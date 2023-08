Quelle est la propreté de votre maison ?

Le « test du gant blanc » classique pour détecter la poussière n’a plus autant de succès de nos jours. (Qui porte encore régulièrement des gants, de toute façon ?) Vous ne pouvez pas voir les germes, virus et autres micro-organismes qui peuvent causer des maladies. Mais il n’est pas nécessaire de désinfecter toute votre maison pour qu’elle soit un lieu de vie sain. La bonne question pourrait être, comment propre devrait ce soit?

La clé est de tenir compte des membres et des besoins de votre ménage. Si vous avez une personne malade à la maison, de très jeunes enfants ou une personne immunodéprimée, votre maison pourrait avoir besoin de plus d’attention. Cela signifie aller plus loin avec la désinfection – qui tue les germes – et la désinfection, qui réduit les germes. Les deux réduisent la propagation des maladies.

En général, rester au-dessus des surfaces à fort trafic pour éliminer les agents pathogènes et la saleté est généralement suffisant pour garder une maison saine.

Nettoyez les zones moins fréquentées et utilisées lorsqu’elles sont sales. Il peut s’agir de passer l’aspirateur sur les tapis et les moquettes ou d’essuyer les rebords de fenêtres ou les planchers avec de l’eau et du savon. «Ces articles ne nécessitent généralement pas de désinfection à chaque fois qu’ils sont nettoyés», explique Alexandra Seguin, elle est une préventionniste certifiée des infections et responsable des maladies infectieuses à conséquences graves au RUSH University Medical Center à Chicago.