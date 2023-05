Quelle est la prochaine étape pour Pfizer, Moderna

Un pharmacien se prépare à administrer des injections de rappel du vaccin COVID-19 lors d’un événement organisé par le Département de la santé publique de Chicago au Southwest Senior Center le 09 septembre 2022 à Chicago, Illinois. Scott Olson | Getty Images

Trois ans et des milliards de vaccins Covid dans la pandémie, Pfizer et Moderne disent que leur travail est loin d’être terminé. Les deux sociétés pharmaceutiques, dont les vaccins Covid sont devenus des noms familiers, inaugurent une nouvelle ère pour leurs vaccins qui élèveront le rôle qu’ils jouent dans la protection de la santé publique, mais simplifieront également ce que les gens doivent faire pour coexister avec le virus. Cela implique de développer de nouvelles versions des vaccins qui visent à fournir une immunité plus large et plus durable contre le virus, et des piqûres combinées qui protègent contre Covid et d’autres maladies respiratoires en une seule dose, entre autres efforts. Ces plans coïncident avec un changement plus large dans le paysage de la pandémie de Covid. Les urgences de santé publique aux États-Unis et au niveau mondial sont terminées, l’adoption des vaccins et la croissance des ventes ont ralenti, et Pfizer et Moderna vendront leurs vaccins directement aux prestataires de soins de santé à environ 110 $ à 130 $ par dose dès l’automne, lorsque le Le stock fédéral de vaccins gratuits devrait s’épuiser. Aucune des deux sociétés n’a fourni à CNBC une mise à jour sur le prix exact de leurs clichés sur le marché privé. De nombreux plans de Pfizer et Moderna pour leurs vaccins pourraient ne pas atteindre le public avant quelques années, et le succès de ces efforts n’est pas garanti. « L’une des plus grandes choses à propos de Moderna est la volonté de l’entreprise de se pencher, même s’il n’est pas évident de savoir exactement où les choses iront », a déclaré à CNBC le Dr Jacqueline Miller, responsable du domaine thérapeutique des maladies infectieuses de Moderna. Voici ce que disent Moderna et Pfizer pour leurs clichés Covid.

Coups annuels de Covid

Pfizer et Moderna visent à suivre une évolution aux États-Unis vers des injections annuelles de Covid plutôt que des doses de rappel fréquentes. Les régulateurs évoluent vers une modèle semblable au vaccin contre la grippe pour les vaccins Covid, ce qui signifie que les gens recevront une seule injection chaque année qui est mise à jour chaque année pour cibler la dernière variante qui devrait circuler en automne et en hiver. Un panel de conseillers indépendants auprès de la FDA rendez-vous en juin pour sélectionner la souche Covid que les nouveaux vaccins devraient cibler lors de leur déploiement plus tard cette année. Moderna et Pfizer ont tous deux déclaré à CNBC que technologie de l’ARN messager leur permettra de suivre le rythme des nouvelles variantes de Covid chaque année. Ce technologiequi est utilisé dans les injections Covid des deux sociétés, apprend aux cellules humaines à produire une protéine qui déclenche une réponse immunitaire contre une certaine maladie. Miller, qui a aidé à diriger le développement du vaccin Covid de Moderna en 2020, a déclaré que les avantages de l’utilisation de l’ARNm sont devenus évidents plus tôt dans la pandémie. Cela inclut la possibilité d’augmenter rapidement la fabrication d’un tir et de modifier facilement les variantes qu’ils ciblent. « Le vaccin est devenu la preuve de la valeur de l’ARNm dans une pandémie lorsque vous devez faire quelque chose rapidement », a déclaré Miller à CNBC. « La vitesse de cette plate-forme — elle nous permet de faire les choses trois fois plus vite. »

Un professionnel de la santé administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 dans une clinique de vaccination de la bibliothèque du Peabody Institute à Peabody, Massachusetts, États-Unis, le mercredi 26 janvier 2022. Vanessa Leroy | Bloomberg | Getty Images

Dr Mikael Dolsten, Pfizer directeur scientifique, espère que les vaccins Covid annuels amélioreront le sentiment du public autour de la vaccination. Il a déclaré que le public était de plus en plus mécontent des mandats de santé au cours des premiers stades de la pandémie, et « malheureusement, certaines personnes voient les vaccins comme faisant partie de cela ». Un calendrier annuel peut aider les gens à considérer les injections de Covid comme un autre « élément très naturel » de la protection de leur santé et à encourager davantage d’entre eux à se faire vacciner chaque année, selon Dolsten. « Je pense à cela comme à l’introduction des ceintures de sécurité pour les voitures. Les gens ne voulaient pas les porter au début, mais avec le temps, ils ont réalisé à quel point les ceintures de sécurité les protégeaient. Maintenant, tout le monde les utilise aujourd’hui », a déclaré Dolsten à CNBC. « C’est en quelque sorte la façon dont l’histoire du vaccin doit être repensée. »

Coups de Covid « nouvelle génération »

Les vaccins Covid de Pfizer et Moderna offrent tous deux une protection robuste contre le virus, mais cette immunité peut commencer à s’estomper après quatre à six mois. Une partie de la stratégie de Pfizer pour passer à un calendrier annuel de vaccination contre le Covid consiste à développer des versions « nouvelle génération » du vaccin, qui visent à élargir et à étendre la protection que les gens obtiennent jusqu’à une année complète. « La protection est toujours là mais diminue progressivement, et nous travaillons avec deux approches différentes pour en faire un peu plus une durabilité annuelle pour la majorité des gens », a déclaré Dolsten à CNBC. Pfizer et son partenaire vaccin Covid BioNTech travaillent sur un vaccin qui augmentera le niveau d’anticorps qu’une personne reçoit après la vaccination de « plusieurs fois », selon Dolsten. Le vaccin ne fonctionnera pas trop différemment du vaccin actuel de la société, qui enseigne aux cellules comment faire des copies inoffensives de la protéine de pointe de Covid. Le système immunitaire détecte cette protéine et crée des anticorps protecteurs qui aident à repousser le virus mais diminuent avec le temps. La principale différence est que le vaccin de nouvelle génération apprendra aux cellules comment faire des copies d’une protéine de pointe « améliorée », ce qui générera un niveau d’anticorps beaucoup plus élevé qui pourrait durer une année entière. « Si nous élevons les anticorps, disons trois fois, cela signifie qu’ils dureront et protégeront pendant un an », a déclaré Dolsten. La société travaille sur un deuxième vaccin qui vise à booster les lymphocytes T, une autre forme de protection qui cible et détruit les cellules infectées par le Covid. En plus des anticorps, le vaccin existant de Pfizer déclenche la création de lymphocytes T contre la protéine de pointe. Les lymphocytes T diminuent plus lentement que les anticorps, ce qui signifie qu’ils offrent une protection à plus long terme contre le virus. Pfizer ajoute une autre souche d’ARNm dans son nouveau vaccin qui élargira cette réponse des lymphocytes T. La souche déclenchera spécifiquement une augmentation des lymphocytes T contre d’autres parties du coronavirus appelées protéines sans pointe. Ces lymphocytes T, en plus de ceux générés contre la protéine de pointe, fourniront une protection contre « tous les coins du paysage viral de Covid », selon Dolsten. Les protéines sans pointe mutent également plus lentement que la protéine de pointe, ce qui signifie que toutes les cellules T générées contre elles protégeront probablement contre un large éventail de variantes de Covid.

Des flacons vides de vaccins pour enfants contre la maladie à coronavirus Pfizer-BioNTech (COVID-19) sont photographiés à la pharmacie Skippack à Schwenksville, Pennsylvanie, États-Unis, le 19 mai 2022. Hannah Beier | Reuter

Le Dr Paul Burton, médecin-chef de Moderna, a déclaré que la société disposait de son propre vaccin Covid « de nouvelle génération », qui vise à améliorer la façon dont les injections sont stockées et administrées. Le plan actuel de l’entreprise doit être conservé dans un entrepôt ultra-froid. Une fois décongelé, le vaccin peut être conservé au réfrigérateur jusqu’à 30 jours, selon la Food and Drug Administration conseils. Burton a déclaré que le nouveau cliché de Moderna serait « stable au réfrigérateur », ce qui signifie qu’il aurait une durée de conservation plus longue dans le réfrigérateur. La société y parviendra en raccourcissant la longueur du brin d’ARNm dans le vaccin, selon Burton. Le vaccin pourrait augmenter le nombre de fournisseurs de vaccins dans le monde, en particulier dans les pays en développement qui ne disposent peut-être pas de capacités de congélation. Moderna étudie le plan dans un essai de phase 3Je, dit Burton. Le vaccin Covid existant de la société est son seul produit disponible dans le commerce.

Coups combinés

Pfizer et Moderna misent tous deux sur une nouvelle liste de vaccins combinés, censés fournir une protection robuste contre Covid et certaines maladies respiratoires en une seule dose. Dolsten a déclaré qu’il y avait un besoin croissant pour ce type de vaccin parce que certains changements dans la société créent un « environnement plus prospère » pour les infections. Le changement climatique fait monter la température de la Terre. Les populations sont vivre plus longtemps mais deviennent plus vulnérables aux maladies à mesure qu’ils vieillissent. Un nombre croissant de personnes se déplacent à l’intérieur des pays et à travers les frontières. Dolsten a déclaré que ces facteurs ont contribué à la propagation de différentes maladies, parfois en même temps. Les États-Unis, par exemple, ont connu une soi-disant tripledémie de Covid, de virus respiratoire syncytial et de grippe l’hiver dernier. Dolsten a déclaré que les gens peuvent ne pas se souvenir ou même se sentir à l’aise de prendre trois injections différentes pour ces maladies respiratoires sur une base annuelle. Donc, créer un plan qui aidera les gens à en combattre plus d’un à la fois leur « simplifiera la vie », a-t-il déclaré.

Bouteilles de vaccin contre le virus de la grippe, le virus respiratoire syncytial et Covid-19 pour la vaccination. Flacons de vaccin contre la grippe, le RSV et le Sars-cov-2 Coronavirus dans la clinique médicale Ange | Istock | Getty Images