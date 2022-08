Quelle est la qualité d’Android 13 sur les téléphones Pixel ?

La mise à jour stable d’Android 13 est sortie depuis le début de la semaine et cela signifie que vous avez quelques jours pour l’exécuter et établir les premières impressions. Je suis curieux de savoir de quoi il s’agit, car la mise à jour est quelque peu mineure dans les nouvelles fonctionnalités, mais énorme en termes de corrections de bogues d’Android 12.

Pour récapituler, Android 13 a été abandonné lundi pour les Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 et Pixel 6a. La mise à jour était disponible immédiatement si vous aviez envie de jouer dans adb, et nous l’avons également vue se déployer en direct sur certains téléphones. Tim, par exemple, dit qu’il peut le tirer mais que je ne peux pas sur mon Pixel 6 Pro. Impoli, Google.

Nous avons parlé de toutes les nouvelles fonctionnalités d’Android 13 que vous voudrez rechercher, puis nous avons passé beaucoup de temps à parcourir la liste des 150 bogues corrigés par Google. Google affirme avoir été en mesure d’améliorer “les performances, la stabilité et la fiabilité”, de corriger des bugs liés à la charge et à la détection de la paume de Gboard et de l’écran tactile et bien plus encore. Google dit même avoir abordé les performances du lecteur d’empreintes digitales sur les Pixel 6 et Pixel 6a.

Après avoir parcouru reddit, je peux voir qu’un certain nombre de personnes ont rapidement partagé cela leur lecteur d’empreintes digitales est en effet plus rapide (Les gens y croient-ils vraiment ?) et que la performance globale et le bégaiement a améliorésurtout sur les anciens téléphones Pixel.

Qu’en pensez-vous? Comment fonctionne Android 13 sur votre téléphone Pixel cette semaine ? Ou l’attendez-vous toujours ?