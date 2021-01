Mike Pence est l’ancien vice-président des États-Unis et a été l’un des alliés les plus fidèles de Donald Trump depuis qu’il a été confirmé comme candidat républicain à la présidence en 2016.

L’ancien gouverneur de l’Indiana, 61 ans, est une figure populaire du parti républicain et est en pole position pour remporter l’investiture du GOP pour les élections de 2024.

Il a résisté à la pression des démocrates pour invoquer le 25e amendement et destituer immédiatement Trump de ses fonctions à la suite de l’insurrection du 6 janvier par des émeutiers pro-Trump au Capitole américain.

Cependant, lui et Trump ont eu une dispute très publique juste avant ce jour fatidique, car M. Pence a refusé de bloquer la certification de l’élection de Joe Biden, malgré les pressions importantes de Trump et de ses partisans pour le faire.

«Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution, en donnant aux États une chance de certifier un ensemble de faits corrigés, pas les faits frauduleux ou inexacts qu’on leur avait demandé de certifier auparavant »A écrit Trump dans un tweet.

M. Pence avait joué un rôle clé dans les deux campagnes de M. Trump en apportant le vote religieux. L’ancien gouverneur est un évangélique fervent et bénéficie d’un énorme soutien parmi les électeurs chrétiens du parti, et il a des opinions conservatrices sur l’avortement et les droits des homosexuels. Pour de nombreux républicains, il était également une présence solide et digne de confiance dans l’administration Trump.