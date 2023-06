Quelle est la relation entre la Russie et la Chine ?

Il y a cinquante ans, le président Richard Nixon s’est rendu en Chine dans le but d’affaiblir l’Union soviétique et d’empêcher les deux pays de se rapprocher trop.

Maintenant, l’Amérique est aux prises avec une nouvelle guerre froide dans laquelle la Russie et la Chine ont développé un partenariat de plus en plus fort, ce qui a alarmé l’administration Biden.

Les États-Unis se considèrent comme étant en concurrence avec les deux pays de différentes manières.

Washington soutient l’Ukraine avec des dollars et des armes massifs face à une invasion russe destructrice. Mais l’élite de la politique étrangère de Washington est peut-être encore plus préoccupée par la montée de la Chine en tant que puissance mondiale capable de contrer les États-Unis. La guerre entre les États-Unis et la Chine n’est pas inévitable, mais les tensions entre les pays sont si fortes que l’amitié de Moscou avec Pékin est devenu un nouveau défi pour Washington.

Mais à quel point la Russie et la Chine sont-elles étroitement liées ?

Les analystes m’ont dit que la Chine et la Russie se voient dans un conflit existentiel avec les États-Unis. Elle a conduit à un partenariat aux dimensions militaires, diplomatiques et économiques. Et parce que la Russie et la Chine sont à la fois fermées et autocratiques, nous ne savons pas dans quelle mesure ni à quel point cela s’étend au-delà de l’amitié des deux dirigeants, Xi Jinping et Vladimir Poutine, qui se sont rencontrés 40 fois au cours de la dernière décennie.

Patricia Kim, chercheuse à la Brookings Institution, a suivi de près le partenariat entre les deux pays. « Le fait que la Chine s’engage de manière globale avec la Russie est ce qui est remarquable. Et cela a coûté cher à Pékin pour son image mondiale », m’a-t-elle dit. « Cela montre à quel point la Chine apprécie la Russie en tant que partenaire stratégique. »

Est-ce un partenariat « sans limites » ? La Russie est-elle le « partenaire junior » de la Chine ? Leur relation, expliquée.

Trois semaines avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine, Poutine s’est rendu à Pékin pour les Jeux Olympiques. Lui et Xi ont publié une déclaration conjointe annonçant une amitié «sans limites», qui montrait à quel point les deux pays étaient devenus proches. Lorsque les deux dirigeants se sont rencontrés à nouveau ce printemps, cette tournure de phrase n’apparaissait pas dans leur communiqué, et les diplomates chinois ont minimisé la relation, en partie dans un effort pour maintenir ses liens avec l’Europe.

Pourtant, l’amitié a continué. « La Chine ne va pas abandonner la Russie », déclare Yun Sun, directeur du programme Chine au Stimson Center, « mais c’est très différent du partenariat sans limite ».

En février, le secrétaire d’État Antony Blinken a mis en garde la Chine contre les risques d’armer et de soutenir activement la Russie en Ukraine. La Chine a jusqu’à présent nié avoir envoyé des armes à la Russie, mais l’Ukraine note que des composants chinois ont été découverts dans du matériel russe confisqué.

Alors que la Russie est frappée par des sanctions internationales de grande envergure, elle s’est tournée vers la deuxième économie mondiale, la Chine. « La relation économique entre les deux est devenue nettement plus étroite par rapport à avant le début de la guerre en Ukraine », déclare Sun.

Le commerce entre les deux pays a atteint 93,8 milliards de dollars pour le premier semestre de cette année, soit une augmentation d’environ 40% par rapport à l’année dernière. En particulier, les semi-conducteurs sont une exportation chinoise prisée, car « les expéditions de circuits intégrés vers la Russie étaient évaluées à 179 millions de dollars en 2022, contre seulement 74 millions de dollars en 2021 », selon le Wall Street Journal.

Le commerce est déséquilibré. La Russie n’a représenté que 2% des exportations chinoises l’année dernière, mais chaque pays veut quelque chose de l’autre. « Ce que la Chine veut de la Russie, c’est de l’énergie et de la technologie militaire – et quelque chose pour distraire l’Amérique, bien sûr », déclare Ivan Kanapathy, analyste au groupe de réflexion CSIS.

Beaucoup d’intérêts stratégiques de la Chine et de la Russie peuvent s’aligner pour l’instant, mais bien sûr cela ne veut pas dire que tout s’aligne. Les limites du soutien chinois à la guerre de la Russie en Ukraine révèlent une différence. Une autre est que la Russie reste un partenaire proche (et un vendeur d’armes) de l’Inde, tandis que la Chine considère l’Inde comme un rival. Et la Chine et la Russie affirment leur puissance dans le monde assez différemment.

Un récit qui a émergé ces dernières années est celui de la Russie en tant que partenaire junior de la Chine. Selon Kanapathy, qui a siégé au Conseil de sécurité nationale de 2018 à 2021, les responsables de l’administration Trump ont utilisé le cadrage du partenaire junior dans leurs discours comme un moyen de dénigrer les deux pays. « La Chine ne voulait pas être considérée comme le partenaire le plus dominant pour ses propres raisons – comme sa revendication du statut de pays en développement », m’a-t-il dit. « Et nous savions que la Russie détesterait cette implication, principalement par fierté. Donc, les caractériser de cette façon était un moyen de créer des frictions dans cette relation.

À certains égards, économiquement et en termes d’isolement mondial croissant, la Russie pourrait être considérée comme un partenaire junior. Mais Alexander Gabuev, directeur du Carnegie Russia Eurasia Center, dit qu’il est préférable de considérer chaque pays comme une force puissante, capable de diriger les événements de manière indépendante. La Chine trouve des moyens de profiter de ce que fait la Russie, quand elle le peut.

« La politique étrangère russe est un typhon ; c’est une catastrophe naturelle. Vous ne pouvez pas le contrôler. Vous pouvez vous y adapter et ensuite utiliser certaines des retombées à votre avantage. Comme mettre les parcs éoliens au bord de ce typhon et les utiliser pour produire de l’électricité », a-t-il expliqué sur le Sinica Podcast. Il s’agit avant tout de pragmatisme chinois. « Il existe un alignement partagé de nombreux intérêts, et cela ne cesse de croître », m’a dit Gabuev.

Mais au-delà du soutien que chaque pays apporte à l’autre, il existe un lien plus profond entre la Russie et la Chine.

Le plus gros problème est peut-être qu’une économie mondiale dominée par les États-Unis et la primauté militaire de Washington en tant qu’officier de police mondial constituent en effet une plus grande menace pour la Chine et la Russie que ce qui a été ouvertement reconnu.

Une grande partie de cela est antérieure à l’administration Biden.

Cela remonte à la guerre contre le terrorisme, lorsque l’approche mondiale du président George W. Bush était un changement de régime. « Les États-Unis adoptent cette politique en Irak et en Afghanistan, et c’est une politique dont personne ne connaît vraiment les limites, d’une prérogative de s’engager dans un changement de régime par la force et la promotion de la démocratie militarisée », a déclaré Daniel Nexon, professeur à l’Université de Georgetown. La Russie a accusé les États-Unis de comploter des révolutions colorées dans les anciens États soviétiques, ce que les États-Unis démentent.

De même, le soutien du président Barack Obama aux soulèvements populaires qui ont renversé les autocrates au Moyen-Orient en 2011 – et les interventions ultérieures en Libye et en Syrie – ont secoué les dirigeants chinois. « Il y a une idée que les États-Unis sont juste en quelque sorte hostiles à leurs régimes », m’a dit Nexon. « Probablement à cause du sentiment que les États-Unis ne considèrent tout simplement pas le régime comme légitime. Et il va faire des choses qui menacent le régime.

Les États-Unis considèrent que leur rôle est motivé par de bonnes intentions.

« L’une des choses importantes que je devais faire lors de ce voyage était de détromper nos hôtes chinois de l’idée que nous cherchons à les contenir économiquement », a déclaré Blinken aux journalistes lors de sa visite à Pékin cette semaine. « J’ai donc passé du temps à m’assurer que nous étions très clairs sur ce que nous faisons et sur ce que nous ne faisons pas. »

Comme l’a dit Blinken, la priorité de l’administration Biden a été de « maintenir et mettre à jour » l’ordre fondé sur des règles. C’est un terme qu’ils utilisent régulièrement pour décrire l’équilibre que les États-Unis recherchent dans le monde, mais de nombreux autres pays – pas seulement la Chine et la Russie – entendent parler d’hypocrisie.

« Cela sonne vraiment bien pour nous et nos alliés les plus proches », m’a dit Kanapathy. « Mais les alliés les plus proches sont déjà à bord, donc cela n’a pas d’importance. Tout le monde dans le monde ne l’achète pas. Ils voient les États-Unis comme écrivant, pliant et choisissant les règles pour s’aider eux-mêmes.

Ce que cela signifie pour les relations des États-Unis dans le monde

Aujourd’hui, la politique étrangère américaine est presque entièrement vue à travers le prisme du conflit avec la Chine. Les conversations irréfléchies qui se déroulent sur la façon dont Washington devrait réagir à Pékin – ses ballons espions devenant un moment Spoutnik, par exemple – semblent préparer les États-Unis à une situation de guerre plutôt que des débats rationnels sur la manière de résoudre les crises mondiales. Contrer la Chine ne peut pas être le moteur du rôle des États-Unis dans le monde.

Cela est également lié à la question plus large de l’Occident contre le non-Occident sur l’Ukraine. Beaucoup de puissances moyennes et de grands pays ne veulent pas choisir un camp.

Kim, de la Brookings Institution, a écrit que les décideurs politiques américains doivent ruminer « pourquoi les accusations chinoises et russes d’hypocrisie et d’hégémonie occidentales résonnent dans de nombreuses régions du monde et comment ils pourraient répondre à ces griefs ».

« Ils se voient comme des partenaires essentiels pour éroder essentiellement ce qu’ils considèrent comme un ordre mondial dominé par l’Occident », m’a-t-elle dit. Mais la confiance que la Russie a en Chine pourrait également servir de frein à sa puissance, d’autant plus que la guerre de la Russie contre l’Ukraine se poursuit. « Il y a une reconnaissance que la Chine pourrait potentiellement jouer un rôle plus constructif. »