Quelle est la prochaine étape pour Webb ? Les scientifiques ont déjà fait la queue pour utiliser le nouveau télescope de la NASA

Avec la sortie de les premières images du télescope spatial James Webb le 12 juillet (et une révélation sournoise du président américain Joe Biden le 11 juillet), la NASA, l’ESA et l’Agence spatiale canadienne ont prouvé que la portée de rêve de 10 milliards de dollars, à 1 million de milles de la Terre, longue de deux décennies, fonctionne réellement. Et il fonctionne impeccablement. Prenez juste un regardez les visuels améliorés que Webb a livrés par rapport à son prédécesseur, Hubble. Ce sont des chefs-d’œuvre viscéraux qui nous obligent à penser à la magnificence de l’univers et à réfléchir sur le coin négligeable de notre système solaire à l’intérieur.

Mais ce que nous avons vu début juillet n’était que la préface du livre de JWST. Ce seront les chapitres qui suivront qui écriront son héritage.

Même si les premiers résultats en couleur du télescope étaient excellents, ils ne sont qu’un avant-goût des capacités de l’instrument. En vérité, nous n’avons peut-être même pas de mots pour décrire ce qui va arriver, dans la mesure où la première image lumineuse du télescope spatial Hubble ne pouvait pas préfigurer les champs profonds étonnants qui enduraient un jour les murs du département d’astronomie ou les nébuleuses qui inspireraient la poésie.

Cinq galaxies enfermées dans une danse composent le Quintette de Stephan. Images du JWST publiées le 12 juillet 2022. Nasa

Mais nous pourrions peut-être déduire quelques scènes de l’avenir de JWST car, malgré la récence publique de ce télescope, les scientifiques font la queue depuis des années pour l’utiliser.

Déjà, les chercheurs sont prêts à le pointer sur des phénomènes qui vont vous époustoufler : des trous noirs massifs, des fusions de galaxies fracassantes, des étoiles binaires luminescentes émettant des signaux de fumée, et même des merveilles plus proches de chez nous comme Ganymède, une lune glacée de Jupiter.

Plus précisément, quelques premiers scientifiques chanceux détiennent des propositions divisées en six catégories, chacune méticuleusement sélectionnée par le comité consultatif du télescope spatial James Webb et le Space Telescope Science Institute en novembre 2017 – sans parler des plus de 200 projets internationaux séparément. temps accordé sur le télescope et ceux prêts à rejoindre la liste d’attente.

Mais le cadre initial des explorateurs spatiaux du JWST est censé être un gagnant-gagnant pour les scientifiques et la portée. Ces études créeront des ensembles de données, des lignes de base, des hacks de vie pratiques et amorceront généralement les puissants instruments de la machine pour tout ce qui vient ensuite. Pour les grands moments qui resteront dans l’histoire.

Vue d’artiste du télescope spatial James Webb. NASA GSFC/CIL/Adriana Manrique Gutierrez

“Pour réaliser le plein potentiel scientifique du télescope spatial James Webb, il est impératif que la communauté scientifique apprenne rapidement à utiliser ses instruments et ses capacités”, indique une page sur les programmes scientifiques discrétionnaires à libération anticipée du directeurqui a été mis en place pour sélectionner les enquêteurs qui testeront le JWST pendant ses 5 premiers mois d’opérations scientifiques (après la période de mise en service du télescope de 6 mois).

La lecture de la liste a accru mon anticipation – et je parie que cela augmentera également la vôtre.

Voici un extrait.

Tourner la page du JWST

À quelque 3,5 milliards d’années-lumière de la Terre se trouve un énorme amas de galaxies appelé Abell 2744, également connu sous le nom d’amas de Pandore.

On pourrait dire que c’est le parfait candidat de départ pour JWST, car il fait partie de l’ancien univers lointain. Le télescope de nouvelle génération de la NASA contient une multitude d’équipements d’imagerie infrarouge qui peuvent accéder à la lumière émanant du cosmos lointain – une lumière que ni les yeux humains ni les télescopes optiques standard ne peuvent voir. C’est un match d’exploration scientifique fait au paradis.

Ainsi, une équipe d’enquêteurs envisage d’observer ce qui se passe dans cet amas de galaxies brillant, caché à la vision humaine mais vital pour le progrès astrophysique.

Abell 2744, imagé en combinant les rayons X de Chandra (émission bleue diffuse) avec les données de lumière optique de Hubble (rouge, vert et bleu). NASA/CXC ; Optique : NASA/STScI

Ils prévoient d’utiliser deux de Les instruments de JWSTappelé le spectrographe proche infrarouge et l’imageur proche infrarouge et le spectrographe sans fente, qui peuvent tous deux simplement décoder la composition chimique de mondes lointains coincés dans la zone infrarouge que nous ne pouvons pas pénétrer.

Mais JWST n’est pas simplement clairvoyant. Il peut également allumer ses lunettes de lecture pour scanner les objets à proximité.

C’est pourquoi une autre équipe est plus intéressée à comprendre comment naviguer dans les phénomènes dans notre propre voisinage cosmique. Leurs plans indiquent qu’ils caractériseront les couches nuageuses, les vents, la composition, la structure de la température et même l’activité aurorale de Jupiter, c’est-à-dire la version jovienne de nos aurores boréales.

Ce bit de recherche est sur le point d’utiliser près de tout de l’équipement infrarouge révolutionnaire de JWST : Nirspec, Niriss, ainsi que la caméra proche infrarouge – l’imageur alpha de JWST – et la caméra infrarouge moyen (MIRI), qui, comme vous pouvez le deviner, se spécialise dans la détection de la lumière infrarouge moyen. “Notre programme démontrera ainsi les capacités des instruments de JWST sur l’une des sources les plus grandes et les plus brillantes du système solaire et sur des cibles très faibles à côté”, ils écrivent dans leur résumé.

Une partie du travail sur Jupiter a déjà été effectuée selon le rapport d’avancement du projet et les fenêtres d’observation se poursuivent jusqu’en août. De plus, la lune de Jupiter Ganymède, qui est la plus grande du système solaire, et Io, extrêmement active, devraient également être examinées avec MIRI. Ce dernier est particulièrement intéressant, car les chercheurs espère résoudre les volcans d’Io et comparer les vues de Webb aux vues classiques.

Jupiter, au centre, et sa lune Europa, à gauche, sont vues à travers le filtre de 2,12 microns de l’instrument NIRCam du télescope spatial James Webb. NASA, ESA, CSA et B. Holler et J. Stansberry (STScI)

Viennent ensuite les scientifiques qui se concentrent sur la poussière. Mais pas n’importe quelle poussière. Poussière d’étoiles.

Nous savons que la poussière est le principal ingrédient dans la formation des étoiles et des planètes qui décorent notre univers, mais nous sommes toujours dans le flou quant à la chronologie qu’ils ont suivie pour nous amener là où nous en sommes aujourd’hui, en particulier parce que beaucoup de ces éléments cruciaux pour notre -la poussière d’existence est dispersée dans l’univers primitif. Et l’univers primitif est éclairé uniquement par la lumière infrarouge.

Ah. Précisément ce que JWST peut – et va – approfondir.

Décomposer l’histoire de la poussière d’étoiles signifie construire une compréhension de la éléments constitutifs de notre univers cosmique – similaire à la façon dont l’étude des atomes ouvre des connaissances sur des morceaux de matière. Et comme Carl Sagan l’a dit un jour, “Le cosmos est en nous. Nous sommes faits d’étoiles. Nous sommes un moyen pour l’univers de se connaître.”

Peut-être que JWST peut aider l’univers dans sa quête d’introspection.

Attendez juste que JWST voie ça

Au cours des derniers mois en général, en tant qu’écrivain scientifique, j’ai été témoin de la répétition d’un sentiment frappant. “Attendez juste que le télescope spatial James Webb voie ça.”

Pas dans ces mots, exactement, mais certainement avec ce ton.

En avril, par exemple, le télescope spatial Hubble a franchi une étape record lorsqu’il nous a fourni une image de l’étoile la plus éloignée que nous ayons jamais vue de l’univers lointain. UN beauté stellaire nommée Earendelqui se traduit à juste titre par “étoile du matin” en vieil anglais.

“En train d’étudier Earendel sera une fenêtre sur une ère de l’univers que nous ne connaissons pas, mais cela a conduit à tout ce que nous savons”, a déclaré Brian Welch, l’un des astronomes découvreurs de l’Université Johns Hopkins, dans un communiqué.

Earendel (indiqué par une flèche) est positionné le long d’une ondulation dans l’espace-temps qui lui donne un grossissement extrême, lui permettant d’émerger dans la vue de sa galaxie hôte, qui apparaît comme une tache rouge dans le ciel. Nasa

Mais rappelez-vous comment le JWST est armé pour étudier l’ancien univers invisible ? Exactement. Les auteurs de l’étude sont prêts à regarder Earendel avec l’objectif de JWST, à confirmer s’il s’agit vraiment d’un seul corps stellaire et à quantifier le type d’étoile naissante dont il s’agit.

JWST pourrait également résoudre une mystérieuse énigme posée par Neptune, l’ornement bleu gazeux de notre système solaire : c’est se refroidit sans raison apparente. Mais “l’exquise sensibilité de l’instrument infrarouge moyen du télescope spatial, MIRI, fournira de nouvelles cartes sans précédent de la chimie et des températures dans l’atmosphère de Neptune”, Leigh Fletcher, co-auteur d’une étude sur le mystère et planétologue à l’Université de Leicester, dit dans un communiqué.

Il y a aussi l’intrigue de décoder les majestés violentes de notre royaume cosmique : les trous noirs supermassifs – et même un étrange ancêtre de trou noir en plein essor vieux de plusieurs milliards d’années.

“Webb aura le pouvoir de déterminer de manière décisive la fréquence réelle de ces trous noirs à croissance rapide”, a déclaré Seiji Fujimoto, l’un des astronomes de l’Institut Niels Bohr de l’Université de Copenhague, dans un communiqué.

Et enfin, je dirais que l’aspect le plus époustouflant de JWST – pour moi, du moins – est que c’est actuellement la meilleure chance que nous ayons de trouver des preuves de vie extraterrestre. Extraterrestres.

Certains scientifiques se prémunissent même prématurément contre faux positifs de matière organique que le logiciel de JWST pourrait ramasser, afin de ne pas alarmer le grand public (moi) le jour venu. Mais si ce jour vient, nos mâchoires tomberont sans aucun doute au sol et notre rythme cardiaque s’accélérera, considérant sans ambiguïté le 12 juillet comme un doux souvenir.

Et même si ce jour n’arrive pas, il ne faudra pas longtemps avant que la nouvelle muse de l’exploration spatiale de la NASA renvoie une image aussi changeante sur le terrain que la première de Hubble. champ profond en 1995 – celui que nous ne pouvons pas encore sonder.