quelle est la prochaine étape pour Lucas Sharp et Chantra Malee ?

PAR EXEMPLE :classe= »sans »> Une chose que je trouve unique dans la typographie en tant qu’industrie, du moins par rapport à d’autres domaines du design, est la longueur des délais dans la typographie. Le temps nécessaire pour créer une affiche peut n’être que de quelques jours, ou pour créer une identité de marque, peut-être plusieurs mois, mais développer une police de caractères prend presque toujours plusieurs années – et bien sûr, dans le cas de reprises, ce délai devient encore plus long si vous considérez l’itération actuelle comme faisant partie d’un processus qui aurait pu commencer il y a des centaines d’années. Je suis donc curieux de savoir comment pensez-vous et abordez-vous les tendances en matière de conception de caractères ?

ST:classe= »sans »> Nous faisons souvent un peu de « prévision de mode » pour essayer d’anticiper la demande du marché des clients. Mais la plupart du temps, notre équipe se contente de se regarder et de comparer ses notes, ce qui n’est pas toujours productif. C’est la nature de la bête dans le monde du design d’aujourd’hui. Prenez quelque chose comme la tendance rétro-futuriste [typefaces like DJR’s Megazoid or Dinamo’s ABC Maxi] – Je ne suis même pas sûr que cela ait commencé parce que les graphistes le demandaient. C’est peut-être le cas maintenant, mais c’est un scénario classique de la poule et de l’œuf. La question devient souvent « est-ce que vous publiez ceci au moment idéal de la tendance, ou est-ce que vous créez la tendance ? » Lequel vient en premier, et l’un est-il meilleur que l’autre ? Je pense qu’en fin de compte, ce que nous avons essayé de construire en tant que marque, c’est un sentiment de confiance dans notre production globale : notre public peut avoir confiance dans la qualité de nos polices, ce qui leur donne la possibilité d’explorer les tendances et les bords les plus marginaux. de tendances, à elles seules.

Les concepteurs de caractères voient souvent quelqu’un créer quelque chose de vraiment cool et ils pensent : « Je veux dessiner quelque chose comme ça ». C’est là qu’il y a beaucoup de chevauchements. Les gens sont enthousiasmés par les caractères, et lorsqu’un bon travail arrive, cela suscite la créativité à tous les niveaux. Parfois, il y a des coups de coude et des débats sur qui a fait quoi en premier, mais en fin de compte, l’art se produit en mouvements. Nous ne souhaitons pas retracer la chaîne de traçabilité avec un style. C’est un cycle dans lequel les idées s’appuient les unes sur les autres, et c’est ainsi que cela fonctionne.