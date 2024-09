Quelle est la suite de l’enquête fédérale sur Sean « Diddy » Combs et ses présumés co-conspirateurs ?

New York

CNN

—



Sean « Diddy » Combs, arrêté cette semaine pour complot de racket et trafic sexuel, a plaidé non coupable mardi et a reçu l’ordre de rester en détention jusqu’à son procès fédéral à New York.

Alors, quelle sera la suite pour le magnat de la musique de 54 ans ? Et qu’en est-il des employés et associés anonymes accusés d’avoir conspiré avec lui ?

Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York qui a émis l’acte d’accusation, est resté vague lorsqu’on lui a demandé si Diddy ou d’autres pourraient faire face à d’autres accusations.

« Je ne peux rien exclure. Tout est possible », a-t-il déclaré. « Notre enquête est très active et continue, et je pense que beaucoup d’entre vous qui couvrent ce bureau savent que lorsque nous disons de telles choses, ces développements sont certainement prévisibles, mais je ne peux pas les prédire ici aujourd’hui. »

Plusieurs témoins ayant travaillé pour Combs ont rencontré les procureurs, a déclaré à CNN une source proche de l’enquête fédérale. Au moins un travailleur du sexe devrait témoigner devant le grand jury dans les prochains jours, selon la source, qui a ajouté que les allégations des témoins vont au-delà des détails de l’acte d’accusation de cette semaine.

Les procureurs ont précédemment déclaré avoir interrogé plus de 50 victimes et témoins dans cette affaire.

CNN a interrogé plusieurs experts juridiques pour tenter de comprendre ce qui attend Combs et ceux qui l’entourent. Les experts ne s’attendent pas à un accord de plaidoyer pour le magnat de la musique, notant que les accusations portées contre lui pourraient s’étendre davantage.

« Je serai très curieux, d’autant plus qu’il est détenu sans caution, de savoir si cela donne à d’autres survivants le courage de se manifester », a déclaré Shea Rhodes, directeur du Villanova Law Institute to Address Commercial Sexual Exploitation.

Quant aux personnes soupçonnées de faire partie de l’entreprise criminelle de Combs, les experts ont souligné les questions difficiles de l’accusation quant à savoir s’il fallait les inculper ou les faire témoigner contre lui.

« L’accusation va devoir faire face à des témoins qui ont un passé difficile ou qui admettent avoir participé à des activités criminelles », a déclaré l’avocate Misty Marris. « Dans une affaire de racket, on retrouve beaucoup de gens aux mains sales. »

Le chemin qui attend Combs a été marqué par une série de décisions juridiques prises ces derniers jours.

Combs, 54 ans, a plaidé non coupable mardi des accusations fédérales de complot de racket, de trafic sexuel et de transport pour se livrer à la prostitution. L’acte d’accusation allègue qu’il a « abusé, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes de son entourage à satisfaire ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite ». Il précise également qu’il a formé une entreprise criminelle qui se livrait à « la traite sexuelle, au travail forcé, aux enlèvements, aux incendies criminels, à la corruption et à l’obstruction à la justice ».

S’il est reconnu coupable de complot de racket, il risque jusqu’à la prison à vie. L’accusation de trafic sexuel est assortie d’une peine minimale légale de 15 ans.

Il restera en détention fédérale jusqu’à son procès, ses avocats ayant échoué mercredi dans leur appel contre la décision d’un juge lui refusant la libération sous caution. Dans sa décision, le juge Andrew Carter a déclaré qu’aucune condition ne réduisait le risque de subornation ou d’obstruction des témoins.

L’avocat de Combs, Marc Agnifilo, a déclaré à CNN qu’il ferait à nouveau appel de la décision.

Bien que de nombreuses affaires fédérales aboutissent à des accords de plaidoyer, Agnifilo a déclaré que cela n’était pas probable entre Combs et les procureurs ici et a déclaré qu’il prévoyait de porter l’affaire devant un tribunal. « Je crois qu’il est innocent des accusations, il va aller en procès et je crois qu’il va gagner », a-t-il déclaré à CNN mardi.

Marris a déclaré qu’un accord de plaidoyer était peu probable, en partie à cause de la peine minimale obligatoire de 15 ans pour l’accusation de trafic sexuel.

« Je pense que ce que dit la défense, c’est : « OK, nous allons porter l’affaire devant un tribunal, car un accord de plaidoyer ne sera probablement pas aussi favorable », a-t-elle déclaré. « Nous parlons d’accusations passibles d’au moins 15 ans de prison. L’idée qu’un accord de plaidoyer soit assorti d’une peine pas trop sévère n’est tout simplement pas envisageable dans cette affaire. »

De plus, Combs pourrait potentiellement faire face à d’autres accusations d’actes répréhensibles. Les procureurs ont déclaré que l’enquête restait « active et en cours ». Et ils ont émis un appel public à toutes les victimes potentielles pour tendre la main aux autorités.

Il sera difficile pour les victimes de se manifester dans cette affaire, en particulier compte tenu des allégations de violence envers celles qui ont cherché à s’exprimer dans le passé, selon Rhodes.

« C’est la honte et la peur de savoir si on va vous croire ou non. (De plus) si ces allégations selon lesquelles il aurait simplement engagé toute son organisation pour dissimuler ce qui se passait étaient vraies, qui n’est pas derrière les barreaux et qui pourrait utiliser des tactiques d’intimidation supplémentaires ou instiller une peur supplémentaire chez les survivants qui veulent se manifester ? » a-t-elle déclaré.

Elie Honig, analyste juridique senior de CNN, a noté que l’accusation de complot de racket était déjà si large qu’elle englobait une multitude de types d’actes répréhensibles différents, y compris, selon l’acte d’accusation, « le trafic sexuel, le travail forcé, l’enlèvement, l’incendie criminel, la corruption et l’obstruction à la justice ». Cela dit, de nouvelles victimes et de nouveaux témoins pourraient bien conduire à de nouvelles accusations, a-t-il ajouté.

L’acte d’accusation fédéral contre Combs allègue qu’il faisait partie d’une vaste conspiration avec du personnel, des assistants, des superviseurs et des associés pour commettre du racket de 2008 à aujourd’hui.

Selon l’acte d’accusation, la « Combs Enterprise » était composée de Combs, le dirigeant ; d’entités commerciales, dont sa maison de disques Bad Boy Entertainment ; et d’employés et associés, dont du personnel de sécurité, du personnel de maison, des assistants personnels et des superviseurs de haut rang.

« Les membres et associés de la Combs Enterprise se sont livrés et ont tenté de se livrer, entre autres activités, au trafic sexuel, au travail forcé, au transport interétatique à des fins de prostitution, à la coercition et à l’incitation à se livrer à la prostitution, aux délits liés aux stupéfiants, aux enlèvements, aux incendies criminels, à la corruption et à l’obstruction à la justice », indique l’acte d’accusation.

Malgré ces accusations graves, il est le seul à être poursuivi. Pourquoi ?

Plusieurs experts juridiques ont déclaré que l’absence d’accusations contre les personnes autour de Combs indiquait qu’elles pourraient coopérer avec l’accusation.

« Il y a d’autres personnes dont on pourrait dire qu’elles sont ses complices, qui ne sont pas surveillées par le gouvernement, qui cherchent à aider le gouvernement à prouver leur cas », a déclaré l’analyste juridique de CNN, Joey Jackson.

Les procureurs pourraient choisir d’accorder à ces présumés co-conspirateurs l’immunité ou des accords de non-poursuite pour les amener à témoigner contre Combs, a déclaré Marris.

« La raison pour laquelle les procureurs ont agi ainsi, c’est parce que la cible dans cette affaire est Diddy », a déclaré Marris. « Pour avoir un dossier solide contre lui, il faut des informations et des témoignages. »

En outre, les frontières entre victime, témoin et agresseur peuvent être étonnamment floues. Rhodes a appelé cela la «chevauchement victime-délinquant » et a noté que cela était particulièrement prononcé dans les cas de violence sexuelle et de trafic sexuel.

Dans l’affaire de trafic sexuel de Ghislaine Maxwell, par exemple, plusieurs des femmes qui ont témoigné en tant que victimes ont déclaré qu’elles avaient également recruté d’autres personnes pour se joindre à leurs rencontres sexuelles.

« Ce n’est pas parce qu’un procureur peut accuser quelqu’un de complicité de complot qu’il doit le faire », a déclaré Rhodes. « (Les procureurs) auraient pu accuser l’une de ces victimes de complicité de recrutement, mais ce n’est pas approprié. »

Certains des complices présumés de Combs ont-ils également été victimes d’autres violences ? L’acte d’accusation de Combs l’indique, en précisant que l’un des objectifs de l’entreprise criminelle était « d’obtenir la loyauté absolue des membres de l’entreprise Combs, notamment par des actes de violence et des menaces ».

Le meilleur guide pour connaître le chemin à suivre par Combs est d’examiner une autre affaire récente de racket.

Nadia Shihata, une ancienne procureure fédérale qui a porté l’affaire de racket contre le chanteur R. Kelly, a déclaré à CNN qu’il pourrait y avoir ou non d’autres personnes accusées dans l’affaire Combs.

« Il est certain que d’autres personnes pourraient être inculpées. Il est également possible que d’autres personnes aient déjà été inculpées, aient plaidé coupable et coopèrent dans cette affaire », a-t-elle déclaré. « Le fait qu’il s’agisse d’une inculpation pour racket qui repose sur une entreprise ne signifie pas nécessairement que d’autres personnes seront inculpées. »

Par exemple, dans le cas de R. Kelly – dont Shihata a reconnu qu’il y avait des similitudes importantes avec celui de Diddy – personne d’autre n’a été accusé de racket. Au procès, certains de ses anciens employés ont témoigné contre lui, notamment un assistant général et un directeur de tournée. Kelly a finalement été reconnu coupable.

En général, les procureurs ont le pouvoir discrétionnaire de décider de l’étendue de leur filet dans les affaires de racket, a déclaré Honig.

« Vous pouvez décider de simplement inculper tout le monde. Ou vous pouvez décider de ne viser que les meilleurs joueurs ici », a-t-il déclaré. « (Vous pouvez dire) : « Je vais concentrer mes ressources et mon attention sur les boss, les poids lourds et ne pas alourdir ce dossier avec des joueurs plus périphériques. »