Quelle est la prochaine étape pour Saquon Barkley et les Giants ?

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

Saquon Barkley a longtemps insisté sur le fait qu’il voulait être « un géant pour la vie ». Mais maintenant, on dirait qu’une vie sans les Giants pour Barkley n’est qu’une question de temps.

L’avenir à long terme de Barkley avec l’équipe est très incertain après que lui et les Giants n’ont pas réussi à parvenir à un accord sur un contrat à long terme avant la date limite de 16 h HE lundi pour que les joueurs étiquetés en franchise signent des accords à long terme. Après neuf mois de pourparlers sporadiques, les deux parties se sont rapprochées dans les dernières heures, selon une source, mais le mouvement n’était « pas assez » pour y arriver.

Cela oblige essentiellement Barkley à jouer la saison 2023 avec l’étiquette de franchise de 10,1 millions de dollars, à moins qu’il ne choisisse de ne pas participer à la saison. Bien que personne en dehors du camp de Barkley ne s’attende sérieusement à ce que cela se produise, il a déjà dit qu’il envisagerait de résister toute la saison.

Il est beaucoup plus probable, selon une source, que Barkley ne se présentera au camp d’entraînement qu’à la fin août ou même début septembre, probablement juste à temps pour participer à quelques entraînements avant le match d’ouverture des Giants contre les Cowboys de Dallas en septembre. 10. Cela pourrait créer une distraction problématique pour une équipe qui espère tirer parti des bonnes vibrations de son apparition surprise en séries éliminatoires l’an dernier.

Alors, comment en est-on arrivé là avec les Giants et l’un de leurs meilleurs joueurs ? Et qu’est-ce que tout cela signifie pour cette saison et l’avenir? Voici une ventilation d’une situation compliquée qui pourrait éventuellement pousser Barkley hors de New York.

Se sont-ils même rapprochés d’un contrat à long terme?

Cela dépend de la définition de « proche », mais cela ne ressemble certainement pas à ça. Les Giants ont toujours été à l’aise de laisser Barkley jouer la saison sur l’étiquette de franchise, puis de décider de son avenir à long terme lors de la prochaine intersaison. L’argent garanti était la clé de tout accord et, au final, les Giants ont offert plus de 22 millions de dollars de garanties, selon une source – le prix total des étiquettes de franchise au cours de chacune des deux prochaines saisons. Mais ils n’étaient prêts à offrir autant que s’il y avait d’autres concessions dans l’accord, a déclaré une source, y compris une valeur moyenne moindre dans le contrat.

Les Giants sont sortis de leur zone de confort financier en février lorsqu’ils ont signé le quart-arrière Daniel Jones pour un contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans. Ils n’étaient pas disposés à faire cela avec Barkley, pas quand ils avaient l’étiquette de franchise comme levier.

Quelles sont les options de Barkley maintenant ?

Il n’en a que deux: il peut signer l’étiquette de franchise et jouer la saison sur un contrat d’un an de 10,1 millions de dollars, ou il peut s’absenter de la saison 2023.

Barkley serait-il vraiment absent toute la saison ?

Les gens de son camp veulent certainement que tout le monde pense qu’il pourrait le faire. Vous pouvez vous attendre à de nombreuses fuites cet été qu’il se prépare à faire exactement cela. Est-ce réaliste ? Pas vraiment, parce que c’est fou. Si Barkley manquait la saison, il perdrait un an de son apogée à 26 ans, plus les 10,1 millions de dollars. Et il ne gagnerait rien parce que les Giants pourraient simplement le franchiser à nouveau l’année prochaine pour à peu près le même prix. Il serait exactement dans la même position, seulement il aurait un an de plus et il aurait renoncé à 10,1 millions de dollars de revenus.

Will Blackmon se joint pour discuter de Saquon Barkley et débattre de l’impact de sa situation contractuelle sur l’équipe cette saison.

Oui, cela a fonctionné pour Le’Veon Bell lorsqu’il a raté la saison 2018, les Steelers ont décidé de ne pas le renommer et il a obtenu un contrat de 52,5 millions de dollars sur quatre ans avec les Jets avec 35 millions de dollars en argent garanti en 2019. Mais cela a si mal fonctionné pour les Jets qu’il est difficile d’imaginer qu’une équipe puisse répéter cette erreur, surtout dans un environnement où les porteurs de ballon sont dévalorisés.

Barkley ne participera-t-il pas au camp d’entraînement ?

Oui. Certainement. Il ne sera pas là lorsque le reste de son équipe rendra compte le mardi 25 juillet, a indiqué une source. Ses représentants divulguent déjà qu’il ne sera pas de retour avant la semaine 1, et il n’y a aucune raison de ne pas les croire. Il ne commence pas à être payé avant le début de la saison régulière, et comme il n’est pas sous contrat, il ne peut pas être condamné à une amende pour avoir manqué le camp.

Tant qu’il pense qu’il peut être prêt pour le match d’ouverture, il n’y a pas beaucoup d’incitation pour lui à se présenter au camp.

Que gagnerait-il à faire cela ?

Eh bien, rien de vraiment, sauf un peu de temps à la maison ou avec son propre entraîneur personnel. C’est vraiment juste pour faire une déclaration quelconque. Barkley ne peut pas forcer la main des Giants avec un hold-up car ils ne sont pas autorisés à lui offrir autre chose que l’étiquette avant leur dernier match de saison régulière le 7 janvier 2024.

Les Giants veulent-ils éventuellement le signer à long terme?

Oui et non. Ils comprennent sa valeur, à la fois sur et hors du terrain, mais ce nouveau régime sous le directeur général Joe Schoen ne valorise pas les porteurs de ballon comme l’ancien directeur général Dave Gettleman l’a fait. Ils sont prêts à lui donner un contrat à long terme, mais à leurs conditions financières. En fait, selon une source, ils pensent qu’offrir plus de 22 millions de dollars de garanties était un gros effort pour eux – et non quelque chose qu’ils avaient l’intention de faire lorsque les négociations ont commencé.

Colin Cowherd explique pourquoi les statistiques de Daniel Jones prouvent qu’ils doivent signer à nouveau Barkley pour un nouveau contrat (indice : ils sont « piégés »).

Alors oui, s’ils pouvaient faire enfermer Barkley pendant trois ou quatre ans, ils en seraient satisfaits, si les conditions leur convenaient.

S’ils ne le signent pas à long terme, sera-t-il un agent libre en mars prochain ?

Pas nécessairement. Les Giants pourraient utiliser l’étiquette de franchise sur lui pour une deuxième année consécutive – cette fois pour 12,1 millions de dollars. Cependant, s’ils seraient prêts à dépenser autant pour un porteur de ballon de 27 ans, cela dépendrait totalement de la performance de Barkley cette saison et de son état de santé une fois terminé.

Quel effet de levier reste Barkley ?

Vraiment, aucun. Il pourrait s’absenter de la saison, espérer que les Giants s’écrasent et brûlent et que cela leur prouve à quel point il est vraiment précieux. Mais encore une fois, les Giants pourraient également utiliser l’étiquette de franchise sur lui. Et ils auraient tout l’effet de levier à ce moment-là parce qu’ils sauraient que Barkley n’est pas assez stupide pour passer une deuxième saison. Ce serait essentiellement gâcher sa carrière.

Mais les Giants n’ont-ils pas beaucoup de problèmes sans lui ?

Probablement. Lui et Jones étaient l’attaque des Giants la saison dernière, et même avec un groupe légèrement amélioré de joueurs habiles autour de lui, Jones sera probablement beaucoup moins efficace sans Barkley dans le champ arrière. Peut-être qu’avec un comité de backfield composé de Matt Breida, Gary Brightwell et la recrue Eric Gray, ils pourraient générer une attaque précipitée décente. Mais ce ne sera probablement pas suffisant pour alimenter une poussée en séries éliminatoires.

Malheureusement, il n’y a rien que les Giants puissent faire à ce sujet maintenant. C’est complètement à Barkley quand ou s’il se présente. Il n’y a aucune offre ou concession que les Giants peuvent faire pour le ramener.

Alors, comment tout cela va-t-il se terminer ?

Pas bien. Barkley n’est pas très satisfait de la façon dont cela a été résolu. Il va s’absenter l’été et, très probablement, se présenter pour la saison régulière, mais il est difficile d’imaginer qu’il va cacher son mécontentement. Cela pèsera sur tout cette saison et pourrait lui rendre la tâche très difficile s’il se débat.

Quant à son avenir à long terme, ne soyez pas si sûr que les Giants le tagueront à nouveau. Et s’ils ne lui ont pas proposé le type de contrat à long terme qu’il souhaite maintenant, il est difficile d’imaginer que leur position à ce sujet changera lorsqu’il aura un an de plus. Il est beaucoup plus probable que, pour Barkley et les Giants, cet été de mécontentement sera le début de la fin.

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC East pour FOX Sports, couvrant les Washington Commanders, les Philadelphia Eagles et les New York Giants. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano.

