Quelle est la relation entre la perte de mémoire et la conduite ?

Les changements cognitifs liés au vieillissement peuvent avoir un impact sur la sécurité au volant.







Vous venez de consulter votre médecin et on vous a diagnostiqué une déficience cognitive légère ou la maladie d’Alzheimer. Cela signifie-t-il que vous ne devriez pas conduire ?

Conduire nécessite de nombreux systèmes cérébraux pour travailler ensemble

La conduite est une compétence compliquée et une activité dangereuse. Près de 43 000 personnes morts dans des accidents de la route aux États-Unis en 2021.

En plus d’une bonne santé physique, la conduite demande de nombreux systèmes cérébraux pour fonctionner ensemble. La partie pensante de votre cerveau se compose de quatre paires de lobes – occipital, temporal, pariétal et frontal – dans les hémisphères gauche et droit du cerveau, et tous sont actifs lorsque vous conduisez :

Le système d’objets visuels dans vos lobes occipitaux et temporaux traite les images provenant de vos yeux pour vous permettre de distinguer les voitures, les vélos et les piétons.

Le système visuo-spatial de vos lobes occipitaux et pariétaux détermine où se trouvent les voitures, les vélos et les piétons sur la route, à quelle vitesse ils se déplacent et anticipe où ils se trouveront dans quelques secondes.

Le système d’attention de vos lobes pariétaux et le système auditif de votre lobe temporal supérieur vous permettent de rester attentif aux klaxons de voiture et autres signes de danger.

Le système de prise de décision dans vos lobes frontaux utilise ces informations visuelles, auditives, spatiales et de mouvement pour déterminer à quelle vitesse vous devez aller et si vous devez tourner.

Le système moteur de vos lobes frontaux traduit ensuite ces décisions en la force avec laquelle votre pied appuie sur les pédales et si vos mains tournent le volant.

La conduite combine l’activité cérébrale consciente et inconsciente

“Wow”, vous pensez peut-être, “comment puis-je faire toutes ces activités pendant que je conduis tout en chantant avec la radio, en écoutant un livre audio ou en parlant avec mon ami assis sur le siège passager ?” La réponse est qu’une fois que vous avez appris à conduire, la majeure partie de votre conduite de routine se produit automatiquement et inconsciemment. En fait, il est de plus en plus évident que vous effectuez automatiquement la plupart de vos routines quotidiennes, sans effort conscient contrôler vos actions. C’est pourquoi, si vous êtes distrait pendant que vous conduisez, vous pouvez vous retrouver à vous rendre au travail sur le pilote automatique alors que vous vouliez aller à l’épicerie.

Votre esprit conscient prend le contrôle, cependant, chaque fois que la situation l’exige. Ainsi, si vous conduisez dans une tempête de neige, lorsqu’il pleut ou sur une route verglacée, votre esprit conscient consacrera son attention à votre conduite. C’est pourquoi vous arrêterez de chanter, mettrez le livre audio en pause et demanderez à votre ami de tenir le coup pendant une minute dans ces situations.

La maladie d’Alzheimer et d’autres démences nuisent à la conduite

La maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence affectent une variété de régions cérébrales différentes, incluant les quatre lobes du cerveau. Pour cette raison, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer présentent souvent des capacités visuelles, auditives, d’attention et de prise de décision altérées. Cependant, toutes les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ne doivent pas arrêter de conduire. Cela dépend à la fois de la gravité globale de la maladie et des capacités cognitives spécifiques qui sont altérées.

La maladie d’Alzheimer commence silencieusement, avec une accumulation de plaques et d’enchevêtrements dans le cerveau mais sans aucun symptôme. Lorsque la maladie commence à affecter la pensée et la mémoire mais que la fonction est normale, elle a atteint le déficience cognitive légère organiser. Lorsque la fonction est altérée, elle a atteint le démence organiser. Lorsque seulement une ou deux activités compliquées sont altérées (comme payer des factures), la maladie d’Alzheimer est au stade de démence très légère.

Une étude a révélé que les personnes atteintes d’Alzheimer ont eu en moyenne 0,09 accident de voiture par an, contre 0,04 accident chez des adultes en bonne santé du même âge. Une autre étude a révélé que les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer aux stades de troubles cognitifs légers et de démence très légère avaient déficiences similaires à celles des conducteurs de 16 à 20 ans. Ainsi, d’une part, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer courent un risque accru de conduire. D’autre part, lorsque la maladie d’Alzheimer est très bénigne, les taux d’accidents sont similaires à ceux des nouveaux conducteurs – un groupe que nous, en tant que société, permettons de conduire avec peu ou pas de restrictions.

Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer doivent-elles conduire ?

L’Académie américaine de neurologie a publié des lignes directrices pour aider les cliniciens à savoir quand les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres démences devraient arrêter de conduire. Ces lignes directrices ont ensuite été validé par une enquête auprès des aidants. Les lignes directrices suggèrent que les cliniciens tiennent compte des facteurs suivants, car le risque d’accident augmente lorsque plusieurs de ces facteurs sont présents :

Les soignants signalent-ils des compétences de conduite marginales ou dangereuses ?

Existe-t-il un historique des citations ?

Y a-t-il un historique d’accidents ?

Conduisent-ils moins de 60 miles par semaine ?

Evitent-ils de conduire dans certaines situations ?

Montrent-ils de l’agressivité ou de l’impulsivité dans leur conduite ?

Leur cognition est-elle altérée lors des tests standard ?

Y a-t-il des preuves d’autres facteurs qui peuvent nuire à leur conduite, comme la consommation d’alcool, les médicaments qui causent des troubles cognitifs, des troubles du sommeil, une déficience visuelle ou une déficience motrice ?

Mon conseil

Si vous avez reçu un diagnostic de trouble de la mémoire, demandez à un membre de votre famille (ou à un ami proche) de monter dans la voiture avec vous chaque mois. Un de tes les enfants adultes seraient les meilleurs. Si vos enfants se sentent à l’aise avec votre conduite, cela signifie généralement que vous conduisez en toute sécurité.

Notez que je ne suis pas concerné si vous faites un mauvais virage ou si vous vous perdez. Si vous vous perdez, vous pouvez utiliser un GPS ou une application téléphonique, ou demander votre chemin à quelqu’un. Je m’inquiète seulement que vous soyez un conducteur prudent et que vous ne mettiez pas en danger vous-même ou les autres sur la route.

Que se passe-t-il si votre famille estime que votre conduite n’est pas sécuritaire, mais que vous pensez que vous êtes un bon conducteur ? Passez un examen de conduite au bureau du registre local des véhicules à moteur ou dans un hôpital de réadaptation. Cela vous permettra de prouver à votre famille que vous êtes un conducteur prudent. Si vous ne réussissez pas le test, soyez assez courageux pour raccrocher vos clés. Prendre un taxi, utiliser une application de covoiturageou – mieux encore – rouler avec un ami.