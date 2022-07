Quelle est la profondeur de notre amour pour Prime Day?

Peut-être avez-vous fait partie de la brève manie il y a une dizaine d’années pour des remises qui ne duraient qu’une heure ou une journée, comme celles de Gilt Groupe, Woot et Groupon. Plus tard, nous avons craqué pour les livraisons mensuelles de vêtements, de jouets pour animaux de compagnie, de maquillage ou de saleté (vraiment). L’engouement des box par abonnement a la plupart du temps fané .

Mes collègues ont écrit la semaine dernière sur l’ascension et la chute de Wish, qui faisait miroiter des produits trop bizarres et bon marché pour résister, comme des «couches en cuir» à 3 $ pour les chats. Les utilisateurs ont déconnecté. Les jeunes aiment revendre des vêtements d’occasion sur des applications comme Poshmark, Depop et ThredUp, mais ces entreprises ont cessé de bien fonctionner une fois que l’isolement de la pandémie a porté les gens et que les acheteurs sont revenus dans les vrais magasins.