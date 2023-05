‘DOOMSDAY Mom’ Lori Vallow et son mari Chad Daybell ont tous deux été accusés du meurtre des deux jeunes enfants de la première et de l’ex-femme de la seconde.

La police pense que ce sont les croyances religieuses radicales du couple qui les ont amenés à commettre les homicides de JJ Vallow, Tylee Ryan et Tammy Daybell.

Cha Daybell est le cinquième mari de Lori Vallow, ils partageaient les mêmes croyances religieuses Crédit : Méga

Quelle est la religion de Chad Daybell ?

Lori Vallow et Chad Daybell ont été surnommés « Doomsday Mom and Dad » pour leurs croyances cultuelles centrées sur la fin du monde.

Vallow et Daybell sont tous deux des mormons qui appartenaient à l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Les deux étaient membres de Preparing A People, que les habitants de l’Idaho ont décrit comme une secte en raison de leurs idéologies apocalyptiques extrêmes.

Cependant, Preparing A People a depuis contesté toute implication avec Vallow ou Daybell.

Un membre du groupe religieux qui suit Vallow et Daybell a parlé à CBS 5 Investigates, affirmant que le couple communique avec les esprits et qu’ils sont de vrais mormons.

La femme non identifiée a déclaré qu’ils stockaient de la nourriture et des fournitures parce que le monde toucherait à sa fin.

Une autre femme qui a parlé à Eastidahonews a décrit la secte comme un « groupe extrémiste » comme un « meilleur terme ».

« Je pense que ‘culte’ est un mot tellement bizarre parce qu’il ne décrit pas avec précision ce qui se passe », a déclaré une femme du point de vente appelée Jessica.

L’expérience de la femme avec ces groupes a commencé lorsqu’elle et son mari ont déménagé dans l’est de l’Idaho en 2015.

Qu’est-ce que « Preparing A People » a dit à propos de Vallow et Daybell ?

Selon le site Web, la mission de Preparing A People est de « préparer les gens de cette terre à la seconde venue de Jésus-Christ ».

Suite à la chaîne d’événements mystérieux, Vallow et Daybell sont partis dans leur sillage, l’organisation associée à Preparing a People appelée Color My Media a tenté de prendre ses distances avec le couple mystérieux.

Le site Web a précisé qu’il s’agissait d’une entreprise multimédia qui a mis en place Preparing a People qu’ils définissent comme une « série de conférences axées sur l’autonomie et la préparation personnelle ».

« Ce n’est pas un ‘groupe’ et ce n’est pas une ‘secte’ ou quelque chose que les gens rejoignent, mais il y a des conférences éducatives auxquelles on peut assister ou regarder en vidéo », lit-on dans un communiqué sur Facebook Preparing a People.

Chad Daybell, le mari de Lori Vallow, photographié avec sa défunte ex-femme Tammy Daybell Crédit : Facebook/Se souvenir de Tammy Daybell

« Si vous êtes ici pour Chad, eh bien, nous ne connaissons pas Chad. Nous n’avons aucun des livres de Chad, nous n’avons jamais pris d’argent à Chad, peut-être qu’il est passé par des événements ‘Preparing A People’ mais s’il l’a fait, il n’est jamais sorti de sa voiture ni même beaucoup ralenti. »

Preparing a People n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires du US Sun.

Quand Chad Daybell et Lori Vallow ont-ils été inculpés ?

Le 25 mai 2021, Vallow et Daybell ont été inculpés de meurtre au premier degré dans la mort d’enfants.

Daybell a également été inculpé de meurtre au premier degré dans la mort de son épouse de l’époque, Tammy Daybell.

On pensait à l’origine que sa mort était de cause naturelle, mais les enquêteurs ont rouvert le dossier et son corps a ensuite été exhumé en décembre 2019.

« Les professionnels des forces de l’ordre locales, étatiques et fédérales et les procureurs locaux et étatiques ont travaillé sans relâche pendant près d’un an et demi pour rassembler les faits et les preuves nécessaires pour porter des accusations au nom de Tylee, JJ et Tammy », a déclaré le procureur du comté de Fremont, Lindsey. Blake a déclaré dans un communiqué.

« En raison des restrictions de sécurité en cours imposées par les tribunaux pendant la pandémie, nous avons récemment été autorisés à présenter des informations au Grand Jury pour examen.

« Ils ont délibéré et déterminé qu’il y a des raisons probables de croire que les Daybells ont délibérément et sciemment conspiré pour commettre plusieurs crimes qui ont entraîné la mort de trois personnes innocentes. »

En septembre 2019, les deux enfants de Vallow, Tylee Ryan et JJ Vallow, ont disparu sans laisser de trace.

Une enquête policière a été lancée et Vallow s’est enfui à Hawaï avec Daybell une fois que les flics ont commencé à la presser pour savoir où se trouvaient Tylee et JJ.

Tout au long de l’enquête, Vallow a soutenu que ses enfants étaient en sécurité et vivaient avec des membres de sa famille en Arizona.

Elle a été arrêtée le 20 février 2020, accusée d’avoir déserté et abandonné ses enfants.

Le 9 juin 2020, les corps de JJ et Tylee ont été retrouvés enterrés dans l’arrière-cour de Daybell dans le comté de Fremont, Idaho.

Le 12 mai 2023, Vallow a été reconnue coupable de toutes les accusations pour les meurtres de ses deux plus jeunes enfants.