He est en fonction depuis deux décennies; d’abord en tant que membre du Congrès et, à partir de 2013, en tant que gouverneur de l’Indiana.

Au cours de son mandat, il a fait pression pour une réduction des dépenses publiques, se faisant une réputation de conservateur fiscal. Il a soutenu Ted Cruz lors des primaires républicaines de 2016 et a été salué par Paul Ryan, l’ancien président de la Chambre, qui l’a décrit comme un «ami personnel» et un «mouvement conservateur».

M. Pence est également un chrétien évangélique et a été l’un des premiers partisans du mouvement Tea Party.

Position controversée des droits des homosexuels

La décision la plus controversée de M. Pence en tant que gouverneur a été de signer la loi sur la restauration de la liberté religieuse en 2015.

Les défenseurs ont déclaré que cela élargirait la «liberté religieuse» en permettant aux propriétaires d’entreprises de repousser lorsque la politique gouvernementale était en conflit avec leurs croyances. Mais les opposants ont déclaré que la loi était discriminatoire à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et elle a été critiquée par Tim Cook, le PDG d’Apple, et d’autres chefs d’entreprise de premier plan.

M. Pence a par la suite signé une version révisée de la loi, mais pas avant de donner un entretien largement critiqué pour tenter de défendre la législation originale.