décideurs politiques pensent de l’entreprise. Et pourtant, si la part des dépenses de l’entreprise compte, elle ne nous dit pas non plus tout.

Revenons à mon point de vue, cependant, que les achats sur Internet restent relativement modestes. L’image est un peu différente selon la façon dont vous comptez.

Données du gouvernement américain sur les achats en ligne et ces estimations eMarketer placent Amazon à environ 5 pour cent de toutes les ventes au détail aux États-Unis. Le nombre passe sous silence d’énormes variations. Dans certaines catégories, comme les livres et l’électronique, les achats en ligne représentent bien plus de la moitié de tous les achats, et Amazon obtient la plus grosse part. Dans les principales catégories de dépenses de consommation comme l’épicerie, les voitures et l’essence, les Américains achètent encore presque tout en personne.

(Pour en savoir plus sur la taille du marché d’Amazon, consultez ce rapport par le média The Information, ainsi que les travaux antérieurs de l’analyste technologique Ben Evans et moi. Et il y a une ride: A groupe de commerce pour les détaillants m’a récemment dit qu’il pourrait y avoir des inexactitudes dans le décompte du gouvernement des achats qui brouillent la frontière entre les magasins et en ligne, comme la collecte de commandes en ligne en personne.)

Les données peuvent être une arme. Amazon utilise souvent une version du chiffre de vente de 5% pour contrer les critiques qui disent que l’entreprise est trop grande et trop puissante. Mais les enquêtes gouvernementales sur les grandes entreprises technologiques portent sur le comportement des grandes technologies, pas seulement sur leur taille. Ils essaient de déterminer si les entreprises abusent de leur pouvoir pour obtenir des avantages par rapport à leurs concurrents et nous nuire.

Amazon a eu une influence profonde sur le comportement des gens, les stratégies d’industries entières et nos communautés, peu importe ce que disent les chiffres.