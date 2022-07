Quelle est la réalité de la «véritable histoire» déchirante de Nobita schizophrène imaginant Doraemon?

Avez-vous récemment rencontré sur Twitter des personnes navrées par «l’histoire vraie» de Doraemon et Nobita? Cela ressemble à ceci : Nobita était une adolescente solitaire qui souffrait de schizophrénie. Il évoqua Doraemon dans son esprit – un adorable meilleur ami qui pouvait lui donner tout ce qu’il voulait. Ce n’est pas là que ça s’arrête: la théorie ajoute que Nobita meurt en fait par suicide après que les médecins lui aient dit que Doraemon n’était pas réel.

Si vous êtes tombé dans l’histoire et croyez maintenant que toute votre vie était un mensonge, il y a des nouvelles. L’article à partir duquel les captures d’écran ont circulé a en fait été écrit comme un exercice de fausses nouvelles. Apparaissant sur stumagz.com, l’article parle de «l’histoire vraie derrière la vie de Nobita», pour révéler à la fin qu’il a été écrit de manière à souligner comment les gens tombent dans les fausses nouvelles et combien d’efforts les gens avec un agenda mettraient en vendre un certain récit. Et ça a bien marché :

PAS DE FAÇON FUCKIN ??? pic.twitter.com/UWETayy2zT – non ♡ (@ooswaw) 24 juillet 2022

ça fait plus mal qu’une rupture – rabeiaaa (@brownievibinn) 24 juillet 2022

Toute mon enfance était un mensonge — Shivam (@ayy_shivammm) 25 juillet 2022

Lol 😭 — Nimra//Haya³¹♥ (@theycalme_Nim) 24 juillet 2022

Stfu toute ma vie ruinée ?! https://t.co/bqFyv69txV – Maham (@mahams1712) 25 juillet 2022

Bien que l’article susmentionné ait été écrit comme une sorte d’expérience sociale, la théorie selon laquelle Nobita est basée sur un véritable adolescent souffrant de schizophrénie existe sur Internet depuis des lustres. La théorie alimente la théorie et c’est l’une des nombreuses populaires impliquant Nobita et Doraemon. Il n’y a aucune preuve concluante quant au degré de vérité de la théorie. Les fans sont divisés sur cette théorie depuis longtemps dans le fandom anime.

Doraemon est une série de mangas japonais écrite par Fujiko F. Fujio, qui est le pseudonyme de l’équipe de rédaction Hiroshi Fujimoto et Motoo Abiko. Selon le consensus populaire, Fujimoto a proposé Doraemon après que trois choses se soient produites : il souhaitait qu’une machine futuriste puisse proposer des idées pour un nouveau manga pour lui, il a trébuché sur le jouet de sa fille et a entendu des chats pleurer dans son quartier.

