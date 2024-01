Quelle est la prochaine étape pour SF, GB, BAL et HOU ?

La première journée de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires de la NFL 2023-24 a mis les gros chiens dans la mêlée. Après avoir regardé le Wild Card Round dans le confort de leur foyer, les têtes de série de l’AFC et de la NFC ont fait leurs débuts en séries éliminatoires samedi.

À Baltimore, les Ravens sont entrés dans les séries éliminatoires avec le plus grand nombre de victoires parmi toutes les équipes de la NFL et avec des attentes extrêmement élevées. Mais comme ils l’ont montré la semaine dernière en démolissant les Browns de Cleveland, CJ Stroud et les Texans de Houston n’ont peur de personne. Après que la première mi-temps se soit soldée par une impasse de 10-10, Lamar Jackson et le jeu au sol et la défense de Baltimore se sont retirés en route vers une victoire de 34-10.

Le dernier verre de samedi mettait en vedette la première tête de série de la NFC, les 49ers de San Francisco. De nombreux partants de San Francisco n’avaient pas joué depuis la semaine 17, et les 49ers affrontaient une équipe des Green Bay Packers qui venait de démolir les Cowboys, deuxième tête de série, à Dallas. Les Packers avaient remporté quatre victoires consécutives depuis la saison régulière, mais alors qu’ils donnaient aux Niners tout ce qu’ils pouvaient gérer et que San Francisco perdait un rouage clé en attaque, San Francisco se fraya un chemin vers une victoire 24-21 et une place dans la NFC. Match de championnat.

Au moment où la poussière retombait, deux équipes obtenaient une place pour la ronde de championnat de conférence, tandis que l’intersaison commençait pour les autres.

Voici un aperçu de la suite des événements pour les quatre participants aux séries éliminatoires de samedi, gagnants et perdants.

Deebo Samuel Thearon W.Henderson/Getty Images

Donc, tout le monde achète un dîner au secondeur des 49ers, Dre Greenlaw, maintenant, n’est-ce pas ?

C’est peut-être la deuxième interception par Greenlaw du quart-arrière de Green Bay Jordan Love qui a scellé l’accord samedi soir, mais la victoire de trois points contre les Packers était une victoire d’équipe dans le vrai sens du terme.

La réalité est qu’aucun joueur des Niners n’est devenu fou, à l’exception peut-être des 128 verges au total et des deux scores de Christian McCaffrey. Selon ses critères, c’est un bon match de la part du porteur de ballon des Niners, mais pas un excellent.

Les 49ers se sont relevés. Offensivement, il y avait une raison pour laquelle ils devaient le faire, une raison qui devrait inspirer un certain malaise à San Francisco avant le match de championnat NFC.

Par Michael Silver du Chronique de San FranciscoMcCaffrey a déclaré plus tôt cette semaine que l’importance du receveur large Deebo Samuel pour l’offensive des Niners ne peut être surestimée.

“Je ne pense pas que les gens comprennent à quel point il est bon”, a déclaré McCaffrey. “Je pense que notre équipe le fait, mais pas les gens de l’extérieur. Si vous regardez les receveurs avec le ballon dans les mains, il est le seul que j’ai jamais vu qui cherche le contact. Pour lui, cela définit ” Un ton. Il n’est pas seulement un changeur d’énergie, mais cela fait de lui un récepteur encore plus grand que les gens ne le pensent. Il y a toujours plus dans l’histoire que des chiffres, mais ce qu’il fournit, vous ne pouvez pas mettre de chiffre. “

Samuel a été contraint de renoncer à la victoire de samedi en première mi-temps en raison d’une blessure à l’épaule, et il a regardé la seconde mi-temps en tenue de ville. Son absence de l’offensive était évidente, alors que les Packers ont saisi Brandon Aiyuk et ne lui ont accordé que 32 verges sur trois saisies.

Si Samuel ne peut pas jouer dimanche prochain, ce sera un coup dur pour les chances des 49ers d’arriver à Las Vegas.

Rashan Gary Lachlan Cunningham/Getty Images

À l’heure actuelle, les Packers de Green Bay ne veulent pas entendre parler de victoires morales et d’avenir radieux. Avec moins de deux minutes à jouer lors du match pluvieux de samedi soir à San Francisco, les Packers menaient. Green Bay aurait été la première tête de série n ° 7 à participer au match de championnat NFC, et les Packers ont brisé la séquence de 51 matchs consécutifs de San Francisco sans accorder de course de 100 verges.

Les Packers ont donné à la tête de série de la NFC tout ce qu’ils pouvaient gérer avant de se présenter juste court.

Mais regardez au-delà de la défaite, et il y a largement place à l’optimisme à Titletown. Tout le monde se souviendra de la dernière passe de la saison de Jordan Love, et Love n’a pas réalisé un bon match contre les 49ers. Mais en menant les Packers jusqu’ici, Love a démontré qu’il est un quarterback de franchise, un successeur légitime d’Aaron Rodgers.

Le corps des jeunes receveurs de Green Bay est nettement meilleur que ce à quoi beaucoup s’attendaient et s’est nettement amélioré au fil de la saison. La ligne offensive de Green Bay a accordé 30 sacs, le plus bas niveau de la NFC, cette saison. Il existe des éléments de base en défense chez des joueurs comme le rusher Rashan Gary et le secondeur Quay Walker.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de travail à faire à Green Bay : après tout, c’était une équipe de 9 à 8. Les Packers n’ont pas de grands noms prêts à entrer en agence libre, mais avec Darnell Savage et Jonathan Owens tous deux sur le point d’arriver sur le marché libre, les sécurités pourraient être très différentes en 2024. Les sept premiers doivent être améliorés après la fin de Green Bay. 28e en défense contre la course en 2023. Et les Packers sont un peu dans le rouge contre le plafond salarial, donc des machinations financières seront à venir.

Que ce soit via l’agence libre, le repêchage ou un peu des deux, s’améliorer défensivement doit être la priorité de l’équipe pendant l’intersaison.

Mais même dans ce cas, les Packers sont encore plus avancés dans la reconstruction post-Rodgers que la plupart ne le pensaient après un an.

Rob Carr/Getty Images

Avant le match de samedi à Baltimore, le scénario dominant autour des Ravens était la fiche de 1-3 de Lamar Jackson en séries éliminatoires. Il n’avait jamais remporté un match éliminatoire au M&T Bank Stadium.

En apparaissant avec Tom Brady et Jim Gray sur le Allons-y podcastJackson a admis que les échecs de l’équipe en séries éliminatoires l’avaient dérangé.

“J’ai définitivement cette puce sur mon épaule”, a déclaré Jackson. “Je n’ai pas encore accompli ce que je voulais, c’est pourquoi cette puce est toujours sur mon épaule. Je veux ce Super Bowl. C’est la récompense que je veux vraiment tellement.”

La victoire catégorique de samedi contre les Texans a peut-être un peu changé ce récit, mais ne vous y trompez pas : les opposants seront de retour en force si Jackson et les Ravens perdent à domicile la semaine prochaine. Le premier match de championnat de l’AFC de Jackson est le match le plus important de sa vie.

Cela ne veut pas dire que Jackson doit porter l’équipe seul. Les Ravens ont le jeu au sol n°1 et la défense n°1 de la NFL. Les deux ont été des facteurs importants dans l’immolation des Texans samedi en seconde période.

Mais comme il le fait si souvent, Jackson était la star. Son nombre de passes était relativement modeste (152 verges), mais Jackson a lancé deux passes de touché et a affiché une note de passeur de 121,8. Au sol, Jackson a grillé Houston sur 100 yards et a ajouté deux autres scores.

Il s’agissait d’une performance de calibre MVP de la part du probable MVP. Mais cela n’aura pas vraiment d’importance à moins qu’il ne recommence la semaine prochaine et qu’il emmène les Ravens au Super Bowl.

CJ Stroud Rob Carr/Getty Images

Immédiatement après la défaite de samedi, il y a fort à parier que l’entraîneur-chef des Texans DeMeco Ryans et le quart-arrière CJ Stroud ne marchent pas pour parler de la situation dans son ensemble. Perdre, ça pue. Perdre gros, ça pue encore plus.

Mais une fois la douleur passée, tous deux devront admettre que la saison 2023 s’est mieux déroulée que ce qu’ils auraient raisonnablement pu imaginer.

Les Texans de cette année sont devenus la première équipe de l’histoire de la NFL à remporter un match éliminatoire après avoir remporté quatre matchs ou moins au cours de chacune des trois saisons précédentes. C’est une équipe personne devrait participer aux séries éliminatoires – et encore moins détruire une équipe 45-14 lors de la ronde Wild Card.

Il y a de fortes chances que Ryans et Stroud remportent des distinctions lors des NFL Honors de cette année. Stroud a mené tous les quarts en termes de verges par la passe par match, et Ryans l’a clairement indiqué s’adressant aux médias que Stroud n’a rien joué comme une recrue cette saison.

“Quand nous en avons le plus besoin, j’ai l’impression que tout au long de la saison, et maintenant, à ce moment-là, il est le leader dont nous avons besoin”, a déclaré Ryans. “C’est le joueur que nous avons besoin de lui. Son comportement sur le terrain, en dehors du terrain, est exactement ce que vous attendez d’un quart-arrière partant.”

Y a-t-il encore du travail à faire ? Bien sûr. La défense doit être améliorée, et un porteur de ballon plus dynamique pourrait rendre Stroud et le jeu de passes encore plus dangereux.

Mais les Texans ont leur coach. Et leur quart-arrière.

Personne ne dormira dans cette équipe en 2024.