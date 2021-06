Quelle est la richesse du top 1% des Américains

La valeur nette est essentiellement un calcul de tous les actifs d’une personne – y compris les espèces dans les comptes chèques et les comptes d’épargne, les investissements financiers et la valeur de tout bien immobilier ou véhicule détenu – moins toutes leurs dettes, y compris les soldes de cartes de crédit, les prêts étudiants et les hypothèques.

Mais certains critiques soutiennent que les politiques de taux d’intérêt bas de la Fed ont stimulé le marché boursier, donnant un avantage à ceux qui possèdent des actions et des investissements. Les 10 % d’Américains les plus riches, par exemple, détiennent environ 89 % des actions et des fonds communs de placement détenus aux États-Unis au premier trimestre 2021, selon les données de la Fed. Les 50 % inférieurs des ménages américains détiennent environ 0,5 %.

Il est vrai que le fossé entre les Américains les plus riches et la moitié inférieure des ménages américains s’est creusé au cours des dernières décennies. Au premier trimestre de 1990, les 1 % les plus riches possédaient environ six fois plus de richesse que la moitié inférieure des Américains.

Dans un témoignage écrit, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mardi que l’économie américaine avait connu une « amélioration soutenue » depuis le début de la pandémie de Covid-19, mais a noté que le rebond n’avait pas été égal.

« Le ralentissement économique n’a pas touché également tous les Américains, et ceux qui sont le moins capables d’assumer le fardeau ont été les plus durement touchés », a déclaré Powell. Il a noté que le chômage persiste parmi les travailleurs à bas salaire dans le secteur des services et parmi les Noirs et les hispano-américains.

Pourtant, Powell voit des raisons d’optimisme au sortir de la pandémie, en particulier pour ceux qui ont été laissés pour compte dans le passé. « Ceux qui ont historiquement été laissés pour compte ont les meilleures chances de prospérer dans une économie forte avec de nombreuses opportunités d’emploi », a-t-il déclaré.

« Notre économie sera plus forte et plus performante lorsque tout le monde pourra contribuer et partager les avantages de la prospérité. »

Divulgation : NBCUniversal et Comcast Ventures sont des investisseurs dans Glands.