Quelle est la prochaine étape si la Cour suprême se prononce contre le plan d’annulation de prêt étudiant de Biden

Chaque jour qui passe rapproche le pays de savoir si la Cour suprême tuera le plan d’annulation des prêts étudiants du président Joe Biden et arrêtera l’aide aux plus de 40 millions d’Américains qui pourraient voir une partie de leur dette effacée.

La décision de la Cour sur la contestation judiciaire du plan Biden visant à accorder jusqu’à 20 000 $ en remise de prêt unique devrait être annoncée à tout moment. Des signes indiquent la majorité conservatrice sur la décision de la Haute Cour contre le plan Biden, bien que la Cour ait toujours la capacité de surprendre – voir sa décision plus tôt ce mois-ci confirmant une planche de la loi sur les droits de vote, forçant l’Alabama à redessiner sa carte du Congrès à venir de l’élection de 2024.

Mais si la Cour rejette le dossier juridique de l’administration Biden pour l’annulation des dettes, cela ne signifie pas nécessairement la fin des espoirs d’allègement des prêts étudiants. Les militants progressistes et les juristes soutiennent depuis longtemps qu’il existe une voie distincte pour justifier la remise de prêt, même après une décision défavorable de la Cour suprême. Les partisans disent que les options sont là pour l’administration Biden – si elle agit rapidement et avec force.

« Nous aimons dire qu’il existe un couteau suisse pour annuler la dette étudiante — s’ils ont enlevé la pince à épiler, utilisez le tournevis ; si quelqu’un prend votre marteau, utilisez une clé à molette », a déclaré Astra Taylor, co-fondatrice du syndicat des débiteurs appelé Debt Collective, à Vox. « Il y a d’autres façons de faire cela. Les républicains ont été terribles, très contradictoires, mais finalement les démocrates et le président Biden ne sont pas aussi impuissants qu’ils aiment le prétendre.

L’administration Biden est restée silencieuse jusqu’à la décision de la Cour, disant généralement aux journalistes qu’elle est convaincue que son plan tiendra devant le tribunal. (La Maison Blanche a refusé de commenter.)

Un éventuel plan B pour ce type d’allégement général de la dette, quant à lui, n’est pas totalement nouveau – il a longtemps été défendu par des personnalités comme la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer. Il s’agirait de fonder le dossier de l’annulation de la dette sur une large disposition d’une loi relative à l’enseignement supérieur signée il y a plus d’un demi-siècle. La question de savoir si cela résisterait à une contestation judiciaire est une question ouverte, bien sûr, mais il n’y a qu’une seule façon pour l’administration de le savoir.

Si la Cour suprême annule le plan d’annulation des prêts étudiants de Biden, à quoi pourrait ressembler le plan B ?

La première chose à comprendre sur la façon dont l’annulation générale des prêts étudiants pourrait se reproduire malgré une décision de la Cour suprême contre le plan Biden est qu’il existe différentes sources d’autorité légale pour un tel objectif politique.

Le programme actuel de l’administration Biden dépend d’une disposition spécifique d’une loi post-11 septembre qui a donné au secrétaire à l’éducation le pouvoir de « renoncer ou modifier toute disposition législative ou réglementaire applicable aux programmes d’aide financière aux étudiants » en vertu de la loi sur l’enseignement supérieur. de 1965 (HEA), qui régit les programmes fédéraux de prêts aux étudiants.

Cette loi, connue sous le nom de HEROES Act de 2003, a donné au Département de l’éducation cette autorité spécifique de « renonciation ou de modification » pour agir pour les personnes en service actif ou en service de la Garde nationale pendant une guerre, une opération militaire ou une urgence nationale ; pour les personnes qui vivaient ou travaillaient dans une région touchée par une urgence nationale ; ou pour ceux qui ont souffert de difficultés économiques à cause d’une de ces crises.

En août 2022, la Maison Blanche a annoncé son interprétation de la loi HEROES pour inclure l’annulation de la dette, notant que la pandémie de Covid-19 était une urgence nationale, que « renoncer ou modifier » s’appliquait aux dettes des emprunteurs, et que, par conséquent, l’administration pourrait agir sans l’approbation du Congrès pour s’assurer que les emprunteurs touchés par la pandémie ne seraient pas moins bien lotis financièrement à cause de leurs prêts.

Cette justification légale de l’annulation du prêt étudiant est assez simple, comme Ian Millhiser de Vox l’a déjà expliqué. Mais ce n’était pas toujours la théorie de référence pour justifier un large allégement de la dette.

Les premiers défenseurs de l’allègement des prêts étudiants ont longtemps fait pression pour que la Maison Blanche utilise des dispositions spécifiques au sein de la HEA pour annuler les prêts par une action exécutive au sein du ministère de l’Éducation.

Si la Cour rejette l’argument de la loi HEROES, la Maison Blanche pourrait invoquer l’autorité de «compromis et de règlement» de la HEA – une ligne de la loi de 1965 que des avocats et des juristes comme Luke Herrine, professeur adjoint de droit à l’Université d’Alabama, ont l’argument donne au secrétaire à l’éducation un large pouvoir de « compromis, renonce ou libère » la dette étudiante fédérale.

La HEA a essentiellement établi les bases du système de financement des collèges américains modernes (y compris les subventions, les prêts fédéraux et les plans de remboursement) et a donné au secrétaire à l’éducation le pouvoir de recouvrer les dettes. Ce pouvoir de recouvrer la dette, théoriquement, signifie que le ministère a également le pouvoir d’annuler toute cette dette.

Le gouvernement fédéral a déjà invoqué ce pouvoir auparavant pour annuler la dette par le biais du programme d’annulation des prêts de la fonction publique – un programme de remboursement et d’annulation de la dette pour les emprunteurs qui travaillent pour une organisation à but non lucratif ou dans la fonction publique au sein du gouvernement fédéral, étatique, tribal ou local – et d’autres programmes basés sur le revenu, ainsi que pour régler des affaires avec des débiteurs individuels, comme le règlement de 6 milliards de dollars en Sweet contre Cardonaun recours collectif dans lequel les emprunteurs ont affirmé avoir été induits en erreur par des collèges principalement à but lucratif.

Ces formes de règlement et d’annulation de la dette sont « le cas d’utilisation clair et sans ambiguïté », a déclaré Herrine à Vox, puisque le gouvernement a déjà invoqué avec succès cette autorité de compromis et de règlement. « Mais le langage statutaire ne limite pas explicitement l’autorité en aucune façon. La question est donc : ‘S’il n’y a pas ces limites explicites, comment comprenez-vous quelles sont les limites de l’autorité ?’ »

La vision maximaliste est assez simple : l’autorité accordée au secrétaire à l’éducation est large et laisse à sa discrétion la manière de réajuster ou de redéfinir les priorités de recouvrement et d’annulation de la dette.

Comment ce plan B serait-il justifié ?

L’annulation est possible même à travers quelques vues plus étroites de cette autorité exécutive, dit Herrine, via deux justifications plausibles.

La première implique que le ministère de l’Éducation fasse valoir que pour continuer à recouvrer correctement les dettes à l’avenir et éviter un cycle de défauts de paiement et de dettes impayées une fois la pause de remboursement terminée, le gouvernement devrait annuler un montant donné de dette à l’avance et le rendre plus facile à recouvrer sur de nouvelles dettes. « C’est une sorte de perte à court terme pour un gain à plus long terme », a déclaré Herrine.

L’autre justification principale vient du fait que le ministère de l’Éducation a déjà informé au moins 16 millions de personnes qu’elles étaient éligibles et approuvées pour une sorte d’annulation de dette dans le cadre du premier plan Biden. Les demandes ont été soumises en novembre 2022, les approbations accordées dans le mois et les courriels envoyés aux emprunteurs.

« Une fois que vous avez dit à quelqu’un que ‘nous n’avons plus qu’à faire quelques choses de plus et votre solde va être réduit’, avez-vous effectivement changé les conditions des prêts étudiants ? Ou même si vous ne l’avez pas fait officiellement, avez-vous fait quelque chose sur lequel cette personne aurait raisonnablement pu compter et changé sa situation financière de sorte qu’elle puisse, si vous essayez de percevoir ce montant sur elle devant le tribunal, affirmer que comme défense ? » dit Herrine.

« Si tel est le cas, alors le ministère de l’Éducation procéderait essentiellement à cette annulation ou à quelque chose de proche de ce montant d’annulation pour empêcher ces poursuites », a-t-il ajouté.

Selon cette justification, l’annulation de la dette serait un moyen de devancer les contestations judiciaires des emprunteurs qui auraient pu bénéficier de cette aide si le gouvernement n’avait pas changé de cap en cours de route.

Le déploiement de ces versions d’annulation de la dette serait également différent du plan Biden initial. Contrairement à l’autorité de la loi HEROES, un plan basé sur la loi sur l’enseignement supérieur pourrait être publié soit sous la forme d’un règlement, qui serait soumis à un processus de négociation et à une période de consultation publique et d’examen par le Congrès de 30 à 60 jours, soit sous la forme d’une «ordonnance », ce qui serait une application rétrograde de l’autorité existante.

Ces distinctions entrent un peu dans les mauvaises herbes, mais la différence est importante, soutiennent des juristes comme Herrine. Un règlement serait lié par un processus d’élaboration de règles établi qui pourrait l’ouvrir à un examen et à des défis juridiques supplémentaires, et pourrait toujours être annulé par le Congrès.

Une ordonnance – c’est ainsi que certains partisans progressistes préféreraient qu’un nouveau plan soit émis – nécessiterait quelques arguments juridiques supplémentaires et une coordination avec d’autres agences exécutives et départements, et pourrait encore faire face à des défis juridiques, mais pourrait conduire à une mise en œuvre plus rapide de l’annulation du prêt – et si cela se retrouve devant les tribunaux après, cela les pousserait à décider s’ils peuvent réimposer des prêts annulés.

Cette différence de vitesse est importante pour de nombreux partisans. Le décalage entre l’annonce par l’administration Biden de son plan de remise, le déploiement d’une demande et l’approbation de l’allégement est l’une des principales critiques que de nombreux défenseurs de la remise des prêts étudiants adressent au plan initial de Biden ; sa mise en œuvre a pris trop de temps, donnant aux opposants de nombreuses opportunités pour se préparer et lancer des contestations judiciaires.

À moins d’une autre surprise de la Cour suprême, le programme actuel d’annulation des prêts étudiants est probablement voué à l’échec. Mais si l’administration Biden est agressive et rapide pour trouver des voies alternatives pour l’annulation des prêts, cela pourrait forcer la question de savoir comment gérer la crise des prêts étudiants devant les tribunaux – juste au moment où nous nous dirigeons vers une année électorale.