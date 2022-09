Quelle est la similitude entre Liz Truss et Margaret Thatcher ?

Lorsqu’on a demandé à Liz Truss, lors de la toute première course à la direction des conservateurs à Leeds, lequel des anciens premiers ministres du parti elle admirait le plus, elle a eu une réponse très précise : Margaret Thatcher.

Pour beaucoup, cette réponse est probablement tombée dans la case marquée « tu ne dis pas ! »

Tout au long de sa récente carrière politique, l’ancienne Lib Dem – qui semble presque certaine de succéder à Boris Johnson au poste de Premier ministre la semaine prochaine – a semblé faire tout son possible pour faire des comparaisons avec la Dame de fer.

Ses références constantes à l’orthodoxie de l’establishment bulldozer, à la lutte contre les syndicats et à la résistance à la Russie semblent toutes faites au laser pour rappeler son héros politique. Ses tenues ont si souvent imité celles de Mme Thatcher qu’il est devenu un lieu commun de la décrire comme “cosplaying” de l’ancien Premier ministre.

Même ses dénégations de similitudes finissent par souligner les, euh, similitudes.

“Je suis ma propre personne”, a-t-elle déclaré en juillet. “Je viens d’un milieu très différent. J’ai grandi dans le Yorkshire. Je suis allé dans une école polyvalente. Je suis quelqu’un qui a travaillé toute ma vie pour faire avancer les choses. ”

Mme Thatcher a grandi dans le Lincolnshire voisin, est allée dans une école polyvalente et, de toute évidence, a travaillé toute sa vie pour faire avancer les choses.

Donc, avec le ministre des Affaires étrangères désormais presque certain de diriger le pays à partir de la semaine prochaine, sommes-nous sur le point d’obtenir Margaret Thatcher Mark Two ? À quel point sont-ils vraiment similaires?

Les similitudes

Bien que Mme Truss ait une réputation bien méritée de métamorphe idéologique, sa vision du monde – ou du moins sa vision du monde en ce moment – ​​semble s’aligner sur celle de la fille de l’épicier la plus célèbre de Grande-Bretagne.

Comme Mme Thatcher, elle est une fervente partisane de l’individualisme, d’instinct méfiante à l’égard de l’État-providence et ne tient aucun compte de l’influence syndicale. Il est désormais presque cliché de souligner qu’en 2012, elle a co-écrit un livre qui décrivait les travailleurs britanniques comme des « oisifs ».

Elle veut une plus grande déréglementation du secteur financier, moins de bureaucratie au sein du gouvernement et un système fiscal simplifié. “Nous avons fait de grandes choses dans les années 1980”, a-t-elle déclaré au Financial Times de changements similaires apportés par Mme Thatcher.

De manière pertinente (parce qu’il s’agit du Parti conservateur), ses opinions sur l’Europe semblent également avoir suivi un parcours similaire à celui de l’ancien Premier ministre – qui est devenu de plus en plus eurosceptique au fur et à mesure que son mandat de Premier ministre progressait dans les années 80. En écho à ce changement, Mme Truss est également passée du statut de restante à un leader du Brexiteer, exigeant désormais que toute la législation de l’UE, y compris celle relative aux droits de l’homme, soit supprimée des textes de loi.

Il y a aussi une vision similaire sur l’immigration (Thatcher a appelé à son arrêt en 1979), l’éducation (Truss a dit qu’elle voulait de nouveaux lycées) et le syndicat (il devrait être fort).

“Je pense que quiconque prête attention à la politique peut voir qu’elle [Truss] aspire à être considéré comme une figure thatchérienne », déclare le Dr Matthew Johnson, maître de conférences en politique à l’Université de Lancaster. “Il est très clair qu’elle pense que cela a été sa meilleure stratégie [for winning the Tory leadership race].”

Les différences

Cela peut être brutal – et pourrait encore être prématuré – mais, pour de nombreux observateurs politiques, il semble y avoir une différence clé entre Mme Thatcher et Mme Truss : la capacité.

“Margaret Thatcher avait une vision politique claire et cohérente, et elle avait la capacité intellectuelle et politique de traduire cela en politiques claires qui ont façonné le pays pour les 30, 40 prochaines années”, a déclaré Paul Johnson, directeur de l’Institute for Fiscal Studies. .

“Liz Truss peut venir d’une position idéologique similaire mais, je dirais, elle n’a ni la capacité intellectuelle pour proposer une telle vision ni le talent politique pour la transformer en une quelconque réalité. Je dirais également qu’elle n’a pas le même soutien politique plus large.

Même l’acte même de singer son ancêtre conservateur pourrait être qualifié de non-thatchérien : l’ancienne Premier ministre n’était redevable à personne du passé de son parti.

“Que vous soyez d’accord avec ce que Thatcher a fait ou non, elle avait un ensemble de problèmes très spécifiques à traiter”, dit à nouveau M. Johnson. “Truss a des problèmes très différents dans un contexte très différent – parce que nous sommes 40 ans plus tard – mais elle parle du même type de solutions, de faire reculer l’État ou de déréglementation. Ce n’est pas radical.

Les critiques disent qu’économiquement aussi, elle est loin de la femme que Ronald Reagan a autrefois décrite comme le “meilleur homme d’Angleterre”.

Alors que les partisans de Truss disent que ses promesses de réduction des impôts seraient approuvées par la Dame de fer elle-même, l’histoire n’est peut-être pas d’accord.

Comme M. Johnson l’a souligné la semaine dernière, son projet d’augmenter la dette nationale afin de réduire les impôts “ne pourrait pas être plus éloigné de Thatcher qui… a pris la décision très impopulaire d’augmenter les impôts en 1981 pour gérer le déficit et l’inflation”.

Au contraire, a déclaré l’expert en économie, une telle politique avait “des échos clairs de Ted Heath en 1973”.

Le député conservateur Robert Jenrick a exprimé une préoccupation similaire. “C’est l’antithèse du thatchérisme”, a-t-il dit, “d’être en train de faire des promesses fiscales non financées simplement pour gagner une course à la direction.”

Même en politique étrangère, où à première vue les deux femmes semblent bellicistes, il y a un peu de lumière entre les deux.

Mme Thatcher a contribué à mettre fin à la guerre froide, déclarant l’ancien dirigeant de l’Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev comme “un homme avec qui on pouvait faire des affaires”. Mme Truss, en revanche, semble parfois faire tout son possible pour aggraver le conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine. Lorsqu’on lui a demandé en février si les citoyens britanniques devaient se porter volontaires pour combattre dans la guerre, elle a déclaré qu’ils auraient “absolument” son soutien – quelque chose que les chefs militaires lui ont dit de faire marche arrière, craignant que cela ne dégénère en une confrontation plus directe entre le Royaume-Uni et la Russie.

La conclusion

Peut-être que le temps plus que toute autre chose nous dira à quel point Mme Truss ressemble à Mme Thatcher.

Pour l’instant, malgré la rhétorique et les chapeaux de fourrure russes, les preuves restent limitées – pourrait-elle vraiment imiter les 11 années de pouvoir de son héros et toujours porter des arcs de chatte autour de Downing Street en 2033 ?