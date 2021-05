Quelle est la prochaine étape pour Man City, Chelsea et l’UEFA après la finale de la Ligue des champions 2020-21

La saison des clubs européens s’est terminée ce week-end, Chelsea battant Manchester City 1-0 samedi pour remporter l’UEFA Champions League. Nous nous souviendrons de cela comme de la campagne la plus décousue, surréaliste, encombrée de luminaires et logistiquement contestée, à l’exception de ces saisons jouées en temps de guerre. En fait, grattez ça ; c’était du football en temps de guerre, bien que contre un type d’ennemi très différent. Et quand nous regardons en arrière dans une décennie ou deux, nous raconterons des histoires de tours à élimination directe à deux pattes dans des lieux neutres, de PCR tamponnant nos nez, de bulles de confinement, de faux bruits de foule et de stands vides.

Mais samedi, c’était la fête, à commencer par le fait que nous avons même eu une finale de Ligue des champions, et une devant de vrais fans en direct. Maintenant, pour une pause – pour ainsi dire, car nous avons encore l’interminable deuxième division espagnole et les U-21 Euros (Diffusez EN DIRECT sur ESPN+ aux États-Unis) pour nous occuper – et ensuite pour l’Euro 2020 (en 2021… il y a une autre chose que nous devrons expliquer à nos enfants).

Dans cet esprit, voici quelques réflexions sur la façon dont samedi soir à Porto quitte les deux finalistes, ainsi que l’UEFA.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN+ : Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Chelsea

Thomas Tuchel a plaisanté en disant qu’après avoir rencontré le propriétaire de Chelsea Roman Abramovich pour la première fois sur le terrain après avoir remporté la finale, « à partir de maintenant, les choses ne peuvent qu’empirer! »

Il plaisantait, bien sûr, mais cela ressemblait un peu à la nouvelle recrue qui réussit un tour du chapeau à ses débuts et doit rappeler à tout le monde qu’il ne le fera pas chaque semaine. Et pourtant, on a l’impression que nous n’avons même pas encore vu le vrai Tuchel – juste l’urgence, « prendre une hache pour casser la porte pour éteindre le feu », plutôt que la version « construire la maison en pierre donc il ne sera pas inflammable ».

2 Liés

N’oublions pas que Tuchel n’avait pas d’entraînement de pré-saison (pas avec Chelsea, en tout cas) et aucune fenêtre de transfert avec laquelle travailler. Hors la pause internationale et les cinq jours avant la finale, le plus de temps qu’il avait entre les matchs était de quatre jours ; souvent, il n’en avait que deux. Pour un gars qui a la réputation d’être un savant tactique qui aime avant tout travailler sur le terrain d’entraînement, ce n’est pas du tout le moment de faire ce pour quoi il est réellement payé. Pas lorsque vous tenez compte des voyages, des jours de congé et des échauffements.

Donc, à bien des égards, le fait qu’il ait ramené Chelsea dans le top quatre et livré la deuxième Ligue des champions de son histoire ne signifie pas qu’il obtiendra un laissez-passer. Au contraire, les attentes seront plus élevées car il aura enfin le temps de faire ce qu’il fait le mieux : enseigner et entraîner le football. Samedi – et les résultats de cette saison en général – ne font que redorer sa réputation et s’assurer qu’il obtiendra encore plus d’adhésion de ses joueurs.

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de Gabriele Marcotti, rédacteur principal de l’ESPN FC.

Au-delà de cela, malgré la frénésie de dépenses de l’été dernier avant l’arrivée de Tuchel, il y a d’énormes appels à venir.

Le club doit élaborer un plan de succession pour les défenseurs Thiago Silva et Cesar Azpilicueta. Peut-être que la solution est interne – Chelsea peut toujours faire appel à Andreas Christensen, Fikayo Tomori et Kurt Zouma – peut-être que ce n’est pas le cas. Il y a une surabondance de types de milieu de terrain / ailier offensif (Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi) à aborder également, et plus en prêt (Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek). La rotation est bien et tout, mais à un moment donné, vous avez besoin d’une hiérarchie. Timo Werner et Kai Havertz ont montré un aperçu de leurs compétences impressionnantes et vous restez évidemment avec eux, mais il y a toujours un besoin clair d’un véritable avant-centre (et, apparemment, ce ne sera pas Tammy Abraham).

Ce sont de gros appels à faire. Étant donné que c’est Chelsea, vous soupçonnez que Tuchel fera partie de la conversation, mais pas nécessairement la conduire. Ce qui est bien. Après tout, cela a fonctionné pour eux dans le passé.

Pour Man City, à gauche, et les vainqueurs Chelsea, à droite, la finale de la Ligue des champions a offert beaucoup de réflexion et a également montré les grandes décisions à prendre pour les deux équipes cet été. Kaz Photographie/Getty Images

Manchester City

Pep Guardiola a constitué la meilleure équipe d’Europe au cours des six derniers mois, a remporté la Premier League et la Coupe de la Ligue et a perdu la finale à cause de sa vieille habitude pernicieuse : trop réfléchir. C’est le récit populaire, et parce que nous l’avons déjà vu, en particulier en Ligue des champions – Aymeric Laporte à l’arrière gauche contre Liverpool en 2017-18, Kevin De Bruyne s’est incliné contre Tottenham en 2018-19, la configuration étrange contre Lyon l’année dernière – le changement de « Raheem Sterling pour un milieu de terrain défensif » de ce week-end sera regroupé dans cette même catégorie.

Il y a une part de vérité, mais il est beaucoup trop simpliste de dire que cela a coûté le triple à City. Ce qui est plus préoccupant, c’est de savoir comment cette équipe a payé le prix (essentiellement) de 3 semaines et demie de présence physique mais pas à l’esprit, disputant quatre matchs effectivement insignifiants (pour eux) entre la demi-finale, le match retour et la finale du PSG.

– La légende de Man City Aguero rejoint Barcelone

Il y a eu une baisse (compréhensible) d’intensité et de concentration qu’ils n’ont pas retrouvée à temps pour Porto. Cela devrait être autant une préoccupation pour Guardiola que sa prétendue réflexion excessive, ce qui est un peu un trope fatigué : après tout, nous parlons du manager le plus titré de son époque, qui connaît le mieux ses joueurs parce qu’il voit tous les jours, en faisant un ajustement supplémentaire pour prendre l’avantage sur un adversaire… précisément ce pour quoi il est payé le plus cher.

jouer 2:05 Craig Burley remet en question les décisions personnelles de Pep Guardiola pour Manchester City en finale de la Ligue des champions.

Peut-être que la question la plus intéressante à laquelle Guardiola répondra – via ses actions, plus que ses paroles – est de savoir s’il voit la formation « sans attaquant » qui a marqué la séquence de victoires de City comme son XI de base – auquel cas il n’est pas nécessaire de ajouter un avant-centre de liste A, car Gabriel Jesus et un autre gars de l’énergie sur le banc suffiront – ou s’il changera à nouveau les choses, en acquérant un attaquant central de renom pour remplacer Sergio Aguero. Ce dernier se sentirait un peu comme changer pour changer, à moins, bien sûr, de s’assurer un acteur transformationnel comme Harry Kane ou Erling Haaland.

La déception d’aller aussi loin et de tomber à l’obstacle final peut persister pendant un certain temps, mais la vérité est que 2020-21 a été un succès pour City, quelle que soit la façon dont vous le tournez. Ils sont l’une des rares équipes en Europe avec un véritable poids économique dans ce qui promet d’être un marché des transferts déprimé, et avec peu de besoins immédiats, ils ont le luxe de mettre leurs ressources vers le meilleur joueur disponible, quelle que soit sa position.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grandes intrigues. Diffusez sur ESPN+ (États-Unis uniquement).

Et ils ont Guardiola : toujours l’un des plus gros tirages non économiques du jeu.

UEFA

Après avoir évité la Super League, avoir réussi à terminer la saison de la Ligue des champions, avoir conclu – même de manière tortueuse et imparfaite – un accord pour un nouveau format dans le prochain cycle de droits télévisés, avoir trouvé un nouveau lieu pour la finale en double- peu de temps après qu’Istanbul ait dû être exclu, ils peuvent être satisfaits de la tournure des événements. Ils ont même réussi à livrer des fans pour la finale.

Mais eux aussi ont des défis à relever. Le procès déposé par ce qui reste des clubs de Super League (Barcelone, Real Madrid et Juventus) gronde. Si jamais elle se rendait devant les tribunaux et si jamais nous parvenions à un verdict, le risque est qu’elle soit binaire : soit la décision sera que l’UEFA en tant qu’instance dirigeante est libre d’être à la fois régulateur et organisateur de compétitions c’est comme d’habitude), ou qu’il s’agit d’une entité monopolistique (ce qui ferait exploser le jeu tel que nous le connaissons).

La décision de l’UEFA d’engager une procédure disciplinaire contre les trois clubs rebelles est également un risque. Il n’est pas tout à fait clair sur quelle base ils seraient sanctionnés et, comme toujours, le risque d’un renversement du Tribunal arbitral du sport (TAS) est toujours présent.

La réforme de la Ligue des champions – avec son « modèle suisse » – comme de nombreux produits de compromis risque de déplaire à tout le monde. Il y a un désir (réel ou perçu) d’innovation et de changement : la règle des buts à l’extérieur est sur le point d’être supprimée, il est question d’un « Final Four » dans un lieu pour remplacer les demi-finales aller-retour actuelles et l’UEFA a convoqué un énorme convention des parties prenantes – mais vous vous demandez si, après la pandémie, c’est le moment de le faire.

Après avoir fait relativement peu au cours des premières années de l’ère Aleksander Ceferin, il semble maintenant que, peut-être enhardis par le fiasco de la Super League, ils sont prêts pour un changement radical alors qu’il serait peut-être préférable de laisser les choses revenir à normale d’abord.