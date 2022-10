Quelle est la prochaine étape pour Xavi, Barcelone après l’échec de leur pari sur le levier économique?

Les joueurs de Barcelone ont été appelés au Camp Nou tôt mercredi, arrivant quelques heures avant le début de leur match de Ligue des champions avec le Bayern Munich et une fraction après le début du match de Ligue des champions de l’Inter Milan avec Viktoria Plzen. L’entraîneur, Xavi Hernandez, avait tout mis en place spécialement.

L’idée, a-t-il dit, était qu’ils regardent tous ensemble le coup d’envoi. Après tout, c’était le jeu qui déciderait s’ils restaient ou non dans la compétition, leur sort n’étant pas entre leurs mains mais réglé à 990 km : si l’Inter gagnait, ils étaient éliminés ; si l’Inter ne gagnait pas, Barcelone vivrait pour se battre un autre jour. Ce même jour, en fait.

Il s’avère que ce n’était pas une très bonne idée. Ça n’allait jamais vraiment être.

Il y a un épisode célèbre d’une vieille série comique britannique intitulée “Whatever Happened to the Likely Lads” dans lequel Bob et Terry tentent d’éviter le résultat d’un match contre l’Angleterre afin de pouvoir regarder les faits saillants “en direct” à la télévision ce soir-là. . Toute la journée, les gens essaient de leur dire ce qui s’est passé ; toute la journée, ils se cachent, désespérés de ne pas gâcher la suite. D’une manière ou d’une autre, ils y parviennent, jusqu’à la toute fin quand ils découvrent enfin que [SPOILER BLOCKED].

Cet épisode date de 1973. C’était déjà assez difficile à faire à l’époque. C’est encore plus difficile maintenant, cinquante ans plus tard. Mais cela aurait quand même pu être une meilleure idée : faire entrer les joueurs, leur enlever leurs téléphones portables, les éloigner de toute mention de l’autre match et ensuite les envoyer jouer, tout en jeu, la tension compétitive à son plus haut. Peut-être même leur mentir. Quoi qu’il se passe réellement dans l’autre match, dites-leur : “Blimey, Viktoria n’a fait que s’en sortir, les gars ! Ils ont battu Milan à San Siro. Le miracle est en marche. Maintenant, allez-y et faites votre part : battez le Bayern et nous pouvons passer.”

Au lieu de cela, ils se sont assis et ont regardé Viktoria perdre, ce qu’ils étaient toujours susceptibles de faire : Viktoria avait perdu les quatre matchs et encaissé 16 buts. C’était 2-0 avant la mi-temps. Au moment où les joueurs de Barcelone sont sortis pour s’échauffer, l’Inter marquait le quatrième. Barcelone était sorti, ils le savaient. Et en neuf minutes, ils perdaient contre le Bayern. À la fin, ils avaient été battus 3-0. Ils n’avaient pas réussi un seul tir cadré. Seul Alex Balde a vraiment offert quelque chose. Xavi a insisté sur le fait que ce qui s’était passé à l’AC Milan : “nous a certainement affectés psychologiquement”.

Pas vraiment?! Qui aurait cru?

Xavi a admis que Barcelone n’avait pas concouru, et le fait qu’ils savaient qu’ils étaient sortis, qu’ils ne l’avaient pas fait tout à l’heure, mais qu’ils avaient vu cela se produire, pouvaient en partie expliquer pourquoi. Ce n’est pas exactement la meilleure motivation. Qui sait, peut-être que cela aurait été différent si quelque chose avait roulé dessus, si cela avait vraiment compté. Ou peut être pas. C’est mauvais : Barcelone a maintenant été battu six fois de suite par le Bayern, avec un score cumulé de 19-2. Les 15 derniers buts marqués lors des matchs entre les deux équipes ont été marqués par le Bayern.

Xavi se concentrera désormais sur la Liga après une sortie anticipée de la Ligue des champions. Éric Alonso/Getty Images

Pour la deuxième année consécutive, ils n’avaient pas réussi à sortir du groupe – quelque chose qui ne s’était jamais produit auparavant. Il faut remonter à l’époque de Terry Venables pour la dernière fois qu’ils ont disputé la Coupe UEFA deux années de suite. Ce n’est pas seulement qu’ils sont sortis tôt; il leur restait encore un match à jouer, ou même avec deux d’entre eux étant donné que l’Inter a joué en premier à l’avant-dernier tour. Ils n’étaient pas sortis aussi tôt depuis vingt-quatre ans. L’impact est significatif: Barcelone a prévu plus que cela, pour que ses revenus de la compétition soient de l’ordre de 40 millions d’euros. Jusqu’à présent, il est plus proche de 20 millions d’euros. Tout cela n’est pas perdu – bien que les revenus soient moindres en Ligue Europa, il y a est le revenu. Mais ce n’était pas censé arriver.

727 millions d’euros de ventes d’actifs, 153 millions d’euros de signatures, et ils étaient sortis. Ces dépenses étaient censées garantir que cela ne se produise pas, les pousser vers quelque chose de plus positif, relancer leur croissance. Mais à la fin de ce match, Pedri a déclaré que Barcelone n’avait toujours pas assez pour disputer la Ligue des champions. Il y avait des allusions au “c’est ce que c’est” de Gerard Pique de la saison dernière.

Xavi, cependant, n’était pas d’accord. La saison dernière, ils avaient souffert contre Benfica, a-t-il déclaré; cette année, jusqu’au dernier soir, conditionné par leur élimination avant d’entrer sur le terrain, il estimait qu’ils avaient concouru. “Cette fois, nous l’avions entre les mains”, a-t-il déclaré.

Il y avait quelque chose là-dedans. Ils étaient allés à Munich et à Milan et avaient joué, un peu malchanceux d’avoir perdu. Le fait qu’ils soient allés à Munich et à Milan était également significatif : ce n’était pas un tirage facile, un groupe dans lequel sortir était plausible dès le départ. N’importe quelle équipe aurait pu sortir. Il y avait aussi eu des blessures clés – et concentrées en défense. L’absence de Ronald Araujo – l’homme, on peut le noter, qui était censé être le défenseur le moins “barcelonais” – était particulièrement significative. Ils en avaient marqué trois à domicile face à l’Inter. Et pourtant… et pourtant ils étaient sortis.

S’ils l’avaient entre les mains, il est parti. Il est indéniable que ce fut un échec, même si c’est le mot que tout le monde danse. Il y a cette étrange obsession en Espagne avec des entraîneurs et des joueurs essayant désespérément d’éviter de dire échec et une obsession bizarre avec des journalistes essayant de leur faire dire échec. Mercredi soir, Xavi a fini par insister un peu ostensiblement : “si c’est un échec, c’est aussi un apprentissage.” C’est le cas. Et il reste encore beaucoup à apprendre. Pour Xavi et son personnel inexpérimenté aussi bien sûr : son record en Ligue des champions est de sept matchs joués, un gagné.





Il y a des progrès, c’est sûr – regardez leur bilan national – mais il y a aussi des problèmes. Par la suite, Xavi a déclaré que son équipe serait toujours en compétition pour les titres, et il a peut-être raison : ils devraient atteindre les phases finales de la Ligue Europa et ils sont toujours deuxièmes de LaLiga. Pourtant, la facilité avec laquelle les équipes se faufilent est surprenante. Vous pouvez signaler des erreurs individuelles, dire que l’équipe a parfois très bien joué et vous plaindre des arbitres, mais les erreurs ne sont pas entièrement isolées. Les occasions manquées, les opportunités non saisies – et Julien Nagelsmann a admis que le Barça en avait beaucoup à l’Allianz Arena – ne sont pas seulement de la malchance. Ils avaient été éliminés lors des matchs à l’extérieur, mais ceux à domicile n’étaient pas le remède.

Contre l’Inter dans le 3-3, c’était trop facile : chaque ballon en diagonale les traversait. Xavi a dit qu’ils avaient bien joué, mais les trois qu’ils ont concédés, les autres qu’ils auraient pu concéder, ont dit différemment. Contre le Bayern, ils étaient menés 2-0 après seulement deux tirs, c’est vrai – mais c’était parce que les chances que le Bayern avait créées étaient si nettes, si simplement construites. Et ils n’ont rien créé en réponse.

Au Bernabeu, il y avait un sentiment similaire d’un adversaire parfaitement conscient de sa vulnérabilité. Écrivant dans El Pais, Juan Irigoyen dit qu’à la fin du Classiquea dit un joueur du Real Madrid à un collègue de Barcelone, tu es comme un Flan À l’arrière. Un flan, c’est comme une sorte de dessert à la crème anglaise : moelleux, bancal, facile à passer à la cuillère.

Certaines signatures ont réussi : Robert Lewandowski certainement, même s’il n’a pas réussi à marquer contre le Bayern et Madrid. Jules Kounde le pourrait encore, le fera probablement. Mais les autres ? Ousmane Dembele est toujours une énigme, capable d’être absolument géniale et affreuse, parfois dans le même mouvement. Tout d’un coup, le milieu de terrain a été changé. Frenkie De Jong est de retour. Contre le Bayern, le meilleur d’entre eux a été laissé de côté. Gavi mène la presse : sans lui, il n’y en avait pas beaucoup. A la fin de la Classiquepour tout l’argent dépensé, pour toute la nouvelle ère, les arrières latéraux étaient toujours Jordi Alba et Sergi Roberto.

La défaite est venue et l’impact est important, économiquement et émotionnellement, institutionnellement aussi. Et maintenant? Eh bien, vous pouvez toujours essayer de tirer un autre levier. Brûlez tout. Jeter une charge plus d’argent à elle. Les rumeurs ont déjà commencé – si jamais elles s’étaient vraiment arrêtées.

Maintenant quoi? Football le jeudi.