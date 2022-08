Quelle est la saison des araignées au Royaume-Uni ? – Le soleil

Les ARAIGNÉES sont là toute l’année, mais il y a un moment précis où elles décident de sortir encore plus.

Voici ce que vous devez savoir sur la saison des araignées au Royaume-Uni.

Quelle est la saison des araignées au Royaume-Uni ?

La saison des araignées n’est pas très longue, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui souffrent d’arachnophobie.

Il commence la première ou la deuxième semaine de septembre et se termine la première semaine d’octobre.

Les araignées entrent à l’intérieur lorsque le temps commence à se refroidir afin qu’elles puissent s’accoupler.

Le professeur Adam Hart, entomologiste à l’Université du Gloucestershire, a déclaré à la BBC qu’au moins “80% des araignées que les gens voient sont des mâles”.

La saison des araignées est la plus susceptible de commencer au cours des premières semaines de septembre et de se terminer en octobre

Ils viennent à l’intérieur pour chasser les femelles qui “restent en place” à l’intérieur.

Les femelles sont généralement vues dans le garage ou le rebord de la fenêtre dans leurs toiles.

Combien de temps dure la saison des araignées ?

Les araignées ne sortent que lorsque les premières feuilles commencent à tomber.

C’est généralement de septembre à octobre.

Au milieu de l’automne, la plupart des araignées ont déjà trouvé leurs partenaires.

Alors que le temps commence à se rafraîchir, préparez-vous à rencontrer des araignées, mais n’ayez crainte car à Noël, la plupart auront disparu !

Comment protéger sa maison des araignées ?

Le professeur Hart a dit de ne pas croire les histoires de vieille femme utilisant un spray à la menthe poivrée.

Il suggère de garder une maison bien rangée pour éliminer les endroits où les créatures à huit pattes peuvent se cacher.

Les moyens de protéger votre maison contre les araignées sont les suivants :

Passer l’aspirateur régulièrement – haut et bas

Supprimez toutes les toiles que vous voyez

Remplissez les espaces entre les murs, les tuyaux, les portes, etc.

Enlevez tout ce qui peut servir d’abri, comme les tas de bois de chauffage, les sacs de jardin et les tas de compost

Mais vous pouvez aussi acheter un attrape-araignées.

Faut-il s’inquiéter des araignées ?

Sur les 650 espèces d’araignées au Royaume-Uni, seules 12 peuvent être nocives pour l’homme.

L’araignée fausse veuve, également connue sous le nom de Steatoda nobilis ou la fausse veuve Noble, aurait augmenté car des hivers plus doux leur ont permis de survivre et de se reproduire dans plus d’endroits en Grande-Bretagne, avec des observations terrifiantes enregistrées partout, de Cornwall à Orkney.

Ce qui les rend si dangereux, c’est qu’ils sont l’une des rares espèces au Royaume-Uni à pouvoir mordre les humains et à leur injecter un venin puissant.

Alors que la plupart des gens ressentiront la morsure douloureuse et verront une rougeur et un gonflement autour des marques de perforation, les fausses veuves ne causent normalement pas de dommages durables.

Mais dans certains cas, la morsure peut déclencher une réaction allergique grave ou la plaie peut s’infecter, ce qui peut avoir des conséquences potentiellement mortelles.