Quelle est la suite après la Convention nationale démocrate ?

Bonjour, Chicago.

La Convention nationale démocrate s’est terminée, les politiciens et les délégués de l’extérieur de la ville ont quitté Chicago et les routes autour du United Center et de McCormick Place ont rouvert.

Voici un retour sur la semaine dernière, y compris les images et les sons du DNC, le tour de victoire du surintendant de police Larry Snelling, le point de vue d’un photojournaliste sur les manifestations et ce qui attend le maire Brandon Johnson.

Les premières raciales et culturelles de Kamala Harris ont été sur scène tout au long de la convention démocrate

La vice-présidente Kamala Harris, la nuit où elle est devenue la première femme d’origine noire et sud-asiatique à être candidate à la présidentielle d’un grand parti, n’a pas explicitement mentionné les premières en matière de race et de genre qu’elle établirait si elle était élue à la Maison Blanche.

Au lieu de cela, elle a opté pour des mentions directes de son origine et de son éducation multiraciales. Elle a rendu hommage à ses racines en tant que fille d’une femme brune et d’un homme caribéen. Elle a rendu hommage au village multiculturel des « tantes » et des « oncles » de la baie de San Francisco en Californie. Et après son discours, les proches qui l’ont rejointe sur scène pour le traditionnel lâcher de ballons comprenaient des personnes de races différentes et souvent multiples, qui se chevauchaient, comme Harris elle-même. Tenues occidentales et saris étaient portés côte à côte.

C’était une façon pour Harris et d’autres personnes présentes à la convention de présenter son histoire personnelle tout en offrant un message politique visuel susceptible de plaire à un large éventail de personnes qui se reconnaissent dans des familles comme la sienne. Environ 12,5 % des résidents américains s’identifiaient à deux races ou plus en 2022, contre 3 % dix ans plus tôt, selon l’enquête la plus complète du Bureau du recensement des États-Unis sur la vie américaine.

Le chef de la police de Chicago fait un tour de piste après les manifestations du DNC

Le spectre de 1968 – avec ses affrontements violents et sa brutalité policière – pesait lourd sur Chicago à l’approche de la Convention nationale démocrate, comme si la convention de 1996, qui s’était déroulée sans incident, n’avait jamais eu lieu.

Les inquiétudes du public se sont encore accrues en mai, lorsque l’inspecteur général de la ville a publié un rapport avertissant que les « concepts et tactiques obsolètes » du département de police pourraient mettre en danger les policiers et les manifestants lorsque les démocrates viendraient en ville pour célébrer la nomination de la vice-présidente Kamala Harris au poste de prochain commandant en chef du pays.

Cependant, aucune de ces craintes à grande échelle ne s’est réalisée.

« Peut-on arrêter de parler de 1968 ? », a demandé le surintendant de la police de Chicago, Larry Snelling, lors d’une conférence de presse vendredi. « 2024 est la nouvelle norme, et les hommes et les femmes du département de police de Chicago ont établi cette nouvelle norme sur le terrain. »

Le point de vue d’un photojournaliste sur les manifestations qui ont duré quatre jours

Le photojournaliste Armando L. Sanchez a filmé les manifestations pour le Chicago Tribune.

Sous les projecteurs du DNC, le maire Brandon Johnson a cherché à renforcer l’image progressiste et pro-syndicale

Maintenant que la convention est terminée, le maire Brandon Johnson peut espérer que le passage en douceur et avec succès de Chicago en tant que ville hôte redonnera de l’éclat à son étoile politique et injectera une énergie nouvelle dans un programme progressiste au point mort.

La DNC a mis Chicago sous les feux des projecteurs, mais elle a aussi vidé le Loop de ses employés de bureau, ce qui a porté préjudice à certains restaurants. « C’était une mauvaise semaine dans l’ensemble. »

Chicago a été mise sous les feux des projecteurs cette semaine en accueillant la Convention nationale démocrate, le maire Brandon Johnson et le Parti démocrate ayant été félicités pour avoir organisé un événement sans perturbations majeures. Mais même si les quelque 50 000 participants ont profité de nuits bruyantes au United Center, de fêtes sur le Navy Pier et de journées ensoleillées parfaites, de nombreux propriétaires de commerces du centre-ville ont déclaré que la semaine avait été difficile.

« Nous avons perdu environ 60 à 70 % de notre activité de déjeuner », a déclaré Brad Alaoui, directeur de l’exploitation de Roanoke Hospitality et exploitant du restaurant The Roanoke au 135 W. Madison St. « Le Loop était une véritable ville fantôme. C’était effrayant de voir à quel point c’était lent. »

Les responsables de la ville ont déclaré que la convention augmenterait la notoriété de Chicago et stimulerait les entreprises du centre-ville, mais de nombreux employeurs, inquiets des embouteillages et des éventuels désordres résultant des manifestations, ont conseillé aux travailleurs de rester chez eux pendant la convention de quatre jours, privant les restaurants et les magasins de leurs clients habituels.

À quoi ressemble la vie lorsque le DNC est votre voisin pendant une semaine

Alors que la foule rugissait à l’intérieur du United Center la semaine dernière, et que les organisateurs démocrates s’unissaient pour susciter l’enthousiasme autour de la nomination par le parti de la vice-présidente Kamala Harris à la présidence, tout ce spectacle n’a été rien de moins qu’une « nuisance » pour Dee Henderson.

Le porche arrière de Henderson fait directement face à la grande arène qui a été désignée comme le centre des discours et événements politiques nocturnes de la convention. La haute clôture en acier érigée par les responsables autour du centre touche presque la piscine hors sol où son petit-fils aime nager pendant les chaudes journées d’été.

« Ils m’ont enfermé dans une cage », a déclaré Henderson, qui vit depuis un demi-siècle derrière le United Center, dans l’un des derniers immeubles résidentiels unifamiliaux du quartier.

Les routes rouvrent autour de Chicago à la fin de la DNC. Voici quand tous les périmètres de sécurité seront supprimés.

Les périmètres de sécurité mis en place pour la Convention nationale démocrate commencent à être abaissés maintenant que l’événement est terminé et que les représentants de l’État et les responsables du parti rentrent chez eux. Les voies de circulation normales seront rétablies autour de McCormick Place et du United Center à partir de vendredi et se termineront d’ici lundi, selon un communiqué de presse publié jeudi par le Bureau de gestion des urgences et des communications de Chicago et le Département des transports.

Les projecteurs du DNC ont apporté des stations CTA propres et un personnel serviable

Après avoir fait face à des années de plaintes concernant le service, la propreté et la sécurité, la CTA a été confrontée à un test majeur cette semaine lors de la Convention nationale démocrate.

Avec des dizaines de milliers de politiciens, de dignitaires, de manifestants et de médias dans la ville, l’agence a été chargée de faire connaître Chicago à un public national, tout en continuant à servir les résidents ordinaires dans leurs déplacements à travers la ville. Et selon de nombreux témoignages, la semaine a été marquée par des trains et des gares propres et un service fiable.

Certains délégués de l’Illinois se sont demandés si l’expérience pourrait être la même sur la CTA tout au long de l’année.

« Ils ont absolument été à la hauteur de la situation », a déclaré la représentante de l’État Eva-Dina Delgado, membre de la délégation de l’Illinois, qui a déclaré avoir utilisé fréquemment la CTA tout au long de l’événement.

« Si seulement c’était aussi propre tous les jours », a-t-elle ajouté plus tard. « Si seulement il y avait autant de monde dans le train tous les jours. »

Des bracelets d’amitié aux chapeaux camouflage, ce que la mode du DNC de Chicago nous apprend sur la politique d’aujourd’hui

Alors que les caméras parcouraient le public de la convention au United Center, les noms de Kamala Harris et de son candidat à la vice-présidence, Tim Walz, étaient inscrits sur des chemises, des chapeaux et des badges. Et, bien sûr, il y avait beaucoup de bleu – mais certains ont longuement réfléchi à leurs choix vestimentaires. En vérité, « les vêtements comptent », selon un professeur de sciences politiques, qui a déclaré que c’est un outil que les politiciens utilisent pour gagner le soutien des électeurs potentiels et pour communiquer avec leurs partisans.

Lil Jon et Stevie Wonder, artistes country et rumeurs sur Beyoncé : la bande-son du DNC

Certains des moments les plus médiatisés de la Convention nationale démocrate de 2024 n’avaient pas grand-chose à voir avec la politique et les campagnes et presque tout à voir avec la bande-son.