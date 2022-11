Quelle est la suite de la carrière de Kyrie Irving ?

Les retombées controversées de la publication du film d’Irving le placent à un nouveau point d’inflexion.

Les prochaines semaines pourraient déterminer son avenir, en tant que basketteur et voix d’influence, et affecter le sport plus largement.

Silver, le commissaire de la NBA depuis 2014, a déclaré que le message et la réponse d’Irving au contrecoup avaient été “dommageables” pour Irving et pourraient l’être pour les Nets et la ligue.

“Il ne s’agit pas seulement d’antisémitisme”, a déclaré Silver. “Il s’agit de discours de haine dirigés contre n’importe quel groupe. La ligue, qui remonte à plusieurs décennies – même avant que j’y entre – a un très bon bilan de réponse.

Irving est suspendu depuis le 3 novembre, bien qu’il y ait eu des indications vendredi qu’il pourrait être de retour bientôt. Tsai, la propriétaire des Nets, dit dans un tweet que lui et sa femme, Clara Wu Tsai, ont rencontré Irving et sa famille jeudi. Il a ajouté qu’il y avait un mouvement collectif “vers un processus de pardon, de guérison et d’éducation”.

Le syndicat des joueurs de la NBA a déclaré vendredi dans une lettre aux joueurs qu’il attendait “très bientôt une résolution de toutes les questions satisfaisante pour toutes les parties”. Le Times a obtenu la lettre, qui a été rapportée pour la première fois par ESPN.